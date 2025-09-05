Toto Caputo quemó el 30% de las divisas del Tesoro para frenar al dólar antes de las elecciones bonaerenses

La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar.

Toto Caputo quemó el 30% de las divisas del Tesoro para frenar al dólar antes de las elecciones . El ministro habría utilizado u$s 285 millones este viernes en el mercado cambiario, a través del Banco Central , para moderar la presión sobre la divisa. Desde el martes, las ventas ya superan los u$s 505 millones en apenas cuatro jornadas.

Las estimaciones privadas marcan que el martes se colocaron u$s 200 millones, el jueves u$s 54 millones y este viernes u$s 285 millones; mientras que el miércoles hubo una recompra de u$s 34 millones.

Día difícil para el Tesoro en la antesala de la elección bonaerense: vendió hoy USD 285 millones. Se suman a los casi USD 54 millones que vendió ayer.

En apenas cuatro jornadas hábiles, el volumen superó los u$s 505 millones, a escasos días de las elecciones clave en la provincia de Buenos Aires.

Pese a la intervención en el mercado cambiario, el dólar oficial cerró a $1380, registrando un alza del 0,36% en relación con la jornada anterior.

Vectorial: “Abandono explícito de la libre flotación”

Según un informe de la consultora Vectorial, la decisión del martes implicó el fin del esquema de libre flotación. El anuncio no estuvo a cargo del ministro, sino del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y se difundió a través de redes sociales.

El Tesoro, con depósitos cercanos a los u$s 1700 millones, quedó en el centro de la estrategia para aportar liquidez y evitar saltos bruscos de la divisa.

vectorial dólares

El documento detalla que el primer día se volcaron u$s 238 millones al mercado, lo que alimentó dudas sobre la capacidad de sostener el ritmo hasta fines de octubre.

Vectorial advirtió que el recurso de vender reservas directamente aparece como el último escalón, luego de intentos fallidos con tasas de interés y la eliminación de instrumentos financieros.

Riesgos hacia adelante

El informe también alerta que el esquema de bandas perdió credibilidad y que será difícil que el Fondo Monetario Internacional (FMI) respalde la estrategia más allá del corto plazo.

En el mercado domina la proyección de un salto cambiario significativo una vez concluido el proceso electoral.

milei equipo económico Javier Milei y el equipo económico encabezado por Toto Caputo.

En paralelo, operadores financieros advierten que la utilización de los dólares del Tesoro compromete la capacidad de pago de los vencimientos de deuda de enero.

Esta incertidumbre se refleja en la suba del riesgo país, que este viernes se ubicó en los 901 puntos básicos, y en la caída de los bonos en moneda extranjera.

La apuesta electoral de Toto Caputo

La venta de divisas busca garantizar calma en el frente cambiario hasta las elecciones bonaerenses. Sin embargo, analistas remarcan que el poder de fuego disponible es acotado y que el Gobierno se arriesga a quedarse sin munición antes de tiempo.

El desenlace dependerá tanto de la magnitud de la demanda como de las expectativas políticas en las próximas semanas.