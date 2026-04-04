Sin grieta, en Buenos Aires no hay paraíso

El proceso electoral que se inicia hacia 2027 marcará el reagrupamiento de los distintos sectores que habitan la política de Buenos Aires , en pos de dar la pelea por el premio mayor: la gobernación. Con la certeza de que Axel Kicillof dejará ese sillón, hay un desafío para quienes no militan en La Libertad Avanza ni el peronismo .

Las fuerzas el centro se debilitan con el correr de los años y las sucesivas elecciones, entre espacios que se tientan con entregar demasiado a cambio de poco con tal de estar en el poder y los que resisten tanto a ceder que acotan al mínimo el margen de abrazar a eventuales aliados para dar la batalla. Así lo muestran los números de los últimos comicios en el territorio que contiene el 38% del padrón electoral nacional. Cualquiera sea el motivo que motorice a esos sectores a caminar por esa senda, la avenida del medio siempre asoma ancha en la previa y se angosta al final.

Como sea, hay fuerzas que se vienen manteniendo alejadas de los polos desde hace años, como la Coalición Cívica , y otras que oscilan entre el progresismo y la centroderecha. La UCR y los díscolos del PRO se abren a esa construcción, un poco por convicción y otro tanto por necesidad y urgencia. Todas miran con prudencia el escenario nacional, la economía y el rumbo de Javier Milei . Algunas le hacen un guiño a un posible gobierno de unidad nacional de Kicillof, mientras que otras lo rechazan casi tanto como a LLA.

Los datos electorales son lapidarios para las terceras vías en Buenos Aires . El 7 de septiembre pasado, durante las elecciones provinciales, Fuerza Patria ganó con 44 puntos . Atrás quedó Alianza La Libertad Avanza con 35 y, a un abismo de distancia, llegaron la izquierda y Somos, con poco más que el 5% cada uno. Lo de la coalición de centro fue catastrófico, sobre todo por la expectativa que trató de generar en la previa, con la convergencia de buena parte del radicalismo, algo del PRO , la CC y el peronismo no-K. El sello se autodestruyó tras esos comicios y en los nacionales, un mes después, cada uno jugó por su lado.

Dos años antes, en las elecciones ejecutivas de 2023 que terminaron con Milei presidente y Kicillof reelecto gobernador, UP sacó el 45% de los votos, Juntos por el Cambio 26%, LLA 24% y la izquierda no llegó al 4%. Es decir, lo más cercano a lo que hoy se intentaría construir como alternativa a la grieta ni siquiera se puede representar en JxC, siempre que buena parte del PRO juega con LLA. Pero si caprichosamente se pensara en una reedición de ese espacio, ni siquiera llegaría a los 2 millones de votos, sobre un total de 13.353.974 personas en condiciones de votar, según datos de la Junta electoral bonaerense.

Más allá del deseo profundo de varios sectores de convertirse en alternativa a la grieta, en el fondo casi toda esa dirigencia sabe que no es posible romper el escenario de polarización. Es probable que en el segundo semestre de 2026 dejen correr nombres de eventuales candidatos a la gobernación como tubos de ensayo. Tal vez en ese momento circulen las figuras de Adolfo Prat Gay -lo soltó un sector de la UCR-, Emilio Monzó y algún intendente del interior sin chances de ir por la reelección. En ciertos casos, vale la aclaración, ensayar propuestas de centro es un modo encubierto de posicionarse para finalmente negociar con uno de los extremos.

somos Somos Buenos Aires, compuesto por parte de la UCR y la Coalición Cívica.

¿La remake de Juntos por el Cambio?

Pareciera haber un sector del PRO intendentista que se sentiría más cómodo reeditando un JxC con sectores antikirchneristas no alineados al Gobierno -UCR, CC y amigos- que acordando una alianza con LLA. De hecho, algunos lo intentaron en 2025. En esa oportunidad, Pablo Petrecca, entonces intendente de Junín, encabezó la lista de Somos por la Cuarta sección electoral. Resistió, junto a otra amarilla, María José Gentile (Nueve de Julio), el embate de LLA que quiso coparles las listas locales y seccionales.

El intendente Javier Martínez (PRO - Pergamino) hizo lo propio en Hechos, el sello de los hermanos Santiago y Manuel Passaglia que compitió en la Segunda sección. Nada indica que hasta el momento hayan cambiado de opinión. Un caso especial es el de Soledad Martínez (Vicente López), vicepresidenta del PRO, que sí jugó en la Alianza LLA en 2025, pero logró torcer el porcentaje de integración de su lista y metió un 70-30 en su favor. En ninguno de esos distritos niegan que su candidato a gobernador sea Diego Santilli. Es una incógnita cómo dirimir ser amigos arriba y rivales abajo.

Soledad Martínez Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO, buscará fortalecer el partido pensando en 2027.

En municipios como Junín o Mar del Plata -sólo por citar dos cabeceras seccionales- la excoalición JxC sigue funcionando. En el gabinete juninense que conduce Juan Fiorini hay radicales, lilitos y peronistas; es una idea que Petrecca tiene como base de construcción política en aquel distrito y que mantendrá el año próximo. Hace diez días, en la cumbre del PRO en Parque Norte, afirmó el deseo de fortalecer al partido. En La Feliz el acercamiento amarillo con la tropa libertaria es mucho más fuerte, aunque la presencia del radicalismo hace contrapeso: sobrevuela la idea de no entregarse por completo a LLA y que Guillermo Montenegro y Maximiliano Abad, los jefes políticos, mantengan el control del municipio en 2027.

Mueven los dialoguistas

Hace dos semanas hubo una foto sorpresiva en la Legislatura bonaerense: Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó estuvieron reunidos con representantes legislativos del bloque Unión y Libertad del Senado y una diputada de Cambio Federal. Luego difundieron un documento en el que afirmaron que buscan conformar un espacio de centroderecha para 2027, con base en la producción y en la industria nacional. Es un sector que cobró relevancia por los dos actores con los que se sentaron, pero que viene manteniendo una ronda de conversaciones con otras fuerzas con el objetivo de ser una alternativa el año que viene.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/2034349450538176532?s=20&partner=&hide_thread=false Junto a Emilio Monzó (@monzoemilio), mantuvimos un encuentro con dirigentes libertarios alejados de la Casa Rosada que comparten nuestra visión de país. Coincidimos en la necesidad de construir una propuesta capitalista, moderna y productiva bajo un frente nacional amplio. La… pic.twitter.com/ZDruy71oAA — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 18, 2026

El espacio tiene cinco bancas en Diputados y tres en el Senado bonaerense. Su referente es Carlos Kikuchi, el exarmador libertario que se enemistó con los hermanos Milei sobre el cierre de 2023, por lo que se llevó consigo a varios de los dirigentes a los que había seducido y que ingresaron a ambas cámaras. Trazan una línea dentro del peronismo, en todas las secciones electorales, con referentes que quedaron excluidos de las listas el año pasado cuando LLA selló un acuerdo con el PRO. Allí admiten haber iniciado conversaciones con gente cercana al pastor evangelista Dante Gebel, quien deja correr su aspiración presidencial.

Otro partido emergente es Nuevos Aires, que nació en la Legislatura y busca expandirse a los concejos e intendencias. Se referencia en los diputados bonaerenses Fabián Luayza y Gustavo Cuervo. También accedieron al parlamento bonaerense con la boleta violeta y conformaron una bancada con un número interesante junto a quienes hoy conviven en UyL. Tienen presencia con concejales en varias ciudades, como Berazategui, Avellaneda y Carmen de Patagones. El radicalismo de Abad jugó con ese sello en Mar del Plata y está representado allí con cuatro bancas. Además, suma a la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez. Su dirigencia ya está trabajando en la candidatura de Luayza para la intendencia de Berazategui.

Guiños y rechazos a Axel Kicillof

Letra P pudo saber que el día que Pichetto y Monzó pasaron por La Plata el expresidente de la Cámara de Diputados también mantuvo un encuentro con Kicillof. Si el gobernador abre su juego a sectores alejados de la izquierda, Unión y Libertad podría alistarse detrás de su aventura presidencial, siempre que refuerce su eje de trabajo en la recuperación de la producción y la industria, con equilibrio fiscal. El diputado se reunió hace varias semanas con CFK y, junto a Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, camina el país tratando de armar el peronismo federal. No descartan un acercamiento al gobernador bonaerense.

Santiago y Manuel Passaglia Santiago y Manuel Passaglia fundaron el partido Hechos.

Los que parecen estar más lejos de esa tesis son los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, fundadores del sello Hechos, que debutó en las elecciones provinciales de 2025. Es una familia que gobierna San Nicolás desde 2011 y que advierte que extenderá su armado a todas las secciones electorales. En la Segunda lograron 25 puntos. Hechos busca marcar una diferencia respecto a los partidos tradicionales, respaldándose en la gestión. Sus integrantes ratifican la idea de correrse del escenario de polarización y en diciembre pondrán en marcha una campaña que busca mostrarse como una opción alejada de la grieta. Los Passaglia son muy críticos de la administración Kicillof y buscan despegarse del Gobierno de Milei.

Con sus particularidades, casi todos estos sectores tendrán un espíritu frentista. A pesar de que falta más de un año y quede un Mundial por delante -para algunos la Copa del Mundo es una especie de eje rector en la línea de tiempo-, los espacios de centro buscarán ampliar su volumen hasta el cierre de los frentes electorales. Se paran en la base de un supuesto pedido del electorado de salir de los extremos, aunque cuando se acerquen a las urnas se pare casi por mitades a un lado y a otro de la grieta.