Adolfo Gonzales Chaves, el único distrito donde ganó Nuevos Aires

Adolfo Gonzales Chaves fue el distrito del sudoeste de la provincia de Buenos Aires donde la alianza Nuevos Aires se quedó con la victoria a nivel local relegando a Fuerza Patria al segundo lugar y a la Libertad Avanza al tercero.

La intendenta radical Lucía Gómez se posicionó en estas elecciones como una de las impulsoras del espacio , decisión que la distanció del juego que acordaron la mayoría de sus pares boina blanca que se inclinaron por la coalición de centro Somos Buenos Aires .

En segundo lugar, se ubicó Fuerza Patria con 39,70% de los votos, con lo que logró la suma de dos representes y llevar la bancada a cinco.

Los libertarios alcanzaron el 17% y solo podrán meter un representante.

Adolfo Gonzales Chaves se destacó en esta elección por ser el único municipio bonaerense en el que las mujeres lideraron todas las listas.

Los candidatos de Nuevos Aires

La alianza Nuevos Aires se presentó en las elecciones bonaerenses con candidatos surgidos no solo de la dirigencia, sino de sectores de la producción, educación, profesionales y trabajadores.

También se inscribió para competir en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, donde se elegirán 35 bancas de la Cámara de Diputados.



