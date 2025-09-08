Primera sección: el peronismo dio la sorpresa y se quedó con cinco de las ocho senadurías en juego

El peronismo dio la sorpresa en la Primera sección y se quedó con cinco de las ocho senadurías en juego

La lista liderada por Gabriel Katopodis se quedó con el 47% de los votos, frente al 37% que obtuvo el candidato libertario, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela . Con este resultado el peronismo ingresará cinco bancas de las ocho que se ponían en juego, una más del total que se vence por la sección el 10 de diciembre. La Libertad Avanza se quedará con las tres restantes ya que ninguna otra fuerza logró superar el piso seccional.

Con el 94% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se imponía con 47,45% de los votos, frente al 37,03% de La Libertad Avanza. Un número que nadie esperaba. Muy atrás quedaron el resto de las fuerzas. El tercer lugar fue para el Frente de Izquierda, que llevó de primera candidata a Romina Del Plá y obtuvo el 4,22%, dejando en un sorprendente cuarto lugar a Somos Buenos Aires que con el intendente de Tigre Julio Zamora de primer candidato alcanzó el 4,15%.

Con estos resultados el peronismo ingresará cinco representantes al senado por la sección. Esos lugares en la lista los ocupan Katopodis, Malena Galmarini , Mario Ishii , Mónica Macha y Fernando Coronel . Si Katopodis tomara licencia en la banca para continuar al frente del ministerio de Infraestructura bonaerense, algo que aún no confirmó, subiría quien ocupa el sexto lugar, la dirigente de La Cámpora Roxana López.

Los tres lugares de La Libertad Avanza los ocupan Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera, dos figuras que responder al armador libertario Sebastián Pareja. El intendente de Tres de Febrero, tras su postulación, afirmó que asumirá la banca en la Cámara Alta.

Los reductos libertarios en la Primera

De los 24 municipios que conforman la Primera sección, solo en tres La Libertad Avanza logró imponerse. Son distritos gobernados por intendentes alineados bajo diferentes modalidades a la Casa Rosada.

Quienes resistieron la ola celeste fueron la intendenta de Vicente López y dirigente del PRO, Soledad Martínez; el intendente bullrichista de San Isidro, Ramón Lanús, y Valenzuela en tres de Febrero. Julio Zamora perdió en Tigre, Jaime Méndez en San Miguel, y Sebastián Abella en Campana.