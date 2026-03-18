DISCUSIÓN 2027

Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó lanzan otro armado electoral: reunión y foto con libertarios blue

El diputado y el exlegislador piensan en una propuesta de centroderecha. Encuentro con representantes de Unión y Libertad y Cambio Federal.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Miguel Pichetto y Emilio Monzó junto al bloque Unión y Libertad.

Miguel Pichetto y Emilio Monzó junto al bloque Unión y Libertad.

Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó desembarcaron en la Legislatura bonaerense para reunirse con legisladores del bloque Unión y Libertad y una diputada de Cambio Federal. Buscan conformar un espacio de centroderecha para 2027, con base en la producción, que incluye también a intendentes. El expresidente de la Cámara de Diputados también se juntó con Axel Kicillof y Carlos Bianco.

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José Maldonado

Los dirigentes del peronismo federal mantuvieron el encuentro con representantes de la bancada que en el Senado tiene a Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Paola Ventura, y que en Diputados se referencia en Martín Rozas, quien también participó de la reunión. Otra asistente fue la monzoísta Silvina Vaccarezza, que juega en el bloque UCR + Cambio Federal de la cámara baja y que por el momento permanecerá en ese lugar. Explicaron, "fue un encuentro político, no legislativo".

A pesar de referenciarse en distintas terminales políticas, sostuvieron que coinciden en avanzar en una propuesta conjunta "que recupere previsibilidad, promueva la inversión, fortalezca la producción y acompañe la generación de empleo genuino”. En el plano netamente electoral, hubo conversaciones para construir un espacio que tome distancia del Gobierno de Javier Milei y de Kicillof. “La Argentina necesita retomar un camino de desarrollo basado en la producción, el trabajo y la previsibilidad. El momento exige amplitud, responsabilidad y madurez política”, señalaron.

UyL Monzo Pichetto
Miguel Pichetto y Emilio Monzó en la Legislatura bonaerense.

Miguel Pichetto y Emilio Monzó en la Legislatura bonaerense.

La propuesta de centroderecha de Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó

Según pudo saber Letra P, Pichetto invitó a Monzó a que lo acompañe a conversar con los dirigentes de Unión y Libertad, con quienes coinciden en esa mirada que toma distancia de los polos y que quiere hacer pie en la producción. También hay coincidencias en el plano electoral: quieren que se mantengan las PASO y la implementación de la Boleta Única de Papel. Antes, Monzó había tenido un encuentro con Kicillof y con el ministro de Gobierno, Bianco.

Unión y Libertad viene conversando con otros sectores para conformar ese espacio en 2027. Se trata del bloque que nació de un desprendimiento de la bancada de La Libertad Avanza asumida en 2023. Pocos días después de la jura, un grupo de diputados y senadores se abrió para conformar un bloque que se referenciaba en los conceptos básicos que proponía Milei, pero que no reportaba a la Casa Rosada.

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Una propuesta electoral

Desde hace un largo tiempo el sector tomó total distancia del Gobierno, aunque también se muestra crítico de la gestión provincial. No es un espacio menor: tiene tres representantes en el Senado y cinco en Diputados. Vaccarezza seguirá enrolada en UCR + Cambio Federal a pesar de la foto de este miércoles. El encuentro con Pichetto y Monzó se suma a las conversaciones que ese bloque viene llevando adelante con distintos referentes del ámbito político, que quiere presentar una propuesta electoral el año que viene en la provincia de Buenos Aires.

Pichetto se reunió hace algunas semanas con Cristina Fernández de Kirchner y se lanzó a la construcción de un espacio de peronismo de centro, mientras que el expresidente de la cámara baja en el Congreso participó sin suerte el año pasado en Provincias Unidas, otro espacio avenida del medio surgido de un grupo de gobernadores.

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