Ignacio Torres redobló su defensa de los recursos de Chubut con foco en la producción y el empleo

Ignacio Torres encabezó la apertura de sesiones en la Legislatura de Chubut con un discurso atravesado por el reclamo por retenciones y la defensa de los recursos provinciales. El mandatario volvió a poner el foco en la herencia recibida en diciembre de 2023 y concentró el grueso de su mensaje en la estrategia para la reactivación productiva de la provincia.

Apenas habían pasado tres minutos de su discurso en la apertura de sesiones cuando el gobernador tomó el micrófono en sus manos y avanzó en un repaso que no sólo se abocó a lo hecho en sus dos años de gestión. Apuntando hacia adelante, fue un poco más atrás.

El gobernador volvió a poner el eje de su discurso en las diferencias de su gestión con la administración de su antecesor, Mariano Arcioni , quien heredó el poder tras la muerte de Mario Das Neves y se mantuvo en la gobernación hasta diciembre de 2023. Desde allí puso en valor lo realizado durante los primeros años de su gestión y marcó la hoja de ruta hacia 2027.

"Tenemos que trabajar para ordenar la provincia definitivamente, porque Chubut no puede volver atrás y no va a volver atrás”, dijo al cerrar un discurso que se extendió por más de dos horas.

Aunque pegó el faltazo al Congreso, Torres se posicionó y cuestionó el tono elegido por presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, lanzó para luego aclarar que “más allá de que uno puede estar de acuerdo ideológicamente con lo que piensa uno u otro, no se puede perder el respeto y la institucionalidad”.

“Los chubutenses podemos dar el ejemplo, como lo hemos dado siempre, de debatir con respeto y tolerancia, que son valores que nos representan”, aseguró el gobernador en sintonía con lo que, como ya dio cuenta Letra P, observan la mayoría de sus pares provinciales.

El mensaje incluyó anuncios sobre la Zona Franca de Trelew, la creación de un Fondo de Garantía Provincial para pymes y un plan de inversiones por más de 250 millones de dólares en el sector hidrocarburífero. Con ese paquete, el gobernador buscó consolidar una narrativa de desarrollo basada en producción, infraestructura y reglas claras para sostener empleo en toda la provincia.

Los recursos de Chubut

En lo que respecta a la defensa de los recursos provinciales, Torres se concentró en el esquema de derechos de exportación. Sostuvo que la provincia genera divisas sin recibir compensación y planteó que esos recursos se dilapidan sin resolver déficit estructurales.

El mandatario pidió una posición transversal ante el Congreso. “Dar la pelea todos juntos: peronistas, radicales, libertarios. No es partidario esto”, expresó, y definió el federalismo fiscal como una causa común para territorios que producen y reciben poco en comparación con su aporte.

También defendió la postura provincial ante la discusión con YPF y afirmó que la salida de activos convencionales respondió a una estrategia empresarial enfocada en Vaca Muerta. “Digámosle la verdad a todos los chubutenses”, remarcó al adelantar una discusión por venir en pos de resolver el dilema que se abre ante la posibilidad de habilitar el ingreso de nuevos actores a la cuenca ante la desinversión de la petrolera estatal.

En ese capítulo, reivindicó la eliminación del precio sostén, conocido también como “barril criollo”, que fijaba el valor del crudo para la producción destinada al mercado interno. “Hoy el petróleo de los chubutenses se vende y se paga lo que vale”, celebró, poniendo en valor uno de los temas incluidos en la Ley Bases. "La provincia de Chubut subsidió con su riqueza al resto de la Argentina. Esa estafa nos costó cientos de millones de dólares y el cierre de muchas empresas", lanzó.

También avanzó y pidió a los legisladores que trabajen en una normativa para que "el ahorro fiscal que se obtiene por el fin de las retenciones al crudo se reinvierta en nuestra cuenta". “Gobernar se trata de que los logros tengan el impacto que verdaderamente tienen que tener: más hospitales, más escuelas y más patrulleros”, aseguró.

El chubutense también planteó que insistirá en la defensa del control provincial sobre los recursos que explotan las hidroeléctricas y aseguró que habló con el Ministerio de Economía y las autoridades de Aluar para garantizar que “no va a haber ningún tipo de impacto arancelario en el aluminio que se procesa y se exporta en la provincia del Chubut”.

Ignacio Torres y la pesca

Al abordar la actividad pesquera, Torres reconoció el crecimiento exportador, pero advirtió que el desafío pendiente consistía en transformar recursos naturales en empleo genuino en ciudades portuarias.

El mandatario cuestionó la falta de debate sobre la merluza y señaló que resulta más rentable exportar langostino entero cuando en el exterior se procesa y se vende con mayor trabajo incorporado. En ese marco, prometió avanzar sobre las retenciones del sector bajo una condición concreta. “Si bajamos retenciones, que sea para invertir en infraestructura”, sostuvo y propuso que el alivio fiscal se traduzca en mejoras portuarias y defendió recuperar herramientas de fiscalización para evitar que quien cumple con las normas “se sienta un tonto” frente al evasor.

En ese contexto, confirmó un acuerdo público-privado para el dragado del puerto de Rawson, que se votaría en la Legislatura. Lo definió como una obra estratégica para que los buques operen en condiciones adecuadas y para mejorar la competitividad del sector, con respaldo de la Flota Amarilla y cámaras empresarias.

La pesada herencia en Chubut

“Antes las obras se anunciaban y no se terminaban. Hoy se planifican, se financian y se ejecutan. Antes la deuda condicionaba el futuro. Hoy a la deuda la convertimos en infraestructura”, lanzó Torres en uno de los tantos pasajes en los que remarcó el esfuerzo de su gestión para dejar atrás la difícil situación heredada en 2023.

Al hablar puntualmente de infraestructura lanzó uno de los centros a la Casa Rosada y puntualmente al ministro de Economía, Toto Caputo, con quién acordó el canje de deuda que le permitió a Chubut “pasar de pagar intereses a convertir deuda en hospitales, rutas y viviendas”.

Ignacio Torres habló a la militancia tras la aperturas de sesiones en Chubut Ignacio Torres habló a la militancia tras la aperturas de sesiones en Chubut.

En esa dirección, Torres avanzó en destacar los trabajos de su gestión en rutas provinciales y nacionales, además de la inversión en obras destinadas a mejorar la provisión de agua, gas y energía eléctrica a lo largo de la provincia.

También anunció inversiones en infraestructura escolar y planes para la reconstrucción de las casas afectadas por los incendios en la zona cordillerana, la reactivación del Procrear en Trelew y un plan de viviendas destinado al personal estatal de la provincia. Con ese fin, pidió trabajar, “sin chicanas”, junto a los intendentes.