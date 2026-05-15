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La china Rely pone primera en Argentina con una pick-up para competir con Hilux y Ranger

La camioneta mediana de Chery será importada por el grupo La Emilia. La R8 llega con versiones 4x4, caja manual o automática y asistente de conducción.

Por Letra P | Periodismo Político
Rely, la nueva pick-up china que llegó a la Argentina para competir en las 4x4.

Rely, la nueva pick-up china que llegó a la Argentina para competir en las 4x4.

La automotriz china Rely desembarcó en Argentina con la R8, una pick-up mediana del grupo Chery que buscará ganar lugar frente a Toyota Hilux y Ford Ranger con motor turbodiésel, tracción integral y versiones orientadas al trabajo y el uso urbano.

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La representación e importación en el país quedó a cargo del grupo La Emilia, firma con más de tres décadas de trayectoria en los negocios del sector de movilidad.

La marca, especializada en vehículos comerciales y utilitarios, no tenía presencia previa en el mercado argentino.

Diseño, capacidad de carga y dimensiones

La R8 se presentó con chasis de largueros y capacidad de carga de una tonelada. El modelo mide 5,37 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,80 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,23 metros.

La distancia mínima al suelo alcanza los 220 milímetros, mientras que la caja de carga tiene 1,53 metros de largo, 1,62 metros de ancho y 515 milímetros de altura.

El diseño muestra similitudes con la Ford Ranger fabricada en Argentina, especialmente en el paragolpes trasero y el acceso a la caja de carga.

Motor, equipamiento y tecnología

La R8 llega en tres niveles de equipamiento: Comfort, Luxury y Limited. Todas las versiones incorporan un motor turbodiésel Euro V de cuatro cilindros, 2.3 litros y 161 CV, con 420 Nm de torque.

La mecánica ofrece opciones de caja manual de seis marchas o automática ZF de ocho velocidades, ambas asociadas a un sistema de tracción 4x4.

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Rely, la nueva pick-up china que llegó a la Argentina para competir en las 4x4.

Rely, la nueva pick-up china que llegó a la Argentina para competir en las 4x4.

El impulsor DDI 23-60A es compartido con modelos utilitarios desarrollados junto a Dongfeng y utilizados por la alianza Nissan-Renault, entre ellos la Renault Master.

La suspensión incluye doble horquilla delantera y elásticos traseros. Además, incorpora dirección hidráulica, frenos a disco en las cuatro ruedas y llantas de 17 o 18 pulgadas, según la versión.

En confort, la pick-up incorpora aire acondicionado, cierre centralizado, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y conectividad USB y Bluetooth.

Seguridad y precios en Argentina

En seguridad, la camioneta suma ABS, EBD, control de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de neumáticos y hasta siete airbags, según la configuración elegida.

La versión Limited agrega sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos advertencia de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, alerta de salida de carril y control de velocidad crucero adaptativo.

También incorpora distintos modos de conducción y sistema de tracción con alta y baja.

Los precios de lanzamiento informados para el mercado argentino son los siguientes:

  • Rely R8 Comfort MT: u$s 32.000
  • Rely R8 Comfort AT: u$s 34.000
  • Rely R8 Luxury MT: u$s 36.500
  • Rely R8 Limited AT: u$s 39.500

La gama se ofrece en colores blanco, negro y gris, con una garantía de cinco años o 200.000 kilómetros.

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