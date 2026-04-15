Los aliados le exigen a Federico Sturzenegger que se quede sin chofer si los dejan sin oblea para estacionar

Martín Menem citará a una sesión el 22 de abril para tratar la "Ley de hojarascas", el proyecto enviado por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , para eliminar o modificar leyes en desuso. El punto más conflictivo está dentro del Congreso : los diputados se oponen a perder su oblea para estacionar.

MODELO PARA (DES)ARMAR Sturzenegger tiene el último clavo del ataúd del INTI y abre otro frente con Caputo

Se trata de una norma 20.959 de 1975, que permite a senadores, diputados, secretarios y prosecretarios de ambas cámaras tener "libre circulación" y "libre estacionamiento". En La Libertad Avanza (LLA) evitaron pronunciarse, pero los aliados están molestos. "Si Sturzenegger insiste, le vamos a pedir que se quede sin chofer", amenazaron desde al menos dos bloques que suelen ayudar al oficialismo.

La discusión será el martes, en la comisión de Legislación General, que preside el libertario Santiago Santurio . Estaría invitado el secretario de Modernización, Alejandro Cacace , un exdiputado que intentará escuchar los planteos de sus excolegas. Otro artículo del proyecto afecta a la Federación Argentina de Municipios (FAM), que perdería financiación.

El reclamo más fuerte podría provenir de las cooperativas, que rechazan la derogación de la ley 11.380, que las obligaría a incluir el valor de sus edificios y construcciones en el cálculo del capital sobre el que deben pagar contribuciones especiales.

La ley de hojarascas es una creación de Sturzenegger que tuvo su primera versión en 2024, pero nunca llegó al recinto, porque a la oposición nunca le interesó. Es que se trata de una norma que se adapta al relato del ministro, sobre el recorte del Estado, pero que no deja muchos resultados tangibles.

La mayoría de las 70 leyes que se eliminan no se aplican, aunque algunas lograron hacer ruido en la oposición. Por caso, en Unión por la Patria (UP) no aceptan la eliminación de la 26.688 de 2011, que declara de interés nacional la "investigación y producción pública de medicamentos". En el Gobierno señalan que la tardía reglamentación de esa norma la convirtió en inocua.

En el peronismo evalúan tener un dictamen de minoría, por lo que la sesión está garantizada. Si UP no acuerda con los aliados, habrá un debate en particular caótico.

Otra derogación es la de la norma 16.789 de 1965, que obliga a comprar autos oficiales en la industria nacional, que consideran una "traba para la eficiencia de los recursos nacionales". Hay normas que se borran como la que obliga al Presidente a apadrinar el séptimo hijo, la que elimina el carnet de mochilero y la que obliga a la Federación Colombófila Argentina a matricular palomas de carrera.

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Aprueban tratados internacionales

El plan de Menem es que la Ley de Hojarascas tenga dictámenes el martes 21 y al día siguiente llegue al recinto, junto a los tratados internacionales ratificados esta semana por unanimidad.

El más resonante es el que habilita la extradición con Chile, y permitiría enviar a ese país al exguerrillero Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien se encuentra prófugo. El Gobierno dispuso una recompensa de $20 millones por información de quien durante años se alojó en el país en condición de refugiado.

Este tratado de extradición, que fue firmado en 2004 y se había mantenido archivado por dos décadas, fue aprobado el pasado miércoles en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside la libertaria Juliana Santillán. Fue dictaminado por unanimidad, sin comentarios de ningún bloque.

Santillán tuvo dificultades el martes, cuando después de despachar sin problemas otra tanda de tratados, UP, a través de Santiago Cafiero, propuso cuestionar la guerra entre Estados Unidos e Irán y declarar a Argentina prescindente. Nadie la respondió a su propuesta.