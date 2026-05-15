YPF aprovecha el RIGI en Vaca Muerta y anuncia una inversión de u$s 25.000 millones

YPF presentó un nuevo proyecto bajo el RIGI para acelerar su expansión en Vaca Muerta con una inversión estimada en u$s 25.000 millones durante los próximos 15 años. El plan prevé perforar 1152 pozos destinados exclusivamente a exportación y consolidar al shale neuquino como uno de los principales motores energéticos y generadores de divisas del país.

La solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es para el proyecto LLL Oil . Se trata del mayor proyecto presentado hasta ahora bajo ese esquema y de una ampliación de la estrategia exportadora que la petrolera estatal impulsa en Vaca Muerta .

La iniciativa prevé la perforación de 1152 pozos y alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo desde 2032. Todo el crudo producido estará destinado al mercado externo y será evacuado a través del sistema VMOS, mientras que el gas asociado se utilizará para abastecer la demanda local.

Según estimaciones de la compañía, el proyecto generará exportaciones cercanas a los u$s 6000 millones anuales hacia el final de la década y demandará alrededor de 6000 puestos de trabajo directos durante la etapa de desarrollo.

“El inicio de una nueva etapa”

El ceo y presidente de YPF, Horacio Marín, definió la presentación del proyecto como “el programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI”.

“Esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, sostuvo el ejecutivo.

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Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina… pic.twitter.com/nWFl4hRt0v — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 15, 2026

Marín agregó que el objetivo es consolidar “una compañía y una industria de clase mundial”, y aseguró que el plan se ejecutará “con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia”.

Desarrollo integrado en Vaca Muerta

LLL Oil contempla un esquema integrado de explotación sobre áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta. El objetivo es aprovechar sinergias operativas y reducir costos mediante el uso compartido de infraestructura, equipos de perforación, sets de fractura y logística para el abastecimiento de arena y agua.

En YPF sostienen que esa integración permitirá acelerar el desarrollo del shale neuquino y mejorar la competitividad del proyecto a escala internacional.

La presentación se suma al paquete de inversiones vinculadas al RIGI que el sector energético comenzó a activar este año, en especial en proyectos asociados al desarrollo upstream y a la expansión exportadora de Vaca Muerta.

Desde la petrolera destacaron que el nuevo esquema de incentivos “constituye un catalizador clave” para avanzar con proyectos de gran escala y consolidar un nuevo ciclo de inversiones energéticas orientadas a la generación de divisas.