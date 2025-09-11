ELECCIONES | BUENOS AIRES

Triunfo arrasador del peronismo en La Matanza: Fernando Espinoza celebró una diferencia de 27 puntos

El intendente destacó el amplio respaldo en el distrito y aseguró que el resultado marca un freno al modelo de ajuste impulsado por Javier Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
Triunfo arrasador del peronismo en La Matanza: Fernando Espinoza celebró una diferencia de 27 puntos.

Triunfo arrasador del peronismo en La Matanza: Fernando Espinoza celebró una diferencia de 27 puntos.

El peronismo volvió a mostrar su fortaleza en La Matanza, donde la lista encabezada por Verónica Magario y Fernando Espinoza duplicó en votos a la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, con una diferencia de casi 27 puntos. Desde el balcón del Municipio, el intendente celebró el triunfo junto a la vicegobernadora bonaerense.

Notas Relacionadas
Los intendentes llevaron de tiro al peronismo en la Tercera
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Los intendentes llevaron de tiro al peronismo en la Tercera y Fuerza Patria se quedó con diez bancas

Por  Macarena Ramírez

En un discurso cargado de críticas al Gobierno nacional, Espinoza sostuvo: “El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el de la Tercera sección electoral y muy especialmente el de La Matanza le dijo basta Javier Milei, tenés que cambiar el rumbo porque la mayoría del pueblo hoy te dio la espalda’”.

El jefe comunal apuntó contra las políticas de ajuste: “Basta de la salud, de ajustar la educación, de que no haya obra pública, de pegarle a los jubilados y de ensañarse con las personas con discapacidad como nunca lo hizo un presidente”.

“La Capital Nacional del Peronismo”

Con un escenario repleto de militancia, Espinoza resaltó la magnitud de la victoria: “Otra vez La Matanza demostró en una elección que le dio el triunfo más amplio al peronismo en toda la provincia”. Y agregó: “La Matanza y el peronismo de La Matanza no se compra ni se vende. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27 puntos de diferencia”.

Además, recordó las palabras de Juan Domingo Perón al subrayar que “la única verdad es la realidad”, y vinculó el resultado con una nueva etapa: “Este triunfo aplastante, arrollador, va a cambiar la historia de la Argentina y de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia para reconstruir un país con futuro”.

FE VM TRIUNFO ELECCIONES 2025 1

Magario: “Un triunfo que marca el rumbo”

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario celebró que la elección tenga impacto nacional: “Esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país. Creo que este triunfo lo que va a hacer es animar a todo el pueblo argentino, para ganar el 26 de octubre y ponerle un freno a Milei”.

La dirigente también destacó el rol de la militancia en un distrito al que calificó como “ejemplo de organización y resistencia”.

El bastión bonaerense del peronismo

Durante su intervención, Espinoza recordó los primeros meses de gestión de Milei: “La Matanza fue el primer lugar de toda la Argentina que se le plantó cuando empezó con los megatarifazos y la apertura indiscriminada de importaciones que cerraron fábricas y llenaron de miedo a miles de familias”.

Con el triunfo del domingo, La Matanza ratifica su rol histórico como “Capital Nacional del Peronismo”, una identidad que sus dirigentes reivindicaron con un mensaje de unidad y resistencia frente al actual modelo económico.

Temas
Notas Relacionadas
Cómo queda la Legislatura bonaerense después del 10 de diciembre 
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Cómo será la Legislatura bonaerense a partir del 10 de diciembre

El peronismo tendrá cuórum propio en el Senado y crecerá en Diputados, mientras que LLA se consolidará como la principal fuerza opositora. Debacle de la UCR.
Axel Kicillofy Verónica Magario
EFECTO PALIZA

Kicillof tendrá mayoría en el Senado y podrá completar la Suprema Corte sin negociar

Con 24 bancas propias, podrá cubrir las vacantes de la Suprema Corte, designar al Subprocurador y avanzar con la eventual salida de Julio Conte Grand.

Las Más Leídas

También te puede interesar

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, escuchó a las petroleras
EFECTO PALIZA

Las petroleras ponen en pausa inversiones: quieren ver cómo queda Milei después del 26 de octubre

Por  Antonio Rossi
25 de Mayo: Ramiro Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó por 200 votos.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

25 de Mayo: el intendente Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó

Por  María Eugenia Suárez
Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad recorren Misiones en el marco de la camapaña 2025. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Misiones: espalda con espalda, Passalacqua y Herrera Ahuad redoblan su apuesta al diálogo federal

Por  César Pucheta
El ministro del Interior Lisandro Catalán es el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
EFECTO PALIZA | LA CASTA PROPIA

Catalán, tierra adentro: del perfil técnico a la conducción con puño de hierro en Tucumán

Por  Fernando Stanich