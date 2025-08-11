Francisco Adorni es Javier Milei, capítulo II: el candidato espera al Presidente para apuntalar la no campaña

Francisco Adorni y Manuel Adorni.

Javier Milei llegará a La Plata este jueves para continuar la campaña bonaerense que inició la semana pasada en La Matanza. Lo hará para agitar la candidatura a diputado de Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial que se apoyará en su figura, alejado del proselitismo tradicional y confiado en ganar sin sobresaltos la Octava sección electoral.

Será algo similar a lo que el Presidente hizo con el secretario de Comunicación y Medios en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, donde le puso voz y rostro a los spots publicitarios y a los actos previos a los comicios porteños que dejaron victorioso a Adorni en el kilómetro cero del PRO. La estrategia funcionó y Milei está dispuesto a repetirla, o por lo menos es lo que espera el armado local, optimista en hacer una buena elección sin mayores despliegues de campaña.

El acto será en el microestadio del club Atenas de La Plata, epicentro de shows musicales y reducto de grandes actos políticos, fundamentalmente organizados por el peronismo. Será lo más parecido a un acto de campaña que habrá en la capital, lejos del exclusivo conversatorio realizado meses atrás por la dirigencia bonaerense en el salón Vonharv de Gonnet, que contó con el cierre de Milei y la asistencia de buena parte de la plana mayor libertaria.

Javier Milei Luna Park.jpg Javier Milei cantó durante un acto en el Luna Park. Francisco Adorni es Javier Milei La elección de La Plata no es casualidad. Tras lucir los buzos violetas y la bandera controversial del “Nunca Más kirchnerismo” en La Matanza, Milei llegará a La Plata, un distrito que cree puede ganar, lo que no sólo sería una victoria valiosa en términos numéricos -es el segundo distrito con mayor cantidad de electores, 576.691-, sino políticos: es la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad elegida por el gobernador Axel Kicillof para residir y que decidió revalorizar desde la gestión.

El armado platense prepara una campaña light, aprovechando el apellido Adorni como bandera libertaria y por su nivel de conocimiento. Entre el jueves y las elecciones del 7 de septiembre no habrá grandes actos ni movilizaciones multitudinarias para llevar al candidato a cada rincón de la ciudad. El aspirante a la Legislatura no se moverá de su discurso técnico y con datos duros enfocado en la gestión de Kicillof.

Manuel y Francisco Adorni.jpg Francisco Adorni y Manuel Adorni. La campaña light de La Libertad Avanza en La Plata No habrá un enfoque en el espacio público de la ciudad, la tasa de capitalidad y los servicios, es decir, que nadie espere una narrativa platense en el candidato libertario. El eje será nacional: sacar al kirchnerismo del poder, mantener el equilibrio fiscal y luchar por el modelo de país que defiende Milei. Se trata de, en todo caso, replicar el modelo nacional a nivel provincial, con el foco puesto en 2027 cuando Kicillof se quede sin chances de presentarse a la reelección y LLA busque quedarse con la Gobernación. Francisco Adorni es asesor del Ministerio de Defensa en un organismo que administra las jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas. Trabajó en el Consejo de la Magistratura desde febrero de 2004 y en marzo del año pasado fue promovido a titular de la Unidad de Auditoría Interna de la cartera de Defensa. Tiene un perfil técnico basado en los números, que buscará llevar a la Cámara de Diputados. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/franciscoadorni/status/1954673157798785283&partner=&hide_thread=false Este 7 de Septiembre, Kirchnerismo NUNCA MÁS pic.twitter.com/VPnwNc6Yeo — Francisco Adorni (@franciscoadorni) August 10, 2025 Detrás de Adorni en la lista de la Octava sección van la diputada del PRO Julieta Quintero Chasman y Juan Osaba, dos dirigentes de la ciudad acostumbrados a las campañas electorales tradicionales, con mesas en las esquinas, volantes y raid mediático. La previa de la elección bonaerense tendrá poco de eso y se apoyará en lo digital, siempre referenciada en el Gobierno nacional y en la figura de Milei.

