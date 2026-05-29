Chubut suma una inversión de U$S 680 millones: PAE presentó el primer RIGI para el petróleo convencional

La petrolera Pan American Energy (PAE) presentó en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto de inversión de U$S 680 millones que incluirá la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros y perforaciones adicionales para incrementar la producción y extender la vida útil del yacimiento Cerro Dragón en Chubut .

La iniciativa, que permitirá incorporar tecnología, sostener el empleo y generar mayor actividad en toda la Cuenca del Golfo San Jorge, fue presentada este jueves por el gobernador Ignacio Torres junto al ministro de Economía, Toto Caputo; el ceo de PAE, Marcos Bulgheroni ; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila ; y funcionarios nacionales y provinciales.

“ Chubut tiene un enorme potencial y necesita continuar consolidando políticas que incentiven nuevas inversiones , impulsen la competitividad y acompañen el crecimiento de la industria hidrocarburífera, generando un impacto positivo y sostenible a largo plazo”, expresó Torres, quien destacó la importancia de las inversiones que Pan American Energy viene realizando en la provincia.

CON EL RIGI, CHUBUT SUMA USD 680 MILLONES PARA POTENCIAR CERRO DRAGÓN Y SOSTENER EL EMPLEO Junto al ministro de Economía, @LuisCaputoAR ; @PAEArgentina , @LomaDiputado y José Lludgar, avanzamos en un nuevo proyecto estratégico para Cerro Dragón, en el marco del RIGI, que permitirá… pic.twitter.com/hPdh9e1nAs

“Son una señal concreta de confianza en el potencial productivo de Chubut y en el futuro de una industria clave para la economía provincial”, aseguró el mandatario respecto del proyecto que prevé inversiones por unos 680 millones de dólares para extender la vida útil de una cuenca madura de la Patagonia como la del Golfo San Jorge, incorporando nuevas tecnologías orientadas a incrementar la producción y mejorar la eficiencia operativa del yacimiento.

“El crecimiento y sostenimiento de la actividad demuestra que, cuando hay previsibilidad y compromiso entre el sector público y privado, se generan oportunidades de desarrollo, empleo y fortalecimiento de las economías regionales”, dijo Nacho Torres y añadió que el proyecto permitirá "sostener miles de puestos de trabajo directos e indirectos en toda la cuenca”.

c15cc9f9-beda-48a3-851a-0993a66d54b9 El diputado y gremialista petrolero Loma Ávila junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Además de Loma Ávila, diputado y jefe del gremio petrolero, participó del acto el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar. También asistieron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el ministro de Hidrocarburos del Chubut, Federico Ponce; e integrantes de la directiva de PAE.

Producción y empleo en la Patagonia

Según el anuncio formulado este jueves en el Palacio de Hacienda, el proyecto de recuperación terciaria de Pan American Energy en el área de Cerro Dragón contempla la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros y además la preparación de cerca de 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores, que durante su vida útil podrán generar una producción incremental acumulada de 24 millones de barriles de petróleo, equivalentes a más de 11.300 barriles diarios en su pico de producción.

e2d9223c-368a-4a22-ab9d-f070a11b5f09

Asimismo, el desarrollo permitirá incrementar los ingresos provinciales a través de regalías asociadas a la producción incremental y generará una mayor actividad en la cuenca, habilitando el desarrollo de nuevas zonas que anteriormente no resultaban económicamente viables.

La recuperación terciaria es una técnica que se aplica luego de las etapas de recuperación primaria y secundaria, con el objetivo de movilizar el petróleo remanente atrapado en el yacimiento y maximizar su aprovechamiento. En este caso, el sistema incorpora polímeros que permiten aumentar la viscosidad del fluido inyectado y mejorar el desplazamiento del petróleo hacia los pozos productores.