Vendimia económica: Alfredo Cornejo y el empresariado miden el clima de inversiones

Alfredo Cornejo y el empresariado miden el clima de inversiones
Alfredo Cornejo vuelve a sentar en Mendoza al Círculo Rojo y a referentes nacionales en una nueva edición del Foro de Inversiones. Con respaldo al rumbo económico y empresas golpeadas, el gobernador busca mostrar gestión, atraer capital y sostener protagonismo político desde la provincia.
El 5 y 6 de marzo, en el hotel Hilton y en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se realizará la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios, organizado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino (CEM). Está confirmada la presencia del ministro de Economía, Toto Caputo, junto a funcionarios nacionales, inversores y ejecutivos de distintos sectores.
El encuentro se consolida en un contexto complejo: caída de ventas, cierre de plantas en algunas ramas industriales y presión impositiva señalada por el sector privado. Aun así, buena parte del empresariado mantiene su apoyo al programa económico de Javier Milei y apuesta a una recuperación en el mediano plazo.
Política y negocios, en Mendoza
Con el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el espacio combinará exposiciones, reuniones estratégicas y mesas sectoriales. Como en ediciones anteriores, uno de los ejes será el análisis del contexto macroeconómico para inversiones, a cargo de Cornejo y del presidente del CEM, Martín Clément.
La agenda incluirá rondas B2B y espacios de networking orientados a generar contactos directos entre funcionarios y privados.
Innova Invest y proyectos sectoriales
Entre las novedades se destaca la continuidad de Innova Invest, una modalidad que vincula empresas jóvenes preseleccionadas con fondos de inversión. La iniciativa apunta a canalizar financiamiento hacia proyectos con potencial de escalabilidad.
También volverán las Mesas de Inversión y Negocios Sectoriales, en las que se presentarán iniciativas vinculadas a energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento y turismo, sectores estratégicos para la matriz productiva mendocina.
El foro en números
Según datos de la organización, en las seis ediciones previas hubo un crecimiento sostenido, reflejado en cifras:
241 reuniones preagendadas
Más de 854 referentes empresariales de las principales marcas y mercados del mundo
3256 participantes
99 disertantes
Más de 112 funcionarios del gobierno nacional y provinciales
66 mesas sectoriales de inversión
Más de 860 repercusiones en medios nacionales y provinciales
Con Caputo como figura central, el foro funcionará además como vidriera política. Para Cornejo, la foto con el ministro refuerza la sintonía con la Casa Rosada y posiciona a Mendoza como plaza confiable para los negocios.