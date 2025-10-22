Cruje La Libertad Avanza: el PRO y Las Fuerzas del Cielo se bajan de la fiscalización en La Matanza

A cuatro días de las elecciones nacionales La Libertad Avanza cruje en La Matanza , el distrito más populoso de Buenos Aires : sectores del PRO y de Las Fuerzas del Cielo acusan a los coordinadores de Sebastián Pareja de excluirlos de la fiscalización. Dicen que “se quieren quedar con todo”, como pasó el 7 de septiembre, un operativo que calificaron como "desastroso".

Las miradas están puestas en Luis Ontiveros , el coordinador general de LLA en el distrito, donde en septiembre votaron casi 1.2 millones de personas. Según explican referentes del PRO y del sector libertario que no responde a Pareja, la fiscalización en esos comicios tuvo gran faltante de representantes del partido de Javier Milei en las escuelas y serias fallas en la logística.

La semana pasada los espacios habían llegado a un acuerdo para poder integrar entre todos el operativo del domingo 26. Pero, según indican en el PRO, no se cumplió con lo que se había acordado, por lo que los sectores de Alejandro Finocchiaro y Leila Gianni -referentes matanceros de la alianza- pegaron el portazo y no participarán de la fiscalización.

El exministro de Educación quería conservar los tres circuitos que siempre controló: dos en Ramos Mejía y uno en Laferrere. Se trata de unas 800 personas que se ocuparían de las escuelas en esos lugares que después reportarían a la coordinación general que comanda Ontiveros. No obstante, explicaron que, por el contrario, le pidieron a Finocchiaro que entregara un listado con nombre y contacto de sus fiscales, que serían convocados por el coordinador para trabajar “donde hiciera falta”.

Esa respuesta no cayó bien en el espacio, que considera mucho más ordenado saber quiénes fiscalizaron en cada escuela y en cada circuito y saber a quién responden directamente para poder auditar e identificar al responsable en caso de que hubiese errores y denuncias como sucedió en septiembre. Tras varios días de conversaciones entre las cúpulas del PRO y LLA, Finocchiaro decidió retirar a su equipo del operativo.

El diputado lo conversó con Diego Santilli y Cristian Ritondo, y tomó esa determinación para no llegar a los comicios del domingo en medio de una batalla interna en la que sabía que no podía torcer la historia. El diálogo con Ontiveros y el bullrichista Lalo Creus está cortado, tras los cruces que comenzaron la semana pasada entre todos los espacios que juegan en La Matanza.

El portazo de Leila Gianni

La exfuncionaria del ministerio de Capital Humano también se bajó del operativo. Allí explican que hace varios días Gianni viene insistiendo con conocer qué escuelas y distritos le iban a asignar, pero que el 8 de octubre le pidieron -como a Finocchiaro- un listado de su gente para utilizar en la fiscalización. La concejala electa de LLA pretendía fiscalizar en Laferrere, donde se encuentra buena parte de su militancia, y no trasladar y dispersar a sus 200 personas por el gigante del oeste.

Leila Gianni

Sin embargo, a la militante de Las Fuerzas del Cielo le cuestionaron no haber sido parte del operativo del 7-S, a lo que ella respondió que no fue convocada, y le dijeron que su zona ya estaba cubierta. No le perdonan haber hecho públicas las fallas en las elecciones provinciales que también fueron detalladas a la conducción provincial de Pareja.

Gianni pidió 15 escuelas en Ciudad Evita. Varios días después, preguntó qué le iban a asignar, si contaban con traslados, viáticos, aunque no recibió respuesta. Su equipo explica que, además, pidió pancheras (los puestos móviles donde se instala la militancia a repartir panfletos y conversar con los vecinos) que tampoco le facilitaron. Tras no recibir novedades de la conducción, decidió bajarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1979592121817649640&partner=&hide_thread=false Fernandito apurado y enojado porque hoy no armaron mesa en Laferrere

Nos monitorea con sus domos y nos manda a sus punteros a agredirnos

Mafioso como siempre! pic.twitter.com/v4iCLcqmVs — Leila Gianni (@Leigianni) October 18, 2025

La defensa: "Cuervos y oportunistas"

Desde el sector de Ontiveros, a cargo de la fiscalización en septiembre y el próximo domingo, señalaron que todo marcha “muy bien”. Consideran que “en todas las elecciones aparecen los cuervos y oportunistas que buscan tirar operaciones que después del 26 de octubre desaparecen”.

lla-la-matanza Luis Ontiveros y el equipo de conducción de La Libertad Avanza en La Matanza.

En ese sentido, creen que la Boleta Única es otro formato al tradicional y por ende la organización es completamente diferente. Además, allí argumentan que la fiscalización es supervisada por la provincia de Buenos Aires y la sección electoral, por lo que todo está documentado en la plataforma de carga. Ontiveros fue electo diputado provincial por la Tercera sección electoral y es el hombre de confianza de Pareja desde que comenzó a armarse LLA en La Matanza.

Por su parte, Santilli y Ritondo -presidente del PRO bonaerense- intentan llegar al 26 sin mayores sobresaltos y enfocados en hacer el mejor papel posible. El objetivo es descontarle puntos al peronismo, aunque las dificultades en el distrito de mayor peso electoral lo hacen difícil. En La Matanza están habilitadas para votar 1.200.368 personas, de las cuales 142.910 son extranjeras.