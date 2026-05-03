Donald Trump cumple: Estados Unidos desplazó a China y es el segundo destino para exportaciones argentinas

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos se aseguró minerales críticos de Argentina

El posicionamiento de Javier Milei como aliado incondicional de Donald Trump redefinió el mapa exportador: entre enero y marzo de 2026, las ventas argentinas a Estados Unidos marcaron un récord con u$s 2202 millones y un crecimiento del 41% interanual. El país del norte se transformó en el segundo destino de productos en el trimestre, por encima de China .

El petróleo de Vaca Muerta , el litio de la Puna, y el oro y los minerales críticos de la cordillera son los motores de esta aceleración. A estos sectores se suman la carne bovina congelada deshuesada y los servicios informáticos del sector de la economía del conocimiento.

Actualmente, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones argentinas de la industria del conocimiento. En ese marco, la administración trumpista busca consolidar negocios estratégicos en Argentina, que se posicionó como un aliado confiable de Washington en la región, en un giro estructural de su política de inserción internacional.

Estados Unidos es el mayor importador del mundo y se consolida, junto a Brasil y China, en el podio de los países compradores de productos argentinos.

"Es una relación con potencial de incremento. Los rubros que impulsan las exportaciones, pueden crecer. EE.UU. es el principal receptor de exportación de servicios de Argentina, unos u$s 4500 millones de dólares. Además EE.UU. es el mayor inversor extranjero en la Argentina y es esperable mayor inversión estadounidense", dijo a Letra P Marcelo Elizondo , consultor en comercio internacional.

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Aunque la relación bilateral con Estados Unidos quedó bajo un manto de incertidumbre después de que la Corte Suprema de ese país frenara el diseño arancelario original de Trump y lo obligó a imponer un arancel uniforme del 15% para todos los países, la dinámica comercial no perdió fuerza.

Esta medida judicial relativizó las ventajas competitivas que había logrado Argentina con los aranceles al 10% fijados en el acuerdo bilateral de Comercio e Inversión firmado en febrero por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y el canciller Pablo Quirno.

Vaca Muerta y el litio para Estados Unidos

El año pasado ya había marcado un hito con u$s 8338 millones exportados a Estados Unidos, un crecimiento del 29% interanual que superó el récord de 2022. En 1990, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones argentinas y, desde entonces, se mantuvo entre los cuatro principales compradores de productos nacionales, que incluye Brasil, China y Chile.

En la actualidad, ese país es el destino principal del petróleo crudo argentino y absorbe aproximadamente el 77% de los despachos realizados desde Puerto Rosales, punto de salida de la producción de Vaca Muerta.

Durante 2025, el complejo energético argentino exportó cerca de u$s 3965 millones a Estados Unidos.

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Argentina es el segundo proveedor de carbonato de litio del mercado estadounidense, representando el 43% del total de las compras de ese mineral. Este abastecimiento proviene de proyectos clave como Fénix, operado por el gigante Río Tinto en Catamarca, y Cauchari-Olaroz en Jujuy.

En este contexto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cumple un rol fundamental: no sólo otorga beneficios fiscales, sino que funciona como un seguro de exportación y una garantía de estabilidad jurídica que blinda el flujo de suministros hacia el mercado estadounidense frente a posibles cambios en el rumbo político local.

La reserva de minerales críticos contra China

Trump busca localizar la cadena de suministro en naciones aliadas para disminuir la dependencia de China. Argentina se ha ubicado como un socio estratégico, incluso ambas administraciones firmaron un acuerdo bilateral para el abastecimiento de minerales críticos, que además de ser esenciales para la transición energética también son esenciales en tecnologías para la industria de la seguridad.

milei-y-trump-01 Javier Milei y Donald Trump: entre aranceles y acuerdos Captura de redes

Estados Unidos presentó en su mercado interno el Project Vault, un fondo de financiamiento mixto destinado a crear una reserva estratégica de esos minerales que se almacenarán allí.

Este fondo permite que empresas como General Motors, Stellantis, Boeing, GE Vernova y Corning dispongan de materias primas esenciales para la producción de vehículos eléctricos, energía eólica y tecnología avanzada.

En el sector minero también destaca el crecimiento del oro, rubro en el que Argentina suministra el 14% de las barras importadas por EE.UU.

Las principales explotaciones que exportan de forma consistente son Veladero, en San Juan, operada por Barrick Gold asociada a Shandong Gold; Cerro Negro, en Santa Cruz, a cargo de la estadounidense Newmont Corporation; y Cerro Vanguardia (Santa Cruz), operada por AngloGold Ashanti junto con la estatal Fomicruz.

Argentina envía principalmente doré (lingotes sin refinar de oro y plata) hacia EE.UU., donde se preparan para aplicaciones industriales críticas como electrónica de alta precisión y dispositivos médicos.

Donald Trump compra carne argentina

El acuerdo bilateral, que en el capítulo carnes quedó intacto pese al fallo de la Suprema Corte estadounidense- permite quintuplicar el cupo de importaciones de carne vacuna argentina libre de aranceles, alcanzando las 100.000 toneladas en 2026. El objetivo estratégico es que la proteína argentina contribuya a moderar los precios internos del mercado estadounidense.

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Sólo hasta las primeras semanas de marzo de 2026, se enviaron 16.000 toneladas. El gobierno estima que este cupo ampliado generará ingresos adicionales de entre u$s 600 y 800 millones, con proyecciones de superar los u$s 2000 millones a fin de año. En estos días se está desarrollando la Semana de la Carne Argentina en tres ciudades clave: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

Estados Unidos importa bienes por un valor aproximado de u$s 4,1 billones al año, cifra que representa casi 40 veces el total de las exportaciones argentinas actuales, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026.

Con un mercado de 348 millones de habitantes y un ingreso medio por habitante de u$s 92.883 anuales, frente a los u$s 13.900 estimados para Argentina, el potencial de crecimiento para los productos nacionales de alto valor agregado sigue siendo el eje central de la nueva estrategia comercial entre ambas naciones.