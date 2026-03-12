Chubut presentó su potencial productivo y tecnológico ante inversores internacionales en Argentina Week

El gobernadorde Chubut , Ignacio Torres , encabezó este miércoles un encuentro con representantes del sector público y privado provincial en Nueva York en el marco de las jornadas Argentina Week que organizó la embajada de nuestro país en Estados Unidos .

Entre los representantes de la delegación chubutense encabezada por Torres se destacaron el diputado Jorge “Loma” Ávila , secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, y el director titular de YPF y protesorero del gremio petrolero, Emiliano Mongilardi , quienes participan de las reuniones y encuentros con empresarios y distintos fondos de inversión.

Nacho Torres desarrolla una agenda orientada a promover el potencial productivo de la provincia en Nueva York y a generar vínculos con inversores internacionales interesados en sectores estratégicos como energía, tecnología, logística y economía del conocimiento, en el marco de una visita de la que participan también otros diez mandatarios provinciales .

Durante las actividades se destacó especialmente el interés de la empresa Amazon en evaluar proyectos vinculados al desarrollo de data centers en la Patagonia , una iniciativa que podría aprovechar las ventajas comparativas de la región para infraestructura digital de gran escala y consolidar a la provincia como un nodo estratégico para la economía del conocimiento.

En el marco del evento, el gobernador Torres destacó que el objetivo central de la presencia de las provincias en Estados Unidos es posicionar a la Argentina y generar condiciones de previsibilidad para los inversores internacionales.

Torres remarcó además que el contexto internacional posiciona a la Argentina en un lugar estratégico, especialmente en materia energética y de recursos naturales. “Hoy Argentina tiene lo que demanda el mundo, no solamente en hidrocarburos, gas, minería, pesca”, afirmó.

Chubut en Estados Unidos

Por su parte, el dirigente petrolero Jorge “Loma” Ávila destacó la importancia de que el sector productivo y el sindicalismo acompañen estos espacios de promoción internacional. “Chubut tiene una larga historia vinculada al desarrollo energético y al trabajo de miles de familias. Venir a estos espacios a mostrar el potencial de nuestra cuenca y de nuestra industria es fundamental para atraer inversiones que sostengan y amplíen la actividad”, dijo.

El referente sindical agregó que la provincia cuenta con una infraestructura energética consolidada y con recursos humanos altamente calificados, lo que la convierte en un destino atractivo para proyectos vinculados tanto a la energía como a nuevas tecnologías.

loma Jorge “Loma” Ávila y Emiliano Mongilardi

Por su parte, Emiliano Mongilardi remarcó que la participación en la Argentina Week permite mostrar al mundo las oportunidades que ofrece la Patagonia en un momento de creciente interés global por la Argentina. “Hoy existe una mirada muy positiva sobre el potencial productivo del país. La Patagonia tiene ventajas comparativas únicas y Chubut puede convertirse en un polo de inversiones en energía, tecnología y logística. Este tipo de encuentros son clave para generar vínculos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo”, resaltó.

La participación de la delegación chubutense en la Argentina Week forma parte de una estrategia más amplia de promoción internacional que busca fortalecer el perfil productivo de la provincia, atraer nuevas inversiones y potenciar sectores estratégicos de su economía, entre ellos petróleo, minería, pesca, turismo y economía del conocimiento.