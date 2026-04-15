Federico Sturzenegger tiene el último clavo del ataúd del INTI y abre otro frente con Toto Caputo

Federico Sturzenegger eliminará 900 servicios técnicos que ofrece el Instituto Nacional de Tecnología Industrial ( INTI ) a las pymes locales, si prospera el proyecto de resolución firmado por sus autoridades. La iniciativa profundiza el recorte de funciones del organismo, en el que la administración libertaria ya desvinculó a 850 profesionales y personal técnico desde 2023 y redujo salarios.

Fuentes sindicales indican que es una iniciativa directa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que desde el inicio de la gestión de Javier Milei disputa por espacios de poder y formas de imponer el ajuste con Toto Caputo .

La utilidad del INTI había sido defendido por la Unión Industrial Argentina ( UIA ), al afirmar que organismo "juega un papel estratégico para asumir nuevos desafíos productivos y de inserción internacional". Sturzenegger respondió con ironía: "Le ofrecimos que se lo queden, si tanto les gusta, pero no aceptaron".

La iniciativa para el recorte final, que tiene la firma de Facundo Durand , director de Planeamiento y Comercialización del INTI, fue denunciada por Marcelo Isleño , secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) en el organismo y por la diputada peronista Julia Strada .

Uno y otra coincidieron en que el Gobierno "busca vaciar definitivamente el INTI”. En los pasillos de la Secretaría de Industria, que conduce Pablo Lavigne , dijeron a Letra P que "desconocen ese proyecto y que por Industria no pasó”. Sturzenegger no respondió a la consulta de este medio.

El fundamento oficial para recortar los 900 servicios a la industria local que ofrece el INTI es que “son prestaciones que la industria no reclama al INTI y que el sector privado ya ofrece a precios de mercado”.

Sin industria no se necesita el INTI

“Milei acaba de resolver la aniquilación del INTI, busca desmantelar una herramienta clave para la innovación, la asistencia técnica y el desarrollo industrial”, dijo Strada, y agregó: “Ya lo advertimos cuando nos opusimos a la ley Bases, el gobierno está explorando la forma de vaciar los mismos organismos que supuestamente iba a preservar y hacer más eficientes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juli_Strada/status/2043723134306800059&partner=&hide_thread=false Milei acaba de resolver la aniquilación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)



Se dispone la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas que el Instituto brindaba al entramado productivo. No es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación.



Al… pic.twitter.com/GH03ULzsGN — Julia Strada (@Juli_Strada) April 13, 2026

“Legalmente el gobierno puede decir que no elimina el INTI, pero en la práctica lo liquida, lo reduce a un mínimo incapaz de cumplir funciones”, explicó a Letra P Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires. Y profundizó: “Deja sin asistencia técnica a gran parte del universo pyme y facilita la entrada al país de productos importados, sin control de calidad y seguridad”.

Isleño explicó a este medio que “la situación del INTI es paupérrima, el gobierno redujo la plantilla de INTI en más de 850 técnicos y profesionales, lo hizo mediante contratos terminados, retiros voluntarios, jubilaciones que no se reemplazaron, renuncias por salarios bajísimos y congelados, con la excepción de los funcionarios nuevos que cobran sueldos bien abultados”.

El actual titular del INTI es Miguel Ángel Romero, un funcionario de carrera de Industria que responde a Lavigne. Durand, que firmó el proyecto de eliminación de las 900 prestaciones, fue subsecretario de Espacio Público del Municipio de Tres de Febrero durante la intendencia de Diego Valenzuela, un militante del antiguo macrismo, ahora libertario.

Federico Sturzenegger ya recortó

El Gobierno ya embistió contra el INTI mediante el decreto 462 de julio de 2025. Intentó transformar al organismo autárquico y descentralizado en una “unidad organizativa” dentro de la Secretaría de Industria; de ese modo le eliminaba la autonomía financiera y administrativa. Ese DNU fue frenado por la jueza federal Martina Forns, quien que hizo lugar al amparo de ATE.

INTI2-despidos.jpg Federico Sturzenegger cercenó el INTI a pura motosierra Captura de redes

El propio Congreso también rechazó y derogó el DNU en ambas cámaras. En la práctica, el gobierno ya desmanteló gran parte de los servicios del INTI y lo hace en un contexto en que la propia industria nacional se desvanece.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de producción industrial manufacturero (IPI) cayó en febrero pasado un 8,7% interanual y en el primer bimestre la disminución llegó al 6,0% respecto de 2025.

Una por una las medidas contra el INTI

El gobierno de Milei ya adoptó medidas sobre el INTI: