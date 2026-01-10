Jorge Macri vuelve a aumentar colectivos, subtes y autopistas por encima de la inflación en 2026

Jorge Macri y las tarifas del trasporte y los peajes en la Ciudad.

Pese a que nominalmente bajó en relación con el año pasado, el gobierno porteño de Jorge Macri seguirá ajustando en 2026 las tarifas de colectivos, subtes , premetro y autopistas, con una suba inicial promedio del 6% y actualizaciones periódicas basadas en la inflación de dos meses atrás.

Durante el año pasado, las tarifas de esos servicios habían registrado una suba inicial del 10% y aumentos mensuales mediante una fórmula que contemplaba la inflación minorista de dos meses previos más un adicional del 2%.

Para este año, la administración macrista definió un aumento inicial promedio del 6% y un esquema diferenciado de ajustes que se compone de la siguiente manera:

Para convalidar los mecanismos de ajuste, la gestión porteña convocó a tres “audiencias públicas temáticas” que tendrán lugar entre el 16 y el 20 de enero, en las que sólo podrán participar quienes se inscriban previamente en el registro habilitado por la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana.

Las reuniones se desarrollarán de manera virtual y funcionarán como una instancia de ratificación de decisiones ya adoptadas, dado que se trata de una formalidad administrativa sin carácter vinculante para los funcionarios.

Cuánto costará viajar en colectivo

En el caso de los colectivos, la documentación presentada para la audiencia establece que el boleto mínimo, de cero a tres kilómetros, que actualmente cuesta $620,07 pasará en febrero a $659,91. El correspondiente a la segunda sección, de tres a seis kilómetros, ascenderá de $689 a $715,24.

Colectivos transporte.jpg

A su vez, la tarifa para la tercera sección de recorrido, de seis a 12 kilómetros, se incrementará de $742,08 a $770,35. En el caso de los viajes de 12 a 27 kilómetros, el pasaje subirá del valor actual de $795,20 a $825,49.

Subsidios y justificación oficial

Al fundamentar las nuevas tarifas y el mecanismo de ajuste para 2026, las autoridades porteñas destacaron que “el transporte público de colectivos transacciona, en promedio por día hábil, 850.000 boletos aproximadamente, constituyéndose en un servicio esencial para la conectividad y movilidad urbana de sus habitantes”.

La Ciudad destina, en promedio, $20.000 millones mensuales en concepto de subsidios “para garantizar tarifas accesibles a los usuarios”. A ello se suma que el sistema de colectivos cuenta con una cobertura de subsidios que alcanza al 70% del total de los costos operativos, lo que, según la visión oficial, “refleja un esfuerzo significativo por parte del Estado para sostener su funcionamiento”.

El atraso tarifario en el subte

En lo que respecta a los subtes, el gobierno porteño indicó que existe una “desactualización de la tarifa al usuario generada por los reiterados aumentos en los costos operativos, que repercuten en la ecuación económico-financiera de la prestación del servicio”.

subtes molinetes Los aumentos que se vienen para las personas usuarias del subte

Agregó que “ese factor incide directamente en la operación del sistema y afecta las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, regularidad, generalidad y confiabilidad del servicio”, por lo cual consideró necesario ajustar los cuadros tarifarios para garantizar los niveles establecidos.

Tras destacar que la “tarifa técnica y real” que deberían pagar las personas usuarias por cada viaje se ubica en $2541, la administración porteña señaló que el valor actual del boleto, de $1260, pasará a $1336, con una cobertura de subsidios equivalente al 64% de los costos operativos.

Peajes: subas sin adicional

En el caso de los peajes, el nuevo cuadro tarifario mantiene sin cambios la estructura de bandas que contempla valores más elevados en el “horario pico”, de lunes a viernes de 7 a 11 y de 16 a 20 en ambos sentidos, y los días no laborables —sábados, domingos y feriados— de 11 a 15 en sentido provincia y de 17 a 21 en sentido centro.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa actual en horario pico de $5133,74 que paga un automóvil subirá en febrero a $5403,98. En el resto del día, el peaje que actualmente está en $3622,54 se elevará a $3813,24.

peajes-y-barreras.jpg Privatización de las rutas con peaje en la era Javier Milei

Para los camiones que utilizan el Paseo del Bajo, el peaje actual de $8015,32 correspondiente a un vehículo de carga de dos ejes pasará a $8437,25. En el caso de un equipo de cinco a siete ejes, la variación será de $10.420,03 a $10.968,55.

Rechazo de los usuarios viales

El informe técnico elaborado por AUSA para justificar las modificaciones tarifarias resaltó que “el esquema de actualización propuesto busca mantener la ecuación económico-financiera estable en el tiempo y garantizar la continuidad, calidad y previsibilidad del servicio”.

Más allá de los argumentos oficiales, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) rechazó los aumentos y advirtió que un automóvil que ingrese y salga de la Ciudad de Buenos Aires en horario pico durante 20 días al mes deberá desembolsar, sólo en concepto de peajes, un total de $216.120.

El coordinador del CONADUV, Ricardo Lasca, precisó que “las tarifas de AUSA cerraron 2025 con un aumento del 67%” y recordó que “en los últimos 17 años de administraciones macristas, las autopistas urbanas acumulan una suba superior al 250.000%, con impacto directo en los costos del transporte de cargas y en los gastos de movilidad de los usuarios”.