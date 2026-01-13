Analistas dudan de que la inflación perfore el 2% a mitad de año y proyectan un 2026 en torno al 25%

La inflación cerró 2025 en 31,5% y volvió a acelerarse en diciembre. Mientras Javier Milei asegura que a mitad de año “la inflación va a empezar con cero”, consultoras y economistas proyectan registros mensuales en torno al 2% y una inflación anual cercana al 25% en 2026, condicionada por el esquema monetario y cambiario.

A pesar de la desaceleración interanual, el ritmo mensual parece haber encontrado una resistencia. El economista Pablo Goldin analizó la dinámica y señaló que "el dos y pico por ciento mensual hace bastante tiempo que anda por acá", y añadió: "Daría la impresión de que este número es el que requiere esta macroeconomía. El Presidente espera una inflación del 1%, pero la economía está caminando para un tiempito más por dos y pico por mes, y el Banco Central está convalidando eso".

"Si el plan económico se mantiene funcional durante el año, con un tipo de cambio estable y la economía creciendo podemos tener inflación en la zona del 1,2% al 1,5%. Más abajo que eso no lo veo posible. Obviamente si en cambio el plan económico sufre ajustes o desvíos, será más alta", dijo a Letra P el analista Federico Machado .

La Fundación Mediterránea proyectó una inflación para 2026 entre 18% y 30% según avance la base monetario, la demanda de pesos, que le permitiría al Banco Central acumular reservas" en mayor o en menor medida. "La inflación cerró 2025 con una fuerte desaceleración, pero perforar el 2% mensual sigue siendo difícil".

Esta visión coincide con el informe de la consultora LCG , que advierte que para alcanzar valores cercanos al 1%, como pretende el Ejecutivo, se requiere " despejar las incertidumbres vinculadas al tipo de cambio y tal vez algunas medidas de coordinación de expectativas adicionales". Según el informe, el marco actual basado en bandas cambiarias "no funcionaría con ese objetivo coordinador" por sí solo.

La inflación cerró 2025 con una fuerte desaceleración, pero perforar el 2% mensual sigue siendo difícil. El punto de partida de 2026 no es menor: diciembre habría cerrado cerca de 2,5% m/m, tanto en el índice general como en el núcleo. pic.twitter.com/Fm5hcI6J8u

"Seguimos pensando que es difícil que el nivel de inflación converja rápidamente a tasas por debajo del 1% en el corto plazo. La inercia sigue siendo relevante y un mayor dinamismo podría alentar pujas distributivas ausentes hasta el momento (salarios, recomposición de márgenes). Por otro lado, volverán a impactar los ajustes de las tarifas de servicios públicos frenados en los meses previos a las elecciones y una nueva cuota de desarme de subsidios prevista en el Presupuesto 2026", agregó la consultora en su análisis para el resto del año.

LCG advirtió que "para los primeros meses de 2026" proyecta "niveles de inflación todavía en la zona del 2%" y estima "que 2026 cerrará con inflación del 22% anual medida a diciembre (27% anual promedio)".

Por su parte, el reporte Macro&Estrategia de Adcap sostiene que la aceleración de las últimas semanas de diciembre indica que la economía necesita "anclajes nominales más firmes, y un objetivo sobre agregados monetarios podría contribuir a cubrir ese rol".

La promesa de Javier Milei: un dígito mensual

Milei mantiene una perspectiva optimista sobre la velocidad del proceso de desinflación. En declaraciones recientes en el streamig Carajo, el mandatario afirmó: “Para mitad del año que viene (2026), la inflación seguro va a empezar con cero”.

Esta proyección encuentra eco parcial en algunos analistas, aunque con plazos más cautelosos. El presidente de Analytica, Ricardo Delgado, señaló que "quizás a partir de la segunda mitad del año, la inflación pueda empezar a acercarse y a consolidarse en el 1% para a partir de allí mostrar algún número que empiece con cero". En sintonía, el economista Claudio Caprarulo dijo a Letra P que el índice "podría ubicarse por debajo del 2% en la segunda mitad del año".

caputo milei.jpg Javier Milei y Toto Caputo.

Otra apuesta a la baja se observó en el informe de Balanz: "Hacia adelante, pese a la aceleración puntual de diciembre, esperamos que la inflación mensual retome una trayectoria descendente durante el primer trimestre de 2026, en la medida en que se diluya el impacto del aumento en el precio de la carne y del transporte", planteó.

Proyecciones del escenario 2026

Para este año, los organismos internacionales y las bancas de inversión ajustaron sus proyecciones para Argentina, ubicándola en una posición más competitiva dentro del ranking regional, aunque todavía lejos de los niveles de sus pares en la región.

Inflación: Goldman Sachs y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan que la inflación anual bajaría en torno al 20% en 2026, lo que representaría el nivel más bajo desde 2013.

Crecimiento: El Banco Mundial, en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, destacó que el país creció un 4,6% en 2025 y proyecta una suba del 4% para 2026. En ese marco, el organismo internacional resaltó que "el marcado endurecimiento de la política fiscal y monetaria ha contribuido de manera significativa a moderar la inflación".

El costo de la liquidez y la actividad

Goldin advirtió sobre las señales de alerta se ven en la economía real: "Hay 40% de la economía que está produciendo bastante menos que en 2023, y son sectores importantes como la construcción y la industria". Según el analista, estos sectores son "intensivos de liquidez" y la falta de "plata en la calle" podría "pasar factura" si la política monetaria se mantiene excesivamente contractiva.

"Si la inflación se clava en dos y medio, capaz el Banco Central levanta el pie del acelerador", concluyó Goldin y puso el foco en el delicado equilibrio que deberá mantener la autoridad monetaria entre la desinflación y la recuperación de la actividad económica en los próximos meses.

Diciembre marcó la octava suba consecutiva

Los precios al consumidor aumentaron 2,8% en diciembre de 2025 respecto de noviembre y acumularon una suba de 31,5% en el año, según difundió este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trató de la octava suba mensual consecutiva, en un contexto en el que las mediciones privadas ya advertían una aceleración hacia el cierre del año.

image

Las consultoras privadas coincidieron en que el registro de diciembre se ubicó entre 2,5% y 2,8%, con dispersión en las estimaciones. El relevamiento Infla Argy mostró proyecciones de 2,5% a 2,9%, mientras que el REM del BCRA ubicó la mediana en 2,3%, revisada al alza respecto del mes previo.