ELECCIONES | BUENOS AIRES

Adolfo Gonzales Chaves, el único distrito donde ganó Nuevos Aires

La lista de la intendenta radical Lucía Gómez obtuvo el 43,29% de los votos, seguido por Fuerza Patria con 39,70%. La Libertad Avanza, tercero cómodo.

Por Letra P | Periodismo Político
La intendenta radical e impulsora de Nuevos Aires, Lucía Gómez&nbsp;

La intendenta radical e impulsora de Nuevos Aires, Lucía Gómez 

Adolfo Gonzales Chaves fue el distrito del sudoeste de la provincia de Buenos Aires donde la alianza Nuevos Aires se quedó con la victoria a nivel local relegando a Fuerza Patria al segundo lugar y a la Libertad Avanza al tercero.

Notas Relacionadas
La militancia peronista festeja en el búnker de Fuerza Patria, en La Plata.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Paliza peronista: Fuerza Patria aplastó a Milei

Por  Juan Rezzano
Nuevos Aires fue la fuerza más elegida en las urnas de Gonzales Chaves con el 43,29% del respaldo, resultado que le dio a Gómez la segunda victoria consecutiva y la posibilidad de ingresar tres concejales propios, que se suman a los tres que cumplen esa función desde 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SonNuevosAires/status/1965062100856012974&partner=&hide_thread=false

Fuerza Patria, segunda y La Libertad Avanza, tercera

En segundo lugar, se ubicó Fuerza Patria con 39,70% de los votos, con lo que logró la suma de dos representes y llevar la bancada a cinco.

Los libertarios alcanzaron el 17% y solo podrán meter un representante.

Adolfo Gonzales Chaves se destacó en esta elección por ser el único municipio bonaerense en el que las mujeres lideraron todas las listas.

Los candidatos de Nuevos Aires

La alianza Nuevos Aires se presentó en las elecciones bonaerenses con candidatos surgidos no solo de la dirigencia, sino de sectores de la producción, educación, profesionales y trabajadores.
También se inscribió para competir en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, donde se elegirán 35 bancas de la Cámara de Diputados.

Temas
Notas Relacionadas
Oscar Liberman, diputado electo de La Libertad Avanza por la Sexta sección
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Triunfo ajustado de La Libertad Avanza en la Sexta sección: 5-4-2, el reparto de bancas de Diputados

La diferencia fue menos de la que proyectaban los libertarios en el sudoeste bonaerense. Buena perfomance del peronismo. Somos llegó al piso.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Bahía Blanca: la lista libertaria superó a la de Susbielles por 15 puntos

Fue uno de los pocos intendentes peronistas que perdieron. La Libertad Avanza ganó pese a que Milei había vetado la Ley de Emergencia por las inundaciones.

Las Más Leídas

Más Sobre Municipios

También te puede interesar

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Bahía Blanca: la lista libertaria superó a la de Susbielles por 15 puntos

Por  María Eugenia Suárez
Arturo Rojas, intendente de Necochea.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Necochea: el vecinalismo del intendente Rojas quedó tercero, detrás del peronismo y LLA

Por  María Eugenia Suárez
Concejo Deliberante de Villa Gesell.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Villa Gesell: el intendente Barrera fue derrotado por La Libertad Avanza y perdió poder en el Concejo

Por  María Eugenia Suárez
La intendenta radical e impulsora de Nuevos Aires, Lucía Gómez 
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Adolfo Gonzales Chaves, el único distrito donde ganó Nuevos Aires

Por  Letra P | Periodismo Político