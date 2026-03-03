Vendimia económica: Alfredo Cornejo y el empresariado miden el clima de inversiones

Alfredo Cornejo y el empresariado miden el clima de inversiones

Alfredo Cornejo vuelve a sentar en Mendoza al Círculo Rojo y a referentes nacionales en una nueva edición del Foro de Inversiones . Con respaldo al rumbo económico y empresas golpeadas, el gobernador busca mostrar gestión, atraer capital y sostener protagonismo político desde la provincia.

El 5 y 6 de marzo, en el hotel Hilton y en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia , se realizará la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios , organizado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino ( CEM ). Está confirmada la presencia del ministro de Economía, Toto Caputo , junto a funcionarios nacionales, inversores y ejecutivos de distintos sectores.

El encuentro se consolida en un contexto complejo : caída de ventas, cierre de plantas en algunas ramas industriales y presión impositiva señalada por el sector privado. Aun así, buena parte del empresariado mantiene su apoyo al programa económico de Javier Milei y apuesta a una recuperación en el mediano plazo.

Con el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el espacio combinará exposiciones, reuniones estratégicas y mesas sectoriales. Como en ediciones anteriores, uno de los ejes será el análisis del contexto macroeconómico para inversiones, a cargo de Cornejo y del presidente del CEM, Martín Clément .

La agenda incluirá rondas B2B y espacios de networking orientados a generar contactos directos entre funcionarios y privados.

Innova Invest y proyectos sectoriales

Entre las novedades se destaca la continuidad de Innova Invest, una modalidad que vincula empresas jóvenes preseleccionadas con fondos de inversión. La iniciativa apunta a canalizar financiamiento hacia proyectos con potencial de escalabilidad.

También volverán las Mesas de Inversión y Negocios Sectoriales, en las que se presentarán iniciativas vinculadas a energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento y turismo, sectores estratégicos para la matriz productiva mendocina.

El foro en números

Según datos de la organización, en las seis ediciones previas hubo un crecimiento sostenido, reflejado en cifras:

241 reuniones preagendadas

Más de 854 referentes empresariales de las principales marcas y mercados del mundo

3256 participantes

99 disertantes

Más de 112 funcionarios del gobierno nacional y provinciales

66 mesas sectoriales de inversión

Más de 860 repercusiones en medios nacionales y provinciales

Con Caputo como figura central, el foro funcionará además como vidriera política. Para Cornejo, la foto con el ministro refuerza la sintonía con la Casa Rosada y posiciona a Mendoza como plaza confiable para los negocios.