Chubut: Ignacio Torres reclama al PAMI por las deudas con los prestadores provinciales.

El gobernador Ignacio Torres se reunió con autoridades del PAMI y logró el compromiso para saldar la deuda que mantiene con el Centro de Aplicaciones Bionucleares (Cabin) , una institución clave en la atención de enfermedades oncológicas y otros prestadores en Chubut .

Según señaló el mandatario provincial, “se alcanzó un principio de acuerdo para saldar la deuda que el organismo nacional mantiene con Cabin”, un centro de radioterapia modelo en la provincia, y en toda la Patagonia . “Era fundamental alcanzar este acuerdo para que pueda seguir funcionando sin inconvenientes, brindando un servicio de excelencia”, señaló el Torres.

La reunión se desarrolló en las oficinas centrales del organismo nacional y, según se pudo saber tras el encuentro, las partes avanzaron en un acuerdo para reconvertir el Hospital Margara de Trelew en un centro de atención prioritario para nuestros adultos mayores.

Desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se comprometieron a “saldar la totalidad de la deuda existente” con los prestadores chubutenses, además de “regularizar el esquema de pagos”. “Es algo fundamental para sostener la atención oncológica en todo el territorio chubutense”, reconoció Torres.

El objetivo es evitar que los atrasos vuelvan a interferir en la calidad de los servicios que presta el Cabin a los adultos mayores en el sur de la provincia .

Cabin, un centro de referencia para toda la Patagonia

“Tal como siempre lo hicimos, seguimos construyendo consensos en beneficio de la salud de los chubutenses. No solo a través de políticas públicas, inversión en infraestructura sanitaria y tecnología de punta, sino también mediante gestiones que permiten destrabar conflictos y garantizar que cada vez más chubutenses accedan a una mejor atención”, consideró Torres luego de la reunión.

Al respecto, el mandatario destacó la importancia del acuerdo en torno a la deduda con Cabin. "Es un centro de referencia a nivel regional en la atención de pacientes oncológicos, con profesionales de primer nivel y equipamiento de última generación, que es nuestro deber defender y fortalecer para seguir consolidando un red sanitaria integral, que les garantice a todos los chubutenses el acceso a una salud de calidad”.

Con sede en Comodoro Rivadavia, en centro depende de la provincia pero es administrado por un consorcio conformado por nueve instituciones de la comunidad y, según se desprende de su página oficial, se financia por los recursos que autogenera. En esa realidad se inscribe el impacto generado por los compromisos impagos por parte del PAMI.

Al Cabin llegan todos los pacientes que son derivados por el Sistema Provincial de Salud. Con el paso del tiempo se ha transformado en un Centro Oncológico de excelencia, referente en la derivación de pacientes de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del sur de Chile.