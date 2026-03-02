Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa: sindicalismo doble faz, detalles violetas y furcio kuka

La 154° apertura de sesiones ordinarias que encabezó el gobernador Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense dejó perlitas entre la dirigencia que se acercó a escuchar el mensaje y un par de situaciones que le dieron singularidad a la jornada. Por primera vez, el mandatario dio su discurso de parado. Tuvo, claro, tribuna favorable.

No fue el mejor día para ser sindicalista afín al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente peronista que lidera el gobernador: este martes 2 de marzo no hubo clases en el territorio bonaerense. Es la primera vez en la era Kicillof que queda trunco el inicio de clases. Aun así, cantaron presente Roberto Baradel (SUTEBA) y Hugo Cachorro Godoy (CTA-Autónoma), entre otros.

Por primera vez desde que es gobernador, Kicillof dio su discurso de pie, con un pequeño estrado anexado sobre la mesa original de la Cámara de Diputados. Su equipo de asesores trabajó en los días previos a la apertura de sesiones tomando medidas para la ubicación del mandatario provincial, así como también las luces y cámaras de la transmisión oficial.

Es un dato sugestivo, justo después de la tercera apertura de sesiones que Javier Milei hizo en el Congreso , donde siempre leyó el discurso parado delante del estrado en el que se sienta la presidenta del Senado , Victoria villarruel , y el presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem . Kicillof marcó una sutil diferencia: se ubicó en la misma línea que la vicegobernadora Verónica Magario y el titular de la cámara baja, Alejandro Dichiara .

IMG_1310.JPG Estela de Carlotto.

“La alternativa nacional” y la ovación para Estela

El senador de la Quinta sección electoral -intendente de Mar Chiquita en uso de licencia- Jorge Paredi llegó a La Plata vestido con saco y con una remera con la inscripción “La alternativa nacional”. Aludía al gobernador. Campaña presidencial en marcha. En la previa sólo habló con dirigentes del MDF cercanos a Kicillof, como el exministro de Salud Daniel Gollán, los senadores Germán Lago y Pedro Borgini y el diputado Mariano Cascallares.

La ovación se la llevó Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas de plaza de mayo llegó pasadas las 17.30 y se ubicó en primera fila. A excepción de la bancada libertaria, el recinto la recibió con un aplauso. Lo mismo ocurrió cuando la locutora la mencionó, aunque con un dato singular: ante el vitoreo y el cántico “Abuelas de la plaza, el pueblo las abraza”, el bloque de La Libertad Avanza permaneció en silencio y sin aplaudir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028571257348767973?s=20&partner=&hide_thread=false 2M APERTURA DE SESIONES



Así ingresaba Estela de Carlotto a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para participar de la jornada encabezada por el gobernador Kicillof



@JuanRubinacci pic.twitter.com/OLFM4OlByo — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

Los últimos en tomar posición fueron los ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque, quienes ingresaron al recinto junto al diputado Juan Grabois y el senador Mario Ishii, flamante vicepresidente de la cámara alta, que saludó a toda la primera fila y se sentó junto al ministro de Trabajo, Walter Correa.

IMG_1276.JPG (1) El senador Jorge Paredi.

Un día incómodo para ser sindicalista

Como es habitual, uno de los palcos del primer piso fue ocupado por dirigentes de la cúpula sindical. Entre ellos estaban, además de Roberto Baradel y Godoy, el exsecretario de la CGT Héctor Daer; el triunviro de la central Octavio Argüello y el secretario general de la CTA Autónoma provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. Reconocido es su apoyo a la gestión de Kicillof, incluso con algunos de ellos militando en el MDF. No obstante, este lunes fue un día particular.

Por primera vez desde que es gobernador, Kicillfof tuvo un paro docente y de trabajadores estatales, con cortes y protestas por condiciones laborales y en reclamo de mejores salarios. Es cierto que muchos de esos pedidos están destinados al Gobierno nacional, pero el gobernador aún no pudo cerrar la paritaria con los gremios estatales, cuya dirigencia aplaudió su mensaje.

Baradel, titular del Sindicado Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), siguiendo el discurso de Kicillof desde un palco el día en que los docentes hicieron el paro fue una paradoja.

Roberto Baradel y Hugo Godoy.

La Libertad Avanza, full violeta; Taiana mediador

Los bloques de senadores y diputados de LLA que se sentaron juntos a la derecha del estrado lucieron una particular combinación con detalles violetas, el color preferido del partido de Javier Milei. Las diputadas Florencia Retamoso, Geraldine Calvella y Carla Panelli llevaron blusas o sacos de ese color, mientras que la gran mayoría de los legisladores varones lo hicieron con corbatas en el mismo tono.

En la tercera fila de los invitados se dio una particularidad: sentaron juntas a las platenses Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz. La presidenta del Instituto Cultural bonaerense y la diputada se saludaron cordialmente, aunque no han tenido la mejor relación política en los últimos años e incluso han competido en internas. Entre fotos y conversaciones cruzadas, apareció Jorge Taiana, que se sentó entre ambas y descomprimió una situación tensa.

IMG_1294.JPG Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

Libertarios visitantes y el programa "Kuka"

Más allá de ser la primera oposición en Buenos Aires, con 20 bancas en Diputados y 10 en el Senado, la tropa libertaria se sintió visitante en una cámara ampliamente poblada con representantes, dirigentes y militantes del peronismo, desde el recinto hasta los palcos, que corearon y aplaudieron al gobernador durante su discurso.

El capítulo más incómodo fue cuando el pasaje del discurso del gobernador mencionó el acuerdo comercial del Gobierno nacional con los Estados Unidos, la apertura de la economía y el cierre de empresas nacionales. “Patria sí, colonia no”, se escuchó bien fuerte, lo que puso en una situación incómoda al mileísmo que permaneció callado o, a lo sumo, con cierta sonrisa irónica.

Las risas llegaron cuando, en el capítulo de desarrollo federal, el gobernador quiso decir "con el programa PUPAA, que hoy representa el 10% de los establecimientos..." pero se le escapó un "programa Kuka", que a todo el mundo le hizo acordar a la noche anterior, cuando Milei repitió varias veces esa palabra a modo de insulto contra el peronismo.