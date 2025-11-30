Concesiones viales

La nueva privatización de rutas de Javier Milei y Toto Caputo viene con subas de hasta 1700% en peajes

El precio por circular en los dos tramos que salieron a licitación subirá exponencialmente por tarifas tope y la mayor cantidad de cabinas. Apenas habrá obras.

Letra P | Antonio Rossi
Por Antonio Rossi
Privatización de las rutas argentinas con más postas de peaje

Privatización de las rutas argentinas con más postas de peaje

La privatización de dos nuevas rutas nacionales con peaje que lanzaron Javier Milei y Toto Caputo presentan tres datos salientes que acentúan la deserción estatal del sector y los beneficios económicos previstos para las futuras concesionarias privadas: los peajes subirán hasta 1746%, las obras de ampliación serán mínimas y no habrá ente de control.

Notas Relacionadas
La privatización de las rutas: Javier Milei se ató al club de la obra pública
Museo de grandes novedades

Milei se ató al club de la obra pública para concesionar rutas con fondeo estatal

Por  Antonio Rossi

Los nuevos corredores viales que el Gobierno salió a licitar, tras haber adjudicado las dos primeras concesiones de la autovía del Mercosur y el puente Rosario–Victoria, comprenden los tramos:

  • Sur-Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.
  • Pampa, de 546 kilómetros, sobre la RN 5 entre Luján y Santa Rosa.

La combinación de los valores tope de peajes fijados para las dos licitaciones en curso -entre 54% y 215% más altos que los valores vigentes- y la duplicación de las estaciones de cobro -de diez a 20- implicaría para los autos que circulan por la RN 3 un incremento del 1746%.

peaje rosario victoria.jpg
La privatización de las rutas: Javier Milei se ató al club de la obra pública

La privatización de las rutas: Javier Milei se ató al club de la obra pública

Actualmente, en los 615 kilómetros de esa traza hay una sola estación en la que los autos pagan $1300. Con el valor tope de $4000 y las cinco nuevas cabinas previstas, la suma acumulada ascenderá a $24.000 por viaje y a $48.000 si el trayecto incluye ida y vuelta.

Impacto en el transporte: el golpe a los camiones

Para los camiones, el aumento promete alterar significativamente los costos logísticos. Los cálculos del coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, muestran que:

  • Camiones de cinco ejes: $120.000 por viaje en seis estaciones hasta Bahía Blanca. Con 20 viajes mensuales, $2.400.000 mensuales y $28.800.000 anuales.
  • Seis ejes: $144.000 por trayecto; $2.880.000 mensuales; $34.560.000 anuales.
  • Siete ejes: $168.000 por viaje; $3.360.000 mensuales; $40.320.000 anuales.

Lasca advirtió que, con los nuevos valores tope, la relación peaje/combustible -históricamente del 5% al 10%- saltaría al 40%-50%. Ese salto, dijo, “se trasladará a los costos del transporte de cargas y pasajeros”.

Peaje: aumentos tramo por tramo

En el subtramo de la RN 205 entre Cañuelas y Bolívar, un auto paga actualmente $1300 en la única cabina de Uribelarrea. Con las nuevas concesiones, la tarifa tope llegará a $4000, se agregarán estaciones en Saladillo y Unzué y el costo acumulado trepará 823%, hasta $12.000 por viaje.

En la RN 5, entre Luján y Santa Rosa, los autos pagan tres peajes de $1300 en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen. La tarifa tope será de $4100 y habrá dos cabinas nuevas en Gorostiaga y Lonquimay, lo que elevará el valor total a $20.500 por trayecto, un 425% más.

corredor vial 2.jpg
Privatización de las rutas argentinas con más postas de peaje

Privatización de las rutas argentinas con más postas de peaje

En la RN 226, de Mar del Plata a Bolívar, los autos abonan en la actualidad $3900 en tres estaciones. Con el valor tope de $4000 y una cabina extra en Vallimanca, el peaje total alcanzará $16.000, una suba del 310%.

El ajuste más bajo será en el subtramo Acceso Sur de la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas: las dos cabinas troncales seguirán activas y los autos pagarán $2000 por estación, un aumento del 54%.

Muchas cabinas, pocas obras

Aunque los dos corredores suman más de 1800 kilómetros, las obras de ampliación y transformación en autopistas cubrirán apenas 70 kilómetros a lo largo de las dos décadas de concesión.

Las mejoras más significativas están previstas recién a partir del sexto año e incluyen la conversión en autopista de:

  • RN 3, entre Gorchs y Las Flores.
  • RN 205, entre Cañuelas y Lobos.

El resto de los trabajos detallados en los pliegos gira en torno a repavimentaciones, adecuación de intersecciones, instalación de semáforos y construcción de rotondas y pasarelas. Es un paquete de bajo costo comparado con la magnitud de los ingresos por peajes.

Un año sin obligaciones de mantenimiento

A pedido de empresas interesadas en el negocio, el Gobierno flexibilizó los plazos iniciales para reparaciones y mantenimiento. Implementó una “franquicia” que libera a los concesionarios durante el primer año del cumplimiento pleno de tareas de conservación de obras de arte, sistemas de desagüe y alumbrado.

vialidad-nacional.jpg

Además, tendrán seis meses para cortar pastos, reparar alambrados y poner en funcionamiento semáforos e infraestructura básica.

Sin ente regulador

En materia de supervisión, la gestión libertaria no prevé crear un ente específico. Según la versión oficial, esa función seguirá a cargo de Vialidad Nacional, organismo descentralizado que estuvo al borde de ser desguazado por Milei y Federico Sturzenegger en julio.

Tras señalar que “Vialidad nunca ha supervisado ni sancionado los incumplimientos que arrastra Corredores Viales”, Lasca reclamó la creación de un ente serio e independiente “con un consejo asesor integrado por usuarios”.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y Toto Caputo avanzan en la privatización de las hidroeléctricas
Duelo de titanes

Festeja Caputo: la privatización de las represas del Comahue podría dejarle u$s 1000 millones

Ocho de las nueve oferentes pasaron el primer filtro. La puja por las hidroeléctricas haría subir el precio. Los grandes grupos nacionales, en carrera.
Dragas para la hidrovía de Javier Milei
POR LA REVANCHA

Hidrovía: fuerte respaldo de industrias exportadoras a la privatización que impulsa Milei

Tras la licitación fallida de comienzos de año, el sector destacó los avances. Audiencia pública de evaluación del impacto ambiental del futuro dragado.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Maximiliano Pullaro pretende que Gustavo Valdés suceda a Martín Lousteau en la presidencia de la UCR.
SEMANA SANTA FE

El radicalismo que quiere Pullaro

Por  Pablo Fornero
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.
OPERATIVO REELECCIÓN

Figueroa 2027

Por  Ariel Boffelli
Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer le apuntan a los intendentes de la UCR con llave para el 27
FERNET CON ROSCA

De Loredo y Ferrer van por el control de los intendentes

Por  Yanina Passero
Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense.
OBJETIVO 2027

La Libertad Avanza en Buenos Aires

Por  Pablo Lapuente