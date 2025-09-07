La Plata: triunfazo de Julio Alak, que proyecta su nombre a la escena provincial

El contundente triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en la Octava sección electoral le cuelga otra medalla al intendente de La Plata , Julio Alak , que se proyecta como uno de los nombres más fuertes en el universo del peronismo provincial y ratifica la inquebrantable relación que mantiene con el gobernador de Buenos Aires , Axel Kicillof .

El intendente se puso la campaña al hombro desde el minuto cero , a sabiendas de que sería su gestión la que el electorado platense pondría en valor o rechazaría, a la vez que jugaba un partido personal: la victoria lo ratificaría como el jefe indiscutido del peronismo local y lo posicionaría como a ningún otro kicillofista en el ecosistema político del gobernador, con quien trabaja espalda con espalda desde la campaña 2023.

Si bien había cierto optimismo en el alakismo, los números de este domingo sorprendieron a Fuerza Patria. El 43% a 37% obtenido sobre la alianza de libertarios y amarillos fue un resultado más amplio del que esperaban. En esa tribu explican que la clave estuvo en el casco urbano, donde en las últimas dos elecciones el peronismo había sacado la mitad de lo conseguido por Juntos por el Cambio , y en esta oportunidad hubo un empate técnico con LLA y el PRO juntos.

El triunfo del peronismo en La Plata significa bastante más que mantener el predominio electoral que, ajustado, había conseguido hace dos años . Se trata de la consolidación de un esquema político sin fisuras, entre el gobernador y el intendente, que se tradujo en dos victorias electorales consecutivas. En este turno, el peronismo conservará sus tres bancas en la Cámara de Diputados y meterá siete apellidos al Concejo Deliberante. En la Legislatura seguirán Ariel Archanco , Lucía Iañez y Juan Malpeli .

Para Kicillof, es una garantía que el jefe comunal sea un hombre clave dentro del kicillofismo intendentista. La Plata es la ciudad que el gobernador eligió para vivir y para revitalizar desde lo estructural, como símbolo político y gubernamental de la provincia que gobierna hace seis años. Para Alak, esta elección significa el acierto de haber respaldado la emancipación del mandatario bonaerense de la estructura kirchnerista comandada por CFK y Máximo Kirchner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Julio_Alak/status/1964831523921625290&partner=&hide_thread=false Celebramos que la elección legislativa realizada hoy en La Plata se desarrolló normalmente, con una ejemplar convivencia democrática de todas las fuerzas políticas.



Hoy triunfó la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad, con obras que transforman, en un marco de… — Julio Alak (@Julio_Alak) September 7, 2025

No hay otro intendente que haya apuntalado tan fuertemente el posicionamiento de Kicillof en el peronismo bonaerense, que es casi lo mismo que disputar el liderazgo nacional. Alak, que siempre mantuvo una buena relación con CFK, es uno de los impulsores del proyecto Kicillof 2027. Primero, le sirvió para devolverle al peronismo el gobierno de la capital bonaerense tras ocho años de macrismo; en los últimos meses, para acompañar el desdoblamiento electoral, la gran batalla ganada por el gobernador.

La campaña de Julio Alak

Desde el comienzo del proceso electoral Alak le puso su nombre y su gestión a la campaña: “Sigamos con las obras” fue el slogan que el intendente utilizó junto a su apellido y al del gobernador para mostrar la gestión en la que buscó poner en valor a La Plata. Una fuerte presencia en el casco urbano le sirvió al jefe comunal para torcer la historia de las últimas elecciones. Enfrente tenía a los libertarios encabezados por Francisco Adorni.

Julio Alak.jpg Julio Alak.

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria, Ariel Archanco, sólo tuvo que acompañar protocolarmente al intendente para llegar al sprint final. Fue la directiva y la decisión de Alak para todos los candidatos a la Legislatura y al Concejo Deliberante. En este punto, una salvedad: puso a su secretario de planeamiento, Sergio Resa, como número uno en la lista. Toda una señal en función de hacia dónde pretende llevar su gestión.

Así, el intendente se posiciona en la primera línea del planeta Kicillof, para pensar el futuro inmediato pero también el 2027, donde se para como una figura de fuste para pelear por la gobernación y también para dar un mensaje hacia abajo en la interna peronista platense: manda Alak.