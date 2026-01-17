El nuevo IPC del INDEC: los aumentos de tarifas y quitas de subsidios impactarán más en la inflación

El martes 10 de febrero, el INDEC publicará el primer dato de inflación con la nueva metodología y una canasta en la que tendrán más peso gastos vinculados a la vivienda y el transporte y menor incidencia los alimentos. Las diferencias, según especialistas, no serán significativas. Pero la indexación de tarifas podría jugarle una mala pasada a Javier Milei .

El nuevo Índice de Precios al Consumidor sumará una división a los 12 rubros actuales, según preceptos internacionales: Seguros y servicios financieros. Usará la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2017/2018 para ponderar y seleccionar bienes y servicios, en lugar de la referencia de 2003/2024. Incorporará tablets al relevamiento de precios en los comercios y ampliará la muestra desde 320.000 precios a 500.000, en más de 24.500 puntos de venta de todas las provincias. Habrá, también, cambios metodológicos.

Todo eso, con un plantel de profesionales reducidos. Si bien el INDEC no despidió personal, puede reponer sólo a uno por cada tres trabajadores que se jubilan o renuncian. Con salarios en torno al millón de pesos, muchos técnicos con amplia experiencia deciden irse al sector privado. La actividad requiere dedicación exclusiva: un trabajador sólo puede sumar un ingreso adicional como docente.

Con ponderadores de la Encuesta Nac. de Gastos de 2017/18 (que regirán desde enero en la medición oficial), la inflación de diciembre nos arroja 2,9%. Diferencias mínimas mes a mes con la medición vigente (ENGHo 2004/05) hacen que la anual cierre en 32,2% (+0,7 p.p. vs oficial) https://t.co/iVbH0JCJw2 pic.twitter.com/DHBrO00Ena

La nueva canasta corresponde a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de 2017 / 2018, que se publicó en noviembre de 2019. Su aplicación viene tan demorada que los consumos de los argentinos cambiaron sensiblemente desde entonces.

Por ejemplo: el 69,3% de las personas consultadas dijo hacer sus pagos en efectivo y el 19,5%, con tarjeta de débito o crédito. Las transferencias bancarias apenas se empleaban para abonar servicios. Los pagos con QR ni siquiera formaban parte de la muestra. Los consumos de plataformas de streaming aparecen apenas mencionados antes de un “etc.” en el gasto de Internet.

Aún así, la canasta es más fidedigna que la actual, basada en consumos de hace dos décadas. Según fuentes con conocimiento de los trabajos técnicos, el IPC, ahora, dará algo más parecido al de la Ciudad de Buenos Aires, al menos para la región Gran Buenos Aires. La Dirección de Estadísticas porteña ya mide, desde hace años, con la canasta de la ENGHO publicada a fines de 2019.

Los inquilinos y el IPC

Habrá algunas diferencias sensibles. Por ejemplo, la Ciudad suele medir el precio de los alquileres en base a publicaciones, como las del portal Zonaprop. El INDEC usa un relevamiento más amplio, con encuestas presenciales. El alquiler le da más alto. La ENGHO reconoció que el gasto en Vivienda para las familias inquilinas duplica al promedio y alcanza al 28,2% del ingreso disponible en todo el país. Ese porcentaje es más alto en el área metropolitana.

indec ipc inquilinos Una familia inquilina destina el 28,2% de su ingreso a pagar gastos de vivienda, según el INDEC.

La actualización reduce el peso del rubro Alimentos y bebidas desde el 25,7% de la canasta del IPC al 22,6% a nivel nacional. La medición actual no tiene una ponderación de cada rubro consolidada para todo el país, sino pesos de cada división en cada región.

Así, Alimentos y bebidas representa 23,4% de la canasta del Gran Buenos Aires y 35,3% en el Noreste, por ejemplo. Y pasará a 21,3% en GBA y 30,3 en el Noreste.

indec gastos hogares En qué gastan los hogares del país, según la encuesta del INDEC que será la base del nuevo IPC.

En cambio, la ponderación rubro Vivienda, que incluye los servicios de agua, electricidad, gas y otros combustibles, subirá desde el 10,5% actual hasta 15,1% en GBA, y “pesará 14,5” de la canasta total del país.

La incidencia del Transporte también aumentará en el área metropolitana, del 11,6% al 13,9% de la canasta. A nivel país, tendrá una ponderación del 14,3%.

Cómo bajar la inflación si todo sube más que el promedio

Estos cambios pueden sumar curvas y contracurvas al ya sinuoso camino de desinflación en el que Milei y Toto Caputo quieren acelerar. El IPC es prácticamente el único dato que publica el INDEC que Caputo quiere seguir minuto a minuto. No le presta atención, por ejemplo, a la información sobre el uso de capacidad instalada de la industria, que esta semana perforó el 60%.

A fin de año, en Carajo! Milei prometió que la inflación mensual empezaría con cero a partir de junio o agosto. Lo fundamentó en la tesis de un estudiante de doctorado, que argumentó que el rezago de la política monetaria sería de 26 meses y no de entre 18 y 24 meses, como el Presidente pensaba. En su cabeza, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TommyShelby_30/status/2001456124222915021&partner=&hide_thread=false MILEI: “Para mitad del año que viene (2026), la inflación seguro va a empezar con CERO”



pic.twitter.com/oavvxO321j — SheIby (@TommyShelby_30) December 18, 2025

Los economistas creen que habrá una desinflación mucho más lenta y que el IPC de 2026 terminará algo por arriba del 20%, luego del 31,5% anual que reportó esta semana el INDEC. En parte, porque el Gobierno debe soltar más el tipo de cambio para acumular reservas. Y también porque todavía quedan ajustes tarifarios por hacer.

La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, anunció un aumento de 6% más 1 o 2 puntos por arriba del IPC de cada mes para subtes y colectivos, respectivamente. La Ciudad y la Provincia aumentaron los boletos de sus colectivos dos puntos más que el IPC durante el año pasado.

Ese incremento tendrá más peso en la canasta del IPC, porque Transporte incidirá más en el total y porque colectivos tiene más relevancia que otros medios de transporte de jurisdicción nacional con incrementos menores, como los trenes. También tendrá mayor incidencia el gasto en combustibles, con la nafta atada al tipo de cambio y la actualización del impuesto a los Combustibles periódica.

La quita de subsidios a la energía

Algo similar ocurrirá con los aumentos de tarifas de energía. Si bien el trabajo sucio está hecho, los precios deberían subir más que el IPC para seguir con la quita de subsidios y la actualización periódica que el Gobierno les firmó a distribuidoras y transportistas.

Hay quienes sospechan que Energía difirió por un mes el nuevo esquema de subsidios, con menores bloques bonificados y menos usuarios alcanzados, asustado por el IPC de diciembre y el impacto en el índice que tiene, entre otras cosas, el sacudón en las facturas de la migración de la medición bimestral a la mensual en el área de cobertura de Edenor y Edesur. El Gobierno habla de cuestiones burocráticas.

Las demoras del nuevo IPC del INDEC

Marco Lavagna ultima la comunicación de la nueva metodología, luego de haber anunciado los cambios en octubre, con el dato de inflación correspondiente a septiembre.

El director del INDEC demoró las modificaciones, a pesar de que el nuevo índice estaba probado desde hace más de un año, a la espera del momento propicio para empalmar las series. Considera que migrar de un IPC a otro en momentos de alta inflación y fuerte disparidad entre los distintos rubros hubiera distorsionado la medición.

Si el nuevo índice será más parecido al de la Ciudad de Buenos Aires, como dicen las fuentes al tanto de los trabajos, la medición de 2024 le da la razón al funcionario. El IPC CABA subió ese año 136,4%, casi 20 puntos más que el relevamiento del INDEC (117,8% a nivel nacional y 122,1% en GBA). En 2025, el INDEC marcó 31,5% a nivel país y 31,7% en GBA y la Ciudad midió 31,8%.

Además, la distancia entre los distintos rubros se acortó. En el IPC del INDEC para GBA, los precios de los Alimentos subieron 32,8% en 2025; los de la Vivienda, 37,2%; y los del Transporte, 33%. En 2024, Alimentos había subido 96%; Vivienda, 236,7%; y Transporte, 158,3%. La línea de largada es más pareja.