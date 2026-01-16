Toto Caputo celebró el superávit fiscal de 1,4% del PIB en 2025 y prometió más ajuste y rebaja de impuestos

Toto Caputo celebra sl superávit, pero no cumple con el FMI y mete deuda bajo la alfombra

Toto Caputo celebró que el Sector Público Nacional (SPN) cerró 2025 con un superávit primario de $11,77 billones, equivalente al 1,4% del PIB, y un superávit financiero de 0,2%, según base caja. El resultado quedó por debajo de lo prometido al FMI y abre dudas sobre la sostenibilidad fiscal hacia 2026 con nuevos vencimientos de deuda .

El ministro de Economía destacó que es la primera vez desde 2008 que se encadenan dos años de superávits financieros, cumpliendo con los servicios de deuda.

El resultado, logrado tras un fuerte ajuste del gasto y recortes impositivos, quedó por debajo del 1,6% que el presidente Javier Milei había anticipado al presentar el programa y plantea desafíos para 2026, cuando el Presupuesto fija una meta del 1,5% y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) apunta a 2,2% de superávit primario.

El Ministerio de Economía informó que el desempeño anual convivió con un último mes deficitario por estacionalidad: “En diciembre de 2025 el SPN registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones”, detalló.

El titular de la cartera de Hacienda, en tanto, subrayó el carácter histórico del resultado: “Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública”, puntualizó.

Metas y desvíos

El superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) quedó por debajo del 1,6% que Milei había mencionado al presentar el programa económico al FMI.

Hacia adelante, las metas vuelven a tensionarse: el Presupuesto 2026 fija 1,5% de superávit primario, mientras que el acuerdo con el FMI contempla 2,2% para 2026. La distancia entre esos objetivos y el resultado efectivo de 2025 instala el debate sobre la viabilidad del sendero fiscal.

Gasto, ajuste y programas sociales

Caputo afirmó que “el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales”. A la vez, sostuvo que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios”.

En esa línea, destacó que “el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 vs. diciembre 2023, representando un 92% de la canasta básica alimentaria, frente al 55% de dos años antes”.

El resultado fiscal de base caja se explicó, además, por la continuidad del freno a la obra pública y otros recortes ya implementados, un punto central del ajuste de 2024 y 2025.

Baja de impuestos y ancla fiscal

El Ministerio de Economía remarcó que el superávit se obtuvo “luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PIB desde 2024”, incluyendo la eliminación del impuesto PAIS, recortes en derechos de exportación e importación, impuestos internos y la eliminación del impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

Caputo agregó que en diciembre de 2025 “se produjo una nueva reducción de derechos de exportación” para los principales complejos agroindustriales. Y reafirmó que “el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, cristalizado en el Presupuesto 2026”, con la promesa de continuar devolviendo recursos al sector privado vía impuestos.

El resultado informado corresponde a base caja, es decir, ingresos y gastos efectivamente pagados. La distinción es clave frente a la base devengada, que registra compromisos asumidos aunque no se hayan pagado. En 2024 y 2025, el superávit de caja convivió con la postergación de pagos y la capitalización de intereses.

Deuda e intereses capitalizados: la advertencia

Ante una consulta de Letra P, el economista Christian Buteler puso el foco en la dinámica de la deuda. Señaló que “la carga de deuda es para mirarla y seguirla”, por dos razones: “La que es en moneda extranjera, muestra una falta de dólares; y la que es en pesos, es abultada y se concentra en algunos momentos”.

Sobre el financiamiento, el analista advirtió que “vas a tener que ir a cada vencimiento a buscar un rolleo importante, probablemente arriba del 90%”, dado que “no tenés muchos pesos del Tesoro en el Banco Central”.

bausili dos.jpg La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar. NA

En cuanto a los intereses capitalizables, Buteler fue explícito: “Como precisamente son capitalizados, no quedan reflejados en el resultado fiscal que es en base caja”, lo que “te permite mostrar un resultado mejor de lo real”. Y agregó: “Ese tipo de deuda se hace precisamente para ocultar, en la capitalización de los intereses, un resultado fiscal mejor al que tendrías si registraras los intereses mes a mes”.

El desafío 2026: metas, impuestos y gasto indexado

Con recortes impositivos ya anunciados, una negociación abierta con gobernadores por recursos y un gasto crecientemente indexado -jubilaciones y asignaciones-, la sostenibilidad de un superávit fiscal fuerte aparece como el principal interrogante del programa. A ello se suma la carga de intereses, incluidos los capitalizados que no impactan en la caja actualmente pero sí en la deuda futura.

El cierre de 2025 consolida el ancla fiscal que celebra el Gobierno libertario; la discusión se traslada ahora a cómo alcanzar las metas de 2026 sin nuevas fuentes de ajuste de magnitud y en un contexto de menores impuestos.