AGUAS AGITADAS

Hidrovía: polémica por vínculos chinos entre las empresas que compiten por la licitación clave

Jan de Nul rechazó versiones de DEME que la emparentaban con el gigante asiático. El Gobierno defendió el proceso de privatización.

Por Letra P | Periodismo Político
DEME quiere quedarse con la licitación de la hidrovía

DEME quiere quedarse con la licitación de la hidrovía

En medio de la licitación de la hidrovía, eje de la privatización impulsada por Javier Milei, la empresa belga Jan de Nul salió a desmentir acusaciones de su competidora DEME sobre presuntos vínculos con capitales chinos. El comunicado buscó contener el impacto de una controversia que escaló tras su difusión en La Nación.

Notas Relacionadas
La hidrovía de Javier Milei
RÍO REVUELTO

Hidrovía: nuevo round entre las empresas belgas Jan de Nul y DEME para quedarse con la concesión

Por 
Letra P | Antonio Rossi
Antonio Rossi

La denuncia periodística incluyó advertencias sobre riesgos geopolíticos y derivó en gestiones ante la embajada de Estados Unidos.

Impacto geopolítico de la licitación de la hidrovía

Según esa versión, el señalamiento apuntó a la relación entre Servimagnus S.A. y firmas vinculadas al gigante asiático. Incluso, voceros del consorcio competidor plantearon que la disputa excede lo comercial y se inscribe en la tensión global entre Estados Unidos y China por el control de infraestructuras estratégicas.

En ese marco, la hidrovía aparece como un activo sensible. Por ese corredor circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, lo que la convierte en un punto de interés para la política exterior y comercial de las principales potencias.

jan-de-nul.-hidrovia
Hidrovía y Dock Sud: dos licitaciones ponen en jaque el reinado de Jan de Nul

Hidrovía y Dock Sud: dos licitaciones ponen en jaque el reinado de Jan de Nul

Frente a ese escenario, el Gobierno relativizó el conflicto. Fuentes oficiales señalaron que la adjudicación se definirá por criterios técnicos y económicos, y descartaron que las acusaciones incidan en el proceso.

La respuesta de Jan de Nul y Servimagnus

A través de un comunicado, Jan de Nul y Servimagnus rechazaron de plano las acusaciones y las calificaron como una “falacia mal intencionada”. Afirmaron que ninguna de las compañías mantiene vínculos comerciales ni contractuales con empresas controladas por estados soberanos.

Las firmas destacaron su trayectoria. La empresa belga remarcó su presencia global en más de 150 países y su operación sostenida en Argentina desde hace tres décadas. Por su parte, la compañía local subrayó que cuenta con capitales privados nacionales y experiencia en más de 50 proyectos.

También admitieron que en el pasado existieron asociaciones con otras compañías, incluidas firmas chinas, pero aclararon que esos acuerdos fueron puntuales y ya no están vigentes.

La licitación que define el negocio del dragado

El conflicto se da en la recta decisiva de la licitación de la vía navegable troncal (VNT), el principal contrato de infraestructura del país. El esquema impulsado por la administración de Milei prevé una concesión a 25 años, con cobro de peaje y sin aval estatal.

hidrovía.jpg
La privatización de la hidrovía de Javier Milei

La privatización de la hidrovía de Javier Milei

En ese proceso, Jan de Nul, que opera la hidrovía desde la década del 90, busca retener el control frente a su histórica rival DEME, que intenta expandirse en la región. La disputa reedita una competencia que ya había tensado licitaciones anteriores.

El pliego incluyó restricciones a empresas con participación estatal, lo que en los hechos limitó la presencia directa de compañías chinas. Ese punto fue leído como un guiño a Estados Unidos en el marco del alineamiento internacional del Gobierno.

Un conflicto que escala en la recta final

Con ambas compañías aún en carrera, la definición quedó abierta. La evaluación combina aspectos técnicos y económicos, lo que deja margen para distintos escenarios.

Mientras tanto, el cruce de acusaciones sumó presión a un proceso clave para el comercio exterior argentino. En un contexto de alta sensibilidad política, la disputa entre gigantes del dragado sumó un nuevo capítulo que expuso intereses cruzados y tensiones globales.

Temas
Notas Relacionadas
Hidrovía y Dock Sud: dos licitaciones ponen en jaque el reinado de Jan de Nul
AGUAS AGITADAS

Hidrovía y Dock Sud: dos licitaciones ponen en jaque el reinado de Jan de Nul en el negocio del dragado

La china CCCC le disputa el puerto bonaerense y la belga DEME va por el navegable troncal. El gigante puede quedarse sin nada después de 31 años.
Referentes del Círculo Rojo de la hidrovía se reunieron con el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor
Licitación clave

Hidrovía: el Círculo Rojo respaldó el avance de la privatización

En una reunión con el titular de Puertos, el empresariado destacó la transparencia del procedimiento. Dos gigantes siguen en carrera. Próximas etapas.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Burford Capital, un buitre contra YPF.
LOS PERFILES DEL PODER

La batalla por YPF: ¿Burford Capital perdió pero ganó?

Por  Esteban Rafele
Luciano Laspina, flamante director ejecutivo de CIPPEC.
AFTER OFFICE

Cena de CIPPEC: dudas sobre la economía, el foco en Adorni y el debut de Laspina

Por  Gabriela Pepe
El consumo recibe el impacto de la apertura comercial de Javier Milei
MODELO PARA (DES)ARMAR

El consumo en la era Milei: cómo es la fórmula que les permite a las empresas hacer un negoción

Por  Lorena Hak
Salta: la Ley de Lemas de Gustavo Sáenz expone las fisuras internas del oficialismo.
REFORMA ELECTORAL RECARGADA

La Ley de Lemas de Sáenz expone las fisuras del oficialismo en Salta

Por  Maira López