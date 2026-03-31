LIBERTARIOS & FEDERALES

Ignacio Torres y Juan Bautista Mahiques avanzaron en la desfederalización del narcomenudeo en Chubut

El mandatario provincial impulsó un esquema para reforzar la seguridad con mayor intervención judicial local y articulación con la Casa Rosada.

Por Letra P | Periodismo Político
&nbsp;Juan Bautista Mahiques recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

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El encuentro se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos el secretario de Justicia, Santiago Viola, y el procurador general, Jorge Miquelarena. Durante la reunión, se analizaron aspectos técnicos y operativos vinculados a una eventual adhesión a la normativa nacional y también se evaluó la creación de una mesa de trabajo para definir el alcance de la medida.

La propuesta permitiría que delitos vinculados a la comercialización minorista de estupefacientes pasen de la Justicia Federal a la órbita provincial. Esto habilitaría intervenciones más ágiles por parte de fiscales, jueces y la Policía del Chubut.

El mandatario sostuvo que se trató de “un paso necesario para diseñar políticas serias y dar una batalla inteligente contra este flagelo”, y remarcó la necesidad de reforzar la presencia estatal en los barrios.

La lucha antidrogas en Chubut

Torres ya había planteado anteriormente la necesidad de avanzar en este esquema como parte de una política más eficaz en materia de seguridad. “No podemos seguir mirando para otro lado mientras el narcomenudeo crece en nuestros barrios. Necesitamos que la provincia tenga herramientas concretas para actuar con rapidez y dar respuestas en el territorio”, sostuvo el mandatario.

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“Avanzamos en el análisis del proceso de desfederalización del narcomenudeo y, fundamentalmente, en los recursos que debería aportar la Nación para garantizar una transición adecuada”, afirmó el gobernador tras el encuentro y aseguró la provincia va a "trabajar para dotar a nuestras fuerzas con las herramientas necesarias, tanto en recurso humano como en infraestructura y tecnología, fortaleciendo las tareas de investigación".

El titular del Ejecutivo puso en relieve la labor que llevan adelante la Procuración General y el Superior Tribunal de Justicia, destacando el trabajo conjunto con la Justicia Federal “para que, de una vez por todas, Chubut pueda evaluar la implementación de un fuero propio y sumar esfuerzos en la pelea contra el tráfico de drogas”.

El trabajo coordinado con la Justicia

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de los recursos que deberá aportar el Estado nacional para garantizar la implementación del plan. Se evaluaron necesidades en materia de personal, tecnología e infraestructura.

Reunión Mahiques y Nacho Torres
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el secretario de Justicia, Santiago Viola, y el procurador general, Jorge Miquelarena.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el secretario de Justicia, Santiago Viola, y el procurador general, Jorge Miquelarena.

En ese sentido, Torres afirmó que se buscará asegurar una transición ordenada, con inversión en herramientas de investigación criminal y en el fortalecimiento institucional. También destacó el trabajo conjunto con la Justicia y organismos provinciales.

Además, el gobierno provincial anticipó el envío de un proyecto a la Legislatura para formalizar la adhesión a la ley nacional, en caso de avanzar con la iniciativa.

La estrategia integral en Chubut

En paralelo, la administración provincial analiza la creación de una Unidad Antinarcóticos. Este organismo tendrá como objetivo investigar, prevenir y desarticular delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

El nuevo cuerpo trabajará de manera articulada con el Ministerio de Seguridad, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal, con foco en mejorar la coordinación operativa.

Desde el Ejecutivo chubutense destacaron que la medida forma parte de una política integral que la gestión Torres proyecta para fortalecer la seguridad y dar respuesta a un fenómeno con impacto directo en las comunidades.

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