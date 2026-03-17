El Círculo Rojo elige creer: pese al Libragate y la inflación, los ganadores del modelo respaldan el rumbo

El circulo rojo se tapa los oídos y se entusiasma con las inversiones en minería y energía en Argentina.

El Círculo Rojo se tapa los oídos y se entusiasma con las inversiones en minería y energía en Argentina.

Mientras la inflación vuelve al centro de la escena y se recalientan las tensiones cambiarias, el Círculo Rojo de sectores ganadores como energía y minería ratificó su apuesta al rumbo económico. En el IEFA Latam Forum 2026 , referentes del empresariado destacaron la seguridad jurídica, relativizaron los riesgos de corto plazo y confirmaron que sostendrán sus planes de inversión en Argentina.

Pese a las dudas sobre la política macroeconómica y los ruidos políticos que rodean al Gobierno -desde el caso $LIBRA hasta las polémicas por los viajes de Manuel Adorni -, los principales jugadores del establishment optan por mantener su respaldo y avanzar con proyectos que concentran las inversiones más relevantes del país.

Ese mensaje se consolidó este martes en el foro empresarial que se realizado en Buenos Aires, donde ejecutivos del sector energético, minero y tecnológico coincidieron en relativizar los desequilibrios macroeconómicos que no logra sortear la administración libertaria y sostener sus planes de inversión a largo plazo.

La actividad reunió a figuras clave del ecosistema productivo, con eje en Vaca Muerta, los minerales críticos para la transición energética, las energías renovables y la inteligencia artificial, en una agenda que apuntó directamente a posicionar a la Argentina como un jugador global en sectores estratégicos. El respaldo al trabajo de Javier Milei para recortar regulaciones complejas fue una constante en los pasillos del foro.

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A contramano de las alertas que surgen desde el frente financiero -como el aumento de la mora en el crédito o las tensiones sobre el tipo de cambio-, el empresariado remarcó que sus decisiones de inversión no están atadas a la coyuntura inmediata.

Desde el sector minero, referentes vinculados al desarrollo de proyectos fueron contundentes: “Para San Juan es una inversión a 50 años e implica un desarrollo que va a impactar en toda la economía de la provincia. Nosotros estamos avanzando a la mayor velocidad permitida, y en el Gobierno están muy contentos con eso, porque la inversión en infraestructura es algo que beneficia a toda la población y lo estamos haciendo nosotros”, dijo a Letra P una persona vinculada a la empresa Vicuña.

“Buenos Aires volvió al radar”

Phil Klose, referente de RÖDL South America, destacó el renovado interés de inversores extranjeros, especialmente europeos. “Podemos observar un interés muy fuerte por parte de la comunidad empresarial y de inversión de habla alemana en Buenos Aires. Acabamos de realizar un evento de la Cámara de Comercio Alemana. Estuvo lleno. Y básicamente vemos que Buenos Aires está volviendo a estar en el radar de los inversionistas”, respondió el socio de la firma de consultoría legal ante la requisitoria de este medio.

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El ejecutivo remarcó además que, en un contexto global de creciente incertidumbre, la región gana atractivo: “En un mundo cada vez más inestable e impredecible, contamos con Latinoamérica, especialmente con Sudamérica, y en particular con países como Brasil y Argentina, como un lugar relativamente estable y seguro para invertir”.

Seguridad jurídica y reformas, claves para el Círculo Rojo

Uno de los factores más mencionados por los empresarios fue la mejora en la seguridad jurídica, un aspecto históricamente cuestionado en Argentina. Ivan Orozco, director internacional de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), sostuvo: “La conclusión es que es todo positivo. Los números que escuché acá realmente me sorprendieron. La oportunidad para la provincia de San Juan con el cobre es enorme”.

En esa línea, agregó que "los empresarios que querían invertir antes proponían trabajar con estudios jurídicos de Francia, comentaban como ejemplo para resolver los términos legales, ahora no”.

El mensaje se complementa con el impulso oficial a reformas estructurales como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y inocencia fiscal, que fueron destacadas por el canciller Pablo Quirno durante el comienzo del foro, quien llamó directamente al empresariado a invertir en el país.

Un apoyo que también es político

El respaldo del sector privado no eludió la valoración del enfoque del Gobierno. Klose fue explícito al referirse al Presidente: “Creo que el actual presidente está haciendo un trabajo muy radical pero necesario para tratar de recortar la burocracia y toda la regulación tan complicada”.

Esa mirada fue compartida, con matices, por otros participantes, que si bien reconocieron que la macroeconomía aún presenta desequilibrios -como la inflación o la fragilidad del frente financiero-, consideran que el proceso de estabilización requiere tiempo.

Jorge Pighin, vicepresidente de FIRA, sintetizó: “Las oportunidades son enormes. El tema de la economía es cierto que tiene cosas por mejorar, pero se entiende que eso va a llevar tiempo. No se puede acomodar en dos años”.

Recursos, geopolítica y oportunidad

Otro de los factores que explican el optimismo inversor es el contexto internacional. La ausencia de conflictos bélicos en la región en medio de la guerra de Estados Unidos e Irán, y la abundancia de recursos naturales colocan a la Argentina en una posición privilegiada.

“En esta región no hay guerra, ni posibilidades de eso, y encima están los recursos, eso es un combo que tiene mucho valor”, subrayó Pighin.

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El interés se concentra especialmente en sectores como el litio, el cobre, el gas y el petróleo, todos insumos clave para la transición energética global, que demandará inversiones millonarias en las próximas décadas.

El foro contó con una asistencia que reflejó el peso específico de los sectores que actualmente sostienen la expectativa oficial. Entre los presentes destacaron Ricardo Markous, ceo de Tecpetrol, y Horacio Marín, presidente de YPF, quien ratificó el rumbo y la aceleración de Vaca Muerta como política de Estado.

La pata política estuvo representada por un bloque de gobernadores con perfil productivista, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), quienes coincidieron en que el RIGI y la seguridad jurídica son las herramientas definitivas para blindar las inversiones provinciales.