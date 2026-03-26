Intendentes de la UCR acompañan el reclamo por fondos de Axel Kicillof a Milei, pero le llevan un listado de pedidos

Intendentes UCR

Los intendentes de la UCR de la provincia de Buenos Aires llegan a la reunión convocada por Axel Kicillof para acompañar el reclamo de la administración bonaerense al Gobierno de Javier Milei por una suma mayor de fondos, pero también le exigen al gobernador que fortalezca determinadas áreas clave que están afectando a los municipios.

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Así lo hicieron saber mediante un comunicado difundido este jueves, en el que marcaron la importancia de asistir al encuentro convocado por el mandatario bonaerense bajo el lema “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”. No obstante, consideraron “imprescindible mejorar la gestión y fortalecer la administración” en distintas áreas, como educación, salud, seguridad, IOMA e IPS. También pidieron por mejores servicios y respuestas a los vecinos de los distritos.

DOC-20260326-WA0052. La reunión, que tiene como principal orador a Kicillof y que se extendió a las 135 intendencias, cuenta con la presencia de la mayoría de los jefes comunales del peronismo, pero fue rechazada por los del PRO y la dirigencia más vinculada a La Libertad Avanza. En cambio, los 27 intendentes radicales nucleados en el Foro, avisaron que llegan a La Plata con una delegación para suscribir ese reclamo, pero también con la idea de plantear una serie de pedidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dievalen/status/2035030150090256551?s=20&partner=&hide_thread=false Increíble convocatoria del gobernador @Kicillofok a reunión con intendentes. En lugar de dedicarse a gobernar y resolver los muchos problemas que tenemos los bonaerenses, su prioridad es oponerse al gobierno nacional. Antes era “ah pero Macri” ahora es “ah pero Milei”. pic.twitter.com/RsQjXGdHSa — Diego Valenzuela (@dievalen) March 20, 2026 Los pedidos de los intendentes radicales a Axel Kicillof Mientras Kicilloif busca socios por fuera del peronismo en su batalla por los fondos que le adeuda el gobierno nacional, los intendentes del radicalismo también le reclaman recursos al gobernador para garantizar mejores servicios y respuestas a los vecinos de cada distrito.





Entre los principales puntos que los alcaldes boina blanca reclaman a la administración Kicillof, están las deudas de IOMA e IPS a los municipios y la caída de la coparticipación. En ese contexto, los intendentes explicaron la dificultad de “sostener el funcionamiento de los servicios públicos, en un contexto donde los ingresos por coparticipación resultan insuficientes para acompañar la evolución de la inflación y las paritarias”.

Intendentes UCR La gestión conjunta de Axel Kicillof y los intendentes Se trata de temas de gestión conjunta entre la provincia y los municipios. A los mencionados, se suman la policía comunal y el trasnporte escolar, áreas en las que los intendentes explican que están "muy complicados". A su vez, advirtieron que buena parte de los atrasos que la provincia tiene con las intendencias se debe al ahogo financiero al que es sometida por la gestión Milei. “El Foro considera necesario que el Gobierno nacional avance en la autorización de herramientas financieras para la provincia”, afirmaron en el comunicado. Sin embargo, le pidieron al gobernador una reunión de trabajo con al ministro de Economía, Pablo López. Allí buscarán plantear en profundidad “las distintas situaciones que atraviesan los municipios radicales, cuyas dimensiones y particularidades difieren de las problemáticas propias de las grandes urbes de la provincia”.

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