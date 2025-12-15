Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad de Lomas, del que participaron más de cinco mil vecinos

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó el Congreso de la Comunidad junto a más de cinco mil vecinos que participaron de las diferentes comisiones. El jefe comunal definió el espacio como “un acto de resistencia contra el individualismo”.

El alcalde estuvo acompañado por la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la jefa de gabinete del municipio, Sol Tischik, además de representantes de las diferentes áreas de gestión.

“El Congreso es, por segundo año, un espacio sagrado, porque lo planteamos como un acto de resistencia contra el individualismo. Aunque esté todo difícil, vinimos acá porque queremos que haya un futuro mejor”, arengó el lomense.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 17.15.29 (1) Con las propuestas de las 17 áreas de trabajo -adultos mayores, ambiente, comunidades migrantes, cultura, deportes, discapacidad y accesibilidad, educación, juventud, mujeres, géneros y diversidad, Participación de la comunidad, políticas sociales y DD.HH., producción y comercio, salud, seguridad y justicia, clubes de barrio y asociaciones civiles, culto y comunidades de fe, tierras, hábitat y urbanismo- se va a construir la agenda de gestión 2026.

“Vivimos en una época que nos empuja a encerrarnos. A mirar la pantalla de nuestro teléfono y olvidar al que tenemos al lado. Sin embargo, muchísimos lomenses este sábado hicieron lo contrario y derrotaron al algoritmo”, añadió Otermín y pidió mirar “a los ojos en comunidad, como en la Antigua Grecia, en la que muchos vieron que la plenitud humana sólo era posible de alcanzar en la polis, en el espacio público, en el Ágora. Hoy, en Lomas recreamos esa Ágora. Este Congreso de la Comunidad es nuestra plaza pública. Juntos reivindicamos la política en su sentido más noble y antiguo: como la herramienta para transformar la realidad a través de la palabra y el acuerdo. En Paz. Sin violencia”.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 17.15.29 (2) El jefe comunal indicó que así están construyendo un modelo híbrido: la calidez y la empatía de la militancia barrial, potenciada por la eficiencia y la velocidad de la inteligencia artificial, detalló. En sus palabras, eso “es modernizar el Estado”. “En definitiva, estamos uniendo las puntas de la historia. Vamos a seguir construyendo, con la memoria en nuestras raíces y la mirada en el futuro, una tierra solidaria, la tierra de las Lomas de Zamora”, concluyó Otermín.

