Economía en picada: las ventas en supermercados cayeron en febrero en 20 de las 24 provincias

Las ventas en supermercados cayeron 3,1% interanual en febrero a nivel nacional y sólo cuatro provincias mostraron alzas en el segundo mes del año. Con cifras muy modestas en el marco de una economía en retracción , registraron incrementos reales Neuquén (2,0%), Formosa (0,7%), Santa Fe (0,3%) y Río Negro (0,3%).

De acuerdo con la Encuesta de Supermercados del INDEC que relevó la consultora Politikon Chaco , las ventas a nivel nacional durante febrero totalizaron $2,21 billones, registrando así una caída real del 3,1% interanual. Es la más fuerte desde diciembre de 2024.

Sobre un total de 11 rubros que conforman la Encuesta de Supermercados, solo cuatro presentaron incrementos reales interanuales en el segundo mes de 2026: Carnes (15,3%), Verduras y Frutas (7,5%), Indumentaria (1,3%) y Alimentos preparados y Rotisería (0,8%). Con todo, estos cuatro rubros explicaron apenas el 23% de la facturación total del mes.

Por el contrario, los otros siete rubros presentaron bajas interanuales: Panadería (-1,2%), Otros (-2,8%), productos de Almacén (-4,0%), artículos de Limpieza y Perfumería (-4,6%), Lácteos (-6,3%), Bebidas (-11,1%) y Electrónicos (-27,1%). Todos estos explicaron el 77% de la facturación de febrero.

El ranking de la economía en las provincias

En el segundo mes del año, los desempeños entre las jurisdicciones subnacionales fueron predominantemente negativos. Como se apuntó, en la comparación interanual, apenas cuatro distritos registraron incrementos reales: Neuquén (2,0%), Formosa (0,7%), Santa Fe (0,3%) y Río Negro (0,3%).

ventas

Por el contrario, el resto de las provincias exhibió descensos interanuales en diferentes niveles. Los más leves se vieron en la ciudad de Buenos Aires (-0,1%) y Córdoba (-0,3%), al tiempo que las bajas más bruscas se observaron en Tucumán (-13,2%) y Misiones (-13,9%).

Consideraciones sobre la encuesta

La consultora que dirige Alejandro Pegoraro y procesó la información especificó que la Encuesta de Supermercados que realizó el INDEC para el mes de febrero abarca a 94 empresas de supermercados con un total de 3.147 bocas de expendio distribuidas en todo el país (-1,2% interanual) en una superficie total de 3.382.730 m2 (-0,6% i.a).

anezo tabla

La encuesta se realiza sobre una nómina de empresas de supermercados que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie en el salón de ventas sea igual o supere los 200 m² o que la suma de la superficie del salón de ventas de todas sus bocas de expendio sea igual o supere los 200 m². Por ende, no abarca a la totalidad de los supermercados, sino únicamente a aquellos que cumplen con esta condición.

Por otra parte, recordó que el cálculo de las variaciones reales para las provincias se realiza vía deflactación con IPIM (Índice de Precios Implícitos) y no vía IPC, siguiendo así los parámetros metodológicos de la Encuesta de Supermercados que realiza el INDEC.