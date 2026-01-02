Golpe a Facundo Moyano: la Autovía del Mercosur demuele cabinas de peaje y toma sólo al 30% del personal

Facundo Moyano resiste el embate ante la merma de personal por la demolición de las cabinas de peaje en Entre Ríos. Crédito: Diario Río Uruguay.

La imagen que descubre el contingente de veraneantes que ingresa estos días a Entre Ríos es impactante: cabinas de peaje en demolición y un paisaje desolador. Donde antes había personas, ahora hay lectores de Telepeaje . La nueva concesionaria de la ruta nacional 14 asestó un golpe a Facundo Moyano y desangró el poder de fuego del gremio que comanda.

Así debutó la firma Autovía Construcciones y Servicios ( ACS ), del grupo Cartellone . La ganadora de la licitación para la privatización de la ruta rebautizó al tramo como Autovía del Mercosur . Los más afectados por la nueva geografía en la era de Javier Milei son los trabajadores de las cuatro cabinas de peaje que se emplazan a lo largo de los más de 600 kilómetros que abarca este tramo. La ilusión de volver a ser contratados por la nueva concesionaria quedó en la nada cuando vieron las topadoras avanzar sobre las antiguas construcciones.

Antes de la privatización, los empleados que se desempeñaban en las cabinas de peaje eran más de 200, la mayoría enrolada en el Sindicato Único de los Trabajadores de Peajes y Afines ( SUTPA ) que conduce Moyano. Según información a la que accedió Letra P , serían apenas unos 60 quienes recuperarían sus puestos de trabajo. El resto seguirá esperando cobrar la indemnización que aún les debe a todos la concesionaria desplazada, Caminos del Río Uruguay ( CRUSA ).

ACS fue la ganadora de la concesión del tramo oriental, como se conoce a los 681 kilómetros que abarca la autovía del Mercosur sobre las rutas nacionales 12 y 14. Para cubrir las necesidades operativas de todo orden, la empresa mendocina contrató a parte del personal que antes se desempeñaba bajo la órbita de la vieja concesionaria, que explotó el negocio durante más de 30 años.

#Economía El BICE retacea los créditos prometidos y la operadora no consigue garantías Cartellone, que ganó la autovía del Mercosur, también espera al banco oficial https://t.co/Z3bKauI1Xp Antonio Rossi pic.twitter.com/VTJRot1bFH

Entre quienes recuperaron el empleo se encuentran jefes de estaciones, supervisores y algunos cajeros runners: personal que deambulará entre las barreras para asistir a personas que aún no cuentan con el sistema de Telepase .

Como el nuevo esquema excluye el manejo de dinero en efectivo, el puesto de Tesorero de estación es uno de los que desapareció. Tampoco hubo contrataciones para el área de Auxilio, que solía proveer CRUSA. Ahora solo se podrá pedir asistencia mecánica al servicio contratado de manera particular por cada vehículo. Para el servicio de Seguridad, la nueva empresa está en conversaciones tanto con Gendarmería como con la Policía de Entre Ríos, pero aún no selló ningún acuerdo.

Solo medios electrónicos

Con la decisión de habilitar el cobro solo por medios electrónicos, la nueva concesión fortalece el desembarco del Telepase y forzará la migración de nuevos usuarios que solían preferir el cash. Además del turismo, el uso del peaje en la zona es intensivo debido al alto tránsito de mercadería que se transporta a destinos internacionales o domésticos. Las economías regionales son uno de los sectores más afectados por la nueva normativa.

Muchas personas del ámbito de la Producción elegían el pago en efectivo para que no quedara registrado su paso. “Ahora van a tener que declarar que transitaron por la 14. Con el Telepeaje, detrás está la ARCA, que va a poder monitorear quién tiene un transporte y cuantas veces pasó”, apuntó alguien con acceso a detalles operativos.

La presión de Facundo Moyano

El tramo oriental incluye ahora cuatro estaciones de peaje: Zárate (Buenos Aires), Colonia Elía y Yeruá (Entre Ríos), y Piedritas (Corrientes). A largo plazo, el pliego autorizó la construcción de una quinta estación en Paso de los Libres (Corrientes), frente a la ciudad brasileña de Uruguayana.

image Facundo Moyano

En la estación Yeruá, en el acceso a Concordia, fueron recontratadas unas nueve personas. Diversos relatos coinciden en que para la selección de personal la nueva concesionaria debió atender reclamos de Moyano, que traccionó en favor de sus afiliados.

Como ACS es una constructora afianzada en la provincia cuyana, para las obras que comenzarán en la autovía dispondrá de personal de UOCRA, que también atenderá cuestiones asociadas al mantenimiento de la calzada y también de los pastizales y banquinas. Gerardo Martínez ganó la pulseada.

El negocio del peaje

Como contó Letra P hace una semana, el pliego de la concesión estimaba que la actividad debía retomarse antes del 15 de diciembre. Tras la intimación de Milei, ACS comunicó que comenzará su operatoria este lunes 5 de enero y que el cobro se retomará a partir del 6, solo bajo la modalidad de Telepase y con el 50% de descuento en la tarifa. A partir del 15 de este mes, la empresa instalará tótems que habilitarán otros medios de pago como billeteras electrónicas que funcionan con la tecnología NFC o lectores de QR o chip.

image Las viejas cabinas de peaje que se emplazaban a lo largo de la ruta 14 fueron demolidas.

A pesar de las trabas para acceder al crédito del BICE que les había prometido el Gobierno, en ACS aseguran que las obras de puesta a punto comenzarán de inmediato y serán las que habilitarán a aumentar la tarifa inicial, que será de $1.886 para el Telepase. Las concesionarias licitaron por un costo final de $3.400, pero solo podrán cobrar esa tarifa una vez completado el porcentaje de obras establecido en los pliegos.

Las obras de mínima que deben realizar son mantenimiento de calzada y la señalización final. Solo en pintura, voceros de la empresa aseguraron a este medio que gastarían unos cinco millones de dólares. A eso se le suma renovación completa de luminarias y reasfaltado, un desembolso muy superior.

La premura por empezar a facturar es total y se sustenta en el altísimo tráfico de las estaciones, que aumenta sobre todo en esta época de turismo estival. Sólo por la estación Yeruá pasan por día unos 10.000 vehículos. En Zárate, la joya de la recaudación, se calcula más o menos el doble.