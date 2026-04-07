Encuesta en Córdoba: la preocupación social se aleja de la inseguridad y gira hacia el plan de Javier Milei

La inflación y el desempleo escalan en las preocupaciones de los cordobeses, más atentos a la agenda de Javier Milei
En el gobierno de Córdoba que encabeza Martín Llaryora recibieron la encuesta mensual de Aresco que refleja un cambio en la agenda pública. La inseguridad y la corrupción perdieron peso, mientras creció la preocupación por la situación económica asociada a las políticas de Javier Milei.
A partir de entonces inició un descenso: 22,3% en febrero, 22,7% en marzo y 18,3% en abril, con un leve rebote a 22,2% en mayo. En la última medición disponible, de marzo de 2026, se ubicó en 14,7%.
Qué pasa con la corrupción en Córdoba
La preocupación por la corrupción provincial mostró un recorrido similar. Tras un 21,3% en octubre de 2024, bajó a 15% en noviembre y subió a 20,1% en diciembre de ese año.
Durante 2025, se estabilizó en una franja más baja: 18,2% en enero, 15,7% en febrero, 15,6% en marzo, 17,5% en abril y 16,6% en mayo. En marzo de 2026, descendió a 13,2%, el valor más bajo de la serie.
Inflación, desempleo y pobreza
En paralelo, crecieron los problemas vinculados a la economía. El desempleo se destacó como el dato más relevante. Tras ubicarse en 11,2% en octubre de 2024 y bajar a 7,3% en diciembre, se mantuvo cerca del 8% durante el primer trimestre de 2025. Luego aumentó a 11,3% en abril y 10,4% en mayo de ese mismo año. En marzo de 2026, registró un salto a 17,5%, el punto más alto de toda la gráfica.
También se observó una reconfiguración en torno a la inflación. Luego de un 16,5% en octubre de 2024, el indicador inició una tendencia descendente hasta niveles cercanos al 11% en el primer trimestre de 2025. Tras tocar un piso de 7,4% en mayo de ese año, volvió a subir hasta 12,7% en marzo de 2026.
La pobreza mostró un comportamiento irregular. Partió de 10,3% en octubre de 2024, bajó a 8,4% en noviembre y subió a 13,4% en diciembre. En 2025 cayó a 2,9% en enero y luego se ubicó entre el 9% y el 10% en los meses siguientes. En marzo de 2026, se posicionó en 10,4%.
Los impuestos del gobierno de Martín Llaryora
Con menor relevancia, el aumento de impuestos provinciales apareció con menor peso relativo. Durante 2025 osciló entre 11,8% y 14,8%, con un pico en junio. En marzo de 2026 descendió a 10,8%.
Con estos datos, voceros del gobierno provincial interpretaron que la preocupación social se desplazó hacia factores económicos, en un contexto en el que las variables más asociadas a la gestión local perdieron peso relativo.