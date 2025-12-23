INICIATIVA ANTICASTA

Manuel Passaglia presentó un proyecto para reducir el directorio del Banco Provincia a seis representantes

Este martes se promulgó la ley que lo lleva a 14, tras el acuerdo de UP con el PRO y la UCR. El nicoleño entra a la cancha, con un escándalo como antecedente.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
El texto está firmado por Ignacio Mateucci, quien ingresó junto con Passaglia a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. Juntos, forman el bloque Espacio abierto - Hechos, con el sello del partido del exintendente nicoleño. La presentación se dio dos semanas después del escándalo que el jefe comunal de esa ciudad y hermano de Manuel, Santiago Passaglia, protagonizó junto al presidente de la cámara baja, Alexis Guerrera, quien no le permitió participar de la votación haciendo uso de la banca por la que había pedido licencia.

Qué dice el proyecto de Manuel Passaglia

El proyecto, de apenas dos carillas y tres artículos, propone modificar el artículo 18 del decreto-ley 9434/79, y establecer que el directorio del Banco de la Provincia sea integrado por un presidente, cuatro directores titulares y un síndico, reduciendo la mesa a sólo seis representantes.

Además, la propuesta prohíbe por el plazo de cinco años la creación de cargos de “Vocales Asociados u otros de naturaleza política que impliquen erogaciones directas o indirectas del Banco del Estado provincial”. Tampoco permite la percepción de bonificaciones extraordinarias, incentivos o pagos variables a los miembros del directorio durante la vigencia de la ley.

La promulgación de la nueva ley

Este martes, el gobierno provincial promulgó la ley votada el 4 de diciembre en la que el Banco Provincia pasará a estar integrado por un presidente y nueve vocales (hasta ahora eran ocho) designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, cosa que ya sucedió. Los cargos serán por cuatro años.

Además, se incorpora el Consejo de Directores Asociados, un órgano consultivo integrado por tres vocales con voz pero sin voto en las reuniones del directorio y la creación de una Sindicatura colegiada, compuesta por dos síndicos, que tendrá a su cargo velar por la legalidad de los actos del directorio, controlar procedimientos internos y supervisar el cumplimiento del Código de Gobierno Institucional y el Código de Ética del Banco. Los síndicos también participarán con voz pero sin voto y deberán contar con formación en Derecho, Contaduría o disciplinas afines, además de experiencia en control público y auditoría.

