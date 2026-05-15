Hidrovía: sin impugnaciones, Javier Milei avanza con la privatización más importante de su gestión

La hidrovía ingresó en la etapa decisiva de la privatización que impulsa Javier Milei . Sin impugnaciones de las empresas oferentes y con respaldo del Círculo Rojo empresarial, el Gobierno habilitó la apertura de las propuestas económicas para definir quién controlará el dragado y balizamiento de la vía navegable troncal durante las próximas tres décadas.

La administración libertaria cerró la segunda etapa de evaluación de ofertas para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), el corredor por el que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. La apertura del Sobre 3 quedó fijada para el próximo martes 19 de mayo, cuando se conocerán las propuestas económicas de las dos compañías en carrera.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación ( ANPyN ), encabezada por Iñaki Arreseygor , confirmó que la belga Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos en la evaluación técnica, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. La diferencia se explicó por la ponderación de antecedentes de dragado, señalización y capacidad operativa.

El análisis incluyó los planes de trabajo, la disponibilidad de dragas y la experiencia específica de ambas firmas. El esquema de puntuación contó con validación técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( Unctad ), que asesoró al Gobierno en el diseño de la licitación.

A pesar de versiones que anticipaban posibles cuestionamientos, ninguna de las empresas presentó impugnaciones administrativas dentro del plazo previsto por el pliego. Con ese escenario, la ANPyN dio por finalizada la etapa técnica y avanzó hacia la instancia económica, que tendrá el mayor peso en la definición.

El peaje, la variable que definirá la concesión

La apertura de los sobres económicos, prevista para el próximo martes 19 de mayo, representará el tramo decisivo del proceso. Según las reglas definidas por el Ejecutivo, la oferta tarifaria explicará el 60% del puntaje total, con un máximo de 120 puntos para la empresa que proponga el peaje más competitivo.

Aunque Jan De Nul quedó mejor posicionada en la evaluación técnica, en el sector consideran que DEME todavía conserva posibilidades de imponerse si presenta una tarifa inferior. La competencia gira alrededor del costo por tonelada de registro neto (TRN) que pagarán exportadores y navieras.

deme hidrovía DEME quiere quedarse con la licitación de la hidrovía

El esquema oficial estableció distintas etapas tarifarias. Durante el período inicial de transición, el futuro concesionario deberá ofrecer un peaje de entre u$s 3,80 y u$s 4,20 por TRN, por debajo de la tarifa actual. Luego, con el aumento del dragado a 36 y 40 pies, el valor podrá escalar hasta superar en más de 40% el peaje vigente.

El respaldo del Círculo Rojo a la licitación

La compulsa recibió respaldo de entidades vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) destacaron la continuidad del proceso y la instancia de diálogo con el Gobierno.

También acompañaron la licitación la Cámara de Puertos Privados Comerciales, el Centro de Navegación, la Cámara Naviera Argentina y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, que valoraron la transparencia técnica de la convocatoria impulsada por la Casa Rosada.

La concesión de la VNT constituye la privatización más relevante en marcha para la gestión libertaria. El contrato definirá quién administrará hasta 2056 el principal corredor exportador del país, bajo un esquema de obra pública a riesgo empresario y sin aval estatal.

Concluida la evaluación económica, el Gobierno avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión. El proyecto contempla inversiones superiores a los u$s 10 mil millones para profundizar el dragado, ampliar la capacidad operativa y sostener el sistema de señalización de la vía navegable.