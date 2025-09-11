Triunfo arrasador del peronismo en La Matanza: Fernando Espinoza celebró una diferencia de 27 puntos.

El peronismo volvió a mostrar su fortaleza en La Matanza , donde la lista encabezada por Verónica Magario y Fernando Espinoza duplicó en votos a la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, con una diferencia de casi 27 puntos. Desde el balcón del Municipio, el intendente celebró el triunfo junto a la vicegobernadora bonaerense.

En un discurso cargado de críticas al Gobierno nacional, Espinoza sostuvo: “El pueblo de la provincia de Buenos Aires , el de la Tercera sección electoral y muy especialmente el de La Matanza le dijo basta Javier Milei , tenés que cambiar el rumbo porque la mayoría del pueblo hoy te dio la espalda’”.

El jefe comunal apuntó contra las políticas de ajuste: “Basta de la salud, de ajustar la educación, de que no haya obra pública, de pegarle a los jubilados y de ensañarse con las personas con discapacidad como nunca lo hizo un presidente”.

Con un escenario repleto de militancia, Espinoza resaltó la magnitud de la victoria : “Otra vez La Matanza demostró en una elección que le dio el triunfo más amplio al peronismo en toda la provincia”. Y agregó: “La Matanza y el peronismo de La Matanza no se compra ni se vende. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27 puntos de diferencia”.

Además, recordó las palabras de Juan Domingo Perón al subrayar que “la única verdad es la realidad”, y vinculó el resultado con una nueva etapa: “Este triunfo aplastante, arrollador, va a cambiar la historia de la Argentina y de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia para reconstruir un país con futuro”.

Magario: “Un triunfo que marca el rumbo”

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario celebró que la elección tenga impacto nacional: “Esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país. Creo que este triunfo lo que va a hacer es animar a todo el pueblo argentino, para ganar el 26 de octubre y ponerle un freno a Milei”.

La dirigente también destacó el rol de la militancia en un distrito al que calificó como “ejemplo de organización y resistencia”.

El bastión bonaerense del peronismo

Durante su intervención, Espinoza recordó los primeros meses de gestión de Milei: “La Matanza fue el primer lugar de toda la Argentina que se le plantó cuando empezó con los megatarifazos y la apertura indiscriminada de importaciones que cerraron fábricas y llenaron de miedo a miles de familias”.

Con el triunfo del domingo, La Matanza ratifica su rol histórico como “Capital Nacional del Peronismo”, una identidad que sus dirigentes reivindicaron con un mensaje de unidad y resistencia frente al actual modelo económico.