Tras el frustrado desembarco en el gobierno nacional, Diego Valenzuela regresa al Senado bonaerense

Diego Valenzuela.

El exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela regresará al Senado bonaerense luego de caerse su designación en la Agencia de Migraciones por orden de Karina Milei. En las últimas horas el hombre referenciado en Patricia Bullrich se reunió con la conducción del bloque de La Libertad Avanza y prepara una agenda legislativa con el foco puesto en los municipios.

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Como contó Letra P, la secretaria general de la Presidencia tomó la decisión de no avanzar en la creación de ese organismo para evitar que se acrecentara la interna cada vez más creciente entre los diferentes sectores del Gobierno. La Agencia de Migraciones había sido anunciada por Bullrich cuando todavía era ministra de Seguridad. Tras unos meses de indefiniciones, Valenzuela cortará su licencia solicitada por seis meses y volverá a sentarse en su banca.

Cuándo volverá a sentarse en su banca del Senado Hay dudas respecto de cuándo lo hará, teniendo en cuenta que hay quienes sostienen que podría hacerlo desde este viernes, mediante un trámite administrativo, aunque el artículo 7 del reglamento interno advierte: “Las licencias pueden ser revocadas en cualquier momento, por dos tercios de votos de los miembros presentes. Las licencias caducan con la presencia del interesado en el recinto”.





Así, Valenzuela debería esperar a que se realice una sesión ordinaria para sentarse en su banca y desplazar a su reemplazante, Marisa Pirillo. A mediados de marzo, en su paso por Expoagro buscó minimizar el impacto de su desembarco frustrado en Nación y aseguró que "mi lugar es la provincia de Buenos Aires”.

Bloque LLA Bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Diego Valenzuela y la agenda intendentista Con más de 10 años como intendente, Valenzuela prepara una agenda con el foco puesto en los municipios. De hecho, según pudo saber Letra P, el exjefe comunal quiere liderar la comisión de Asuntos Municipales. Hace meses que viene sosteniendo un discurso anti tasas y cuestionando fuertemente la gestión provincial de Axel Kicillof. De todas formas, la conformación de las comisiones aún está en stand by, tal como sucede en la Cámara de Diputados, y hay dudas respecto a cuándo se resolverá.

Este miércoles, Valenzuela se reunió con Carlos Curestis, el presidente del bloque libertario en el Senado, para delinear la agenda de trabajo de la bancada, ahora con un nuevo integrante. Se trató de una conversación formal y de trabajo en el despacho del jefe de los diez senadores que tiene LLA, primera minoría en la cámara alta. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dievalen/status/2036782059926994994?s=20&partner=&hide_thread=false Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo: se cobra en cascada, encarece precios, sube costos y frena la inversión. Y la Provincia de Buenos Aires lidera la presión fiscal: no solo por las alícuotas, sino por percepciones, retenciones y saldos a favor que le sacan liquidez a… — Diego Valenzuela (@dievalen) March 25, 2026 El exintendente juró como representante de la Primera sección electoral en el Senado bonaerense el nueve de diciembre y, en ese mismo acto, pidió licencia con la promesa de asumir en ese cargo nacional. Valenzuela fue el primer intendente en pegar el salto del PRO a LLA, siempre alineado a Bullrich, su jefa política. En ese camino, encabezó la boleta el 7 de septiembre pasado, donde perdió con Gabriel Katopodis por 47 a 36 puntos.

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