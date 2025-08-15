Cierre de listas

Pablo Carro encabezará la lista de Cristina Fernández de Kirchner en Córdoba

El diputado confirmó que representará a Fuerza Patria. Apuntó a Llaryora y De la Sota por acompañar políticas de Milei. La referente de Juan Grabois, resiste.

Pablo Carro, candidato a diputado por Fuerza Patria Córdoba

El diputado Pablo Carro confirmó que será el primer candidato de Fuerza Patria, la lista de Cristina Fernández de Kirchner( CFK) en Córdoba. En la recta final para el cierre de listas aseguró que “la ciudadanía cordobesa quiere acompañar una alternativa real al modelo del ajuste y no a quienes hoy se disfrazan de opositores sólo como estrategia política”.

Carro remarcó que “no hay peronismo sin proyecto nacional” y cuestionó la idea de un “cordobesismo” próspero mientras el país enfrenta una crisis. Señaló que esa postura “vende un federalismo de confrontación” que aísla a la provincia del objetivo de una patria más justa.

El legislador insistió en que defender Córdoba implica integrarla a un proyecto nacional que potencie su industria y proteja a sus trabajadores. “Defender Córdoba no es una pelea por la coparticipación, es la lucha por un modelo de nación”, advirtió.

Críticas a Martín Llaryora y a Natalia de la Sota

Carro cargó contra lo que denominó “resistencia testimonial”, criticando a dirigentes que rechazan al Gobierno nacional pero no articulan con un proyecto alternativo. También apuntó contra Natalia de la Sota, a quien acusó de avalar políticas de ajuste de Javier Milei y de Martín Llaryora durante los últimos cuatro años.

Pablo Carro buscará su reelección en la lista de Cristina Fernández de Kirchner

Sostuvo que De la Sota “se vistió de opositora para la foto” y que guardó silencio ante conflictos provinciales como el congelamiento salarial, recortes en salud y educación, el escándalo del Neonatal y la privatización de EPEC. “No se puede ser pasajera del barco del ajuste y después presentarse como capitana de la resistencia”, sentenció.

Carro defendió a Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “no se puede defender un proyecto nacional sin defender a Cristina”.

La campaña de la lista de CFK en Córdoba

Sobre el oficialismo provincial, Carro dijo que “Hacemos por Córdoba” exhibe obras públicas, pero oculta índices de pobreza y desempleo superiores a la media nacional. Criticó su capacidad para cambiar de aliados políticos “sin pudor” y sostuvo que el modelo lleva 25 años en el poder “disfrazándose de peronismo sin serlo nunca”.

El dirigente afirmó que su campaña priorizará a los sectores más castigados por la situación actual: “La pobreza, la informalidad, las pymes e industrias en crisis, las y los jubilados, los docentes… vamos a proponer una alternativa que devuelva la esperanza”.

Carro concluyó que Fuerza Patria Córdoba es “la verdadera expresión anti Milei” y advirtió sobre el impacto de las políticas económicas actuales: “Otra vez trabajadores y jubilados pagando el ajuste, otra vez endeudados por generaciones… no vamos a permitir que sigan rifando el país”.

La reacción de la referente de Juan Grabois

Constanza San Pedro, la referente de Juan Grabois en la provincia, relativizó la comunicación oficial que hizo Carro. En su entorno afirmaron que no está nada cerrado y que buscarán encabezar la boleta kichnerista en Córdoba.

“Como dice Juan Grabois, plata y miedo nunca tuvimos. Ni el apellido ni el aparato massista que respalda a Natalia De La Sota nos hace dudar, tampoco el teléfono desde Buenos Aires y las operaciones mediáticas locales.”, señaló la dirigente de Argentina Humana Cordoba que puso a rodar un nuevo spot de campaña.

“Desde el principio dijimos que el espacio kirchnerista necesita un nuevo aire, referentes que impulsen una construcción firme contra Milei y sus aliados, que sea coherente y camine junto a la militancia nacional y popular de la provincia. Esa es la disputa que encabeza Juan Grabois a nivel nacional y es la que yo sostengo en Córdoba”, dijo San Pedro.

