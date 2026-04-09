MODELO PARA (DES)ARMAR

La industria se hundió 8,7% interanual en febrero y llegó a su nivel más bajo desde la pandemia

La producción de autos, textiles y equipos cayó más de 20%. La actividad está en valores similares a los de mediados de 2020. La construcción retrocedió 0,7%.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
La industria golpeada por el modelo de Javier Milei&nbsp;

La industria golpeada por el modelo de Javier Milei 

La industria profundizó su caída en febrero, con un retroceso interanual del 8,7%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y tocó su nivel más bajo desde la pandemia, en medio del ajuste que impulsa Javier Milei junto a su ministro Toto Caputo.

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El retroceso se explicó por una contracción generalizada de la actividad económica en casi todos los sectores manufactureros. Según el informe oficial, 14 de las 16 ramas industriales registraron bajas interanuales, con desplomes especialmente marcados en maquinaria, automotriz y textiles.

Sectores industriales más golpeados

Entre los rubros con mayor incidencia negativa se destacaron “Maquinaria y equipo”, con una caída del 29,4%, y “Vehículos automotores”, que retrocedió 24,6%. También se contrajeron con fuerza los textiles, que registraron un derrumbe del 33,2%.

El informe de la consultora ACM señaló que estas bajas explicaron gran parte del deterioro del índice general. Además, alimentos y bebidas, uno de los sectores de mayor peso, cayó 6,9%, lo que profundizó la tendencia negativa.

Actividad sectores economía industria

En contraste, sólo dos sectores lograron crecer en términos interanuales: la refinación de petróleo, con un alza del 19,7%, y los productos químicos, que avanzaron 3,7%. Sin embargo, su aporte no alcanzó para compensar la caída del resto de la industria.

Caída acumulada y nivel de actividad

El deterioro no fue un hecho aislado. La industria acumuló ocho meses consecutivos de caída, una racha que comenzó en junio de 2025 y que reflejó la persistencia de la recesión en el sector fabril.

Desplome de la industria febrero 2026 INDEC

En términos desestacionalizados, la actividad también mostró debilidad: en febrero registró una baja del 4% respecto a enero. A pesar de esto, la serie tendencia-ciclo marcó una leve suba del 0,2%, lo que sugirió una desaceleración en el ritmo de caída.

Aun así, el nivel de actividad se ubicó en valores similares a los registrados durante la pandemia de 2020. Además, quedó 6,7% por debajo de noviembre de 2023, previo al cambio de gestión, lo que evidenció una recuperación incompleta.

Construcción y señales mixtas

El mal desempeño industrial se dio en paralelo con un comportamiento dispar en la construcción. El indicador del INDEC mostró una caída interanual del 0,7% en febrero, aunque con un leve crecimiento acumulado en el primer bimestre.

En la medición mensual desestacionalizada, la construcción retrocedió 1,3%, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 0,6%, lo que marcó cuatro meses consecutivos de mejora en esa serie.

Construcción Industria Gobierno
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Los datos de insumos reflejaron una dinámica heterogénea. Mientras crecieron rubros como hormigón y pinturas, cayeron con fuerza materiales clave como pisos, revestimientos y yeso, lo que mostró un sector aún inestable.

El escenario dejó a la industria como uno de los sectores más rezagados de la economía. Con una recuperación desigual y caídas persistentes en rubros clave, el desempeño fabril continuó condicionado por el ajuste y la debilidad de la demanda interna.

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