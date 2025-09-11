Triunfo arrasador del peronismo en La Matanza: Fernando Espinoza celebró una diferencia de 27 puntos.
El peronismo volvió a mostrar su fortaleza en La Matanza, donde la lista encabezada por Verónica Magario y Fernando Espinoza duplicó en votos a la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, con una diferencia de casi 27 puntos. Desde el balcón del Municipio, el intendente celebró el triunfo junto a la vicegobernadora bonaerense.
En un discurso cargado de críticas al Gobierno nacional, Espinoza sostuvo: “El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el de la Tercera sección electoral y muy especialmente el de La Matanza le dijo basta Javier Milei, tenés que cambiar el rumbo porque la mayoría del pueblo hoy te dio la espalda’”.
El jefe comunal apuntó contra las políticas de ajuste: “Basta de la salud, de ajustar la educación, de que no haya obra pública, de pegarle a los jubilados y de ensañarse con las personas con discapacidad como nunca lo hizo un presidente”.
“La Capital Nacional del Peronismo”
Con un escenario repleto de militancia, Espinoza resaltó la magnitud de la victoria: “Otra vez La Matanza demostró en una elección que le dio el triunfo más amplio al peronismo en toda la provincia”. Y agregó: “La Matanza y el peronismo de La Matanza no se compra ni se vende. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27 puntos de diferencia”.
Además, recordó las palabras de Juan Domingo Perón al subrayar que “la única verdad es la realidad”, y vinculó el resultado con una nueva etapa: “Este triunfo aplastante, arrollador, va a cambiar la historia de la Argentina y de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia para reconstruir un país con futuro”.
Magario: “Un triunfo que marca el rumbo”
Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario celebró que la elección tenga impacto nacional: “Esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país. Creo que este triunfo lo que va a hacer es animar a todo el pueblo argentino, para ganar el 26 de octubre y ponerle un freno a Milei”.
La dirigente también destacó el rol de la militancia en un distrito al que calificó como “ejemplo de organización y resistencia”.
El bastión bonaerense del peronismo
Durante su intervención, Espinoza recordó los primeros meses de gestión de Milei: “La Matanza fue el primer lugar de toda la Argentina que se le plantó cuando empezó con los megatarifazos y la apertura indiscriminada de importaciones que cerraron fábricas y llenaron de miedo a miles de familias”.
Con el triunfo del domingo, La Matanza ratifica su rol histórico como “Capital Nacional del Peronismo”, una identidad que sus dirigentes reivindicaron con un mensaje de unidad y resistencia frente al actual modelo económico.