LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Chubut: Ignacio Torres reclama al PAMI por las deudas con los prestadores provinciales

El gobernador acordó un esquema de pagos para garantizar la atención oncológica en la provincia. El caso del Cabin, referencia para la Patagonia.

Por Letra P | Periodismo Político
Chubut: Ignacio Torres reclama al PAMI por las deudas con los prestadores provinciales.

Chubut: Ignacio Torres reclama al PAMI por las deudas con los prestadores provinciales.

El gobernador Ignacio Torres se reunió con autoridades del PAMI y logró el compromiso para saldar la deuda que mantiene con el Centro de Aplicaciones Bionucleares (Cabin), una institución clave en la atención de enfermedades oncológicas y otros prestadores en Chubut.

Notas Relacionadas
Nicolás Kreplak, al frente del Cosapro: La desinversión en vacunas es parte de un proyecto de ajuste. 
ESTRAGOS DE LA MOTOSIERRA

Al borde del colapso: hospitales bonaerenses absorben el ajuste de Milei en PAMI, remedios y vacunas

Por 
Letra P | María Martha San Martín
María Martha San Martín

Según señaló el mandatario provincial, “se alcanzó un principio de acuerdo para saldar la deuda que el organismo nacional mantiene con Cabin”, un centro de radioterapia modelo en la provincia, y en toda la Patagonia. “Era fundamental alcanzar este acuerdo para que pueda seguir funcionando sin inconvenientes, brindando un servicio de excelencia”, señaló el Torres.

La gestión de Ignacio Torres ante el PAMI

La reunión se desarrolló en las oficinas centrales del organismo nacional y, según se pudo saber tras el encuentro, las partes avanzaron en un acuerdo para reconvertir el Hospital Margara de Trelew en un centro de atención prioritario para nuestros adultos mayores.

Desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se comprometieron a “saldar la totalidad de la deuda existente” con los prestadores chubutenses, además de “regularizar el esquema de pagos”. “Es algo fundamental para sostener la atención oncológica en todo el territorio chubutense”, reconoció Torres.

Cabin, un centro de referencia para toda la Patagonia

“Tal como siempre lo hicimos, seguimos construyendo consensos en beneficio de la salud de los chubutenses. No solo a través de políticas públicas, inversión en infraestructura sanitaria y tecnología de punta, sino también mediante gestiones que permiten destrabar conflictos y garantizar que cada vez más chubutenses accedan a una mejor atención”, consideró Torres luego de la reunión.

Al respecto, el mandatario destacó la importancia del acuerdo en torno a la deduda con Cabin. "Es un centro de referencia a nivel regional en la atención de pacientes oncológicos, con profesionales de primer nivel y equipamiento de última generación, que es nuestro deber defender y fortalecer para seguir consolidando un red sanitaria integral, que les garantice a todos los chubutenses el acceso a una salud de calidad”.

Con sede en Comodoro Rivadavia, en centro depende de la provincia pero es administrado por un consorcio conformado por nueve instituciones de la comunidad y, según se desprende de su página oficial, se financia por los recursos que autogenera. En esa realidad se inscribe el impacto generado por los compromisos impagos por parte del PAMI.

Al Cabin llegan todos los pacientes que son derivados por el Sistema Provincial de Salud. Con el paso del tiempo se ha transformado en un Centro Oncológico de excelencia, referente en la derivación de pacientes de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del sur de Chile.

Temas
Notas Relacionadas
El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, cuestionó al gobierno de Javier Milei
Libertarios vs. Federales

Córdoba: Benedetti denunció el colapso del PAMI y una demanda social explosiva en Arroyito

El hospital estatal absorbe servicios que clínicas ya no cubren. El intendente advirtió que los haberes perdieron poder de compra y sube la presión asistencial.
Autoridades municipales de Capilla del Monte, Valle de Punilla, Córdoba
Libertarios vs. Federales

Córdoba: el intendente de Capilla del Monte ajustó salarios y alertó por la deuda del PAMI en plena crisis

El municipio del Valle de Punilla aplica recortes por la baja del 26% de la coparticipación. El gobierno nacional debe más de $40 millones en salud.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El consumo recibe el impacto de la apertura comercial de Javier Milei
MODELO PARA (DES)ARMAR

El consumo en la era Milei: cómo es la fórmula que les permite a las empresas hacer un negoción

Por  Lorena Hak
Salta: la Ley de Lemas de Gustavo Sáenz expone las fisuras internas del oficialismo.
REFORMA ELECTORAL RECARGADA

La Ley de Lemas de Sáenz expone las fisuras del oficialismo en Salta

Por  Maira López
Karina Milei usará el acto del sábado en Suipacha para pausar la guerra con Santiago Caputo
LA INTERNA VIOLETA

Karina Milei usará el acto del sábado en Suipacha para pausar la guerra con Santiago Caputo

Por  Pablo Lapuente
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
CONGRESO | DIPUTADOS

Menem teme una rebelión del PRO y cierra el recinto hasta la visita de Adorni

Por  Mauricio Cantando