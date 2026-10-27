Mar del Plata: La Libertad Avanza asegura que acordó con Montenegro quedarse con la candidatura a intendente

La Libertad Avanza (LLA) asegura que tiene un acuerdo con el intendente Guillermo Montenegro para que el candidato oficialista para la intendencia de General Pueyrredón sea libertario. La disputa por la sucesión municipal abre un nuevo escenario con el PRO , que evita confirmar ese entendimiento y sostiene que las definiciones electorales todavía no forman parte de su agenda inmediata.

LLA sostiene que el acuerdo se estableció en 2025, cuando ambos espacios conformaron una alianza electoral. De acuerdo con esa versión, Montenegro habría aceptado que la conducción libertaria eligiera al candidato a intendente para las elecciones de 2027.

El partido de Javier Milei busca consolidar su presencia en la administración municipal. Sus dirigentes en Mar del Plata participaron en el gobierno de Agustín Neme , quien ocupó interinamente la intendencia durante diez meses. Además, el espacio cuenta con representantes en el gabinete y con la presidencia del Concejo Deliberante.

LLA marplatense muestra como un activo las gestiones ante la ministra Alejandra Monteoliva para reforzar la seguridad en la ciudad, un tema que adquirió relevancia en medio de los cuestionamientos por la situación delictiva y del regreso de Montenegro al municipio, luego de su paso por el Senado.

El sector alineado con Montenegro evita pronunciarse sobre la versión del acuerdo y posterga las definiciones electorales. Señalan que el intendente debe recuperar el control de la gestión, atender los problemas de inseguridad y afrontar los compromisos de los próximos fines de semana largos y la temporada de verano.

La postura del oficialismo municipal coincide con el planteo del presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, quien viene afirmando que los intendentes del partido conservarán la potestad de definir las candidaturas en los distritos donde gobiernan. Esa posición choca con la pretensión libertaria de encabezar la propuesta electoral en Mar del Plata.

Cristian Ritondo (PRO).

Según pudo saber Letra P, Montenegro no buscará otro mandato, aún si cambiara la ley de reelecciones. En ese escenario, si el candidato correspondiera al PRO, uno de los nombres mencionados es el concejal Fernando Muro.

La Libertad Avanza quiere la candidatura

El diputado nacional Alejandro Carrancio asoma entre los dirigentes libertarios interesados en competir por la intendencia. De todos modos, el espacio no cierra la discusión en torno a un único postulante y espera evaluar quién reúne las mejores condiciones para encabezar la lista.

También circularon versiones sobre una eventual candidatura del exgobernador Daniel Scioli, aunque, según pudo confirmar Letra P, el dirigente no tiene intenciones de participar en la contienda municipal.

Hace unas semanas me reuní en Buenos Aires con la ministra de Seguridad Nacional, @AleMonteoliva , para llevar la situación de nuestros vecinos a la agenda nacional.



Hoy continuamos ese trabajo en nuestra ciudad, junto a un equipo que viene analizando la realidad de nuestros… pic.twitter.com/bTSIKEnlIt — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) October 14, 2026

El rol del radicalismo

La Unión Cívica Radical (UCR) constituye otro actor relevante en el escenario político de Mar del Plata. El espacio conducido por Maximiliano Abad mantiene desde 2019 un acuerdo con Montenegro y forma parte del esquema de gobierno local, incluso después del debilitamiento de la coalición que había reunido al PRO y al radicalismo.

La UCR tiene secretarías en el gabinete y cuatro concejales que aportan respaldo legislativo a la administración municipal. Cuando Montenegro asumió su banca en el Senado provincial, los radicales aceptaron garantizar la gobernabilidad del distrito.

Maximiliano Abad.

Abad, senador nacional, viene manteniendo contactos con distintos sectores de la ciudad, mientras algunos dirigentes impulsan una eventual candidatura suya. El legislador todavía no definió qué papel asumirá en el próximo turno electoral. Abad dispuso iniciativas vinculadas con una nueva sala de la Cámara Federal de Apelaciones y la adjudicación de tres hoteles del complejo de Chapadmalal para un campus universitario. Su entorno lo destaca como un activo.

La disputa por la candidatura oficialista queda así atravesada por la pretensión de LLA de hacer valer el supuesto acuerdo, la resistencia del PRO a ceder la decisión en un municipio que considera propio y el peso territorial de la UCR. Las definiciones de Montenegro y de los principales referentes de cada espacio determinarían el rumbo de la alianza en Mar del Plata.