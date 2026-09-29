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LEGISLATURA BONAERENSE

Diputados: el peronismo logró aprobar un nuevo régimen de protección para familias sobreendeudadas

LLA y PRO, en contra de la iniciativa que regula cobranzas y establece controles sobre las plataformas de crédito digital. Paquete por ludopatía a la vista.


Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
&nbsp;Bloque peronista en Diputados

 Bloque peronista en Diputados

La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó un proyecto de sobreendeudamiento familiar impulsado por el peronismo que incorpora mecanismos de prevención, mediación gratuita, regulación del crédito digital y protección para los sectores más expuestos a prácticas abusivas.

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Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

El texto surge del trabajo conjunto entre el jefe del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, y el defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, pero también incorpora propuestas de los diputados oficialistas Ana Luz Balor, Ariel Archanco, Juan Martín Malpeli y Noelia Saavedra, además del aporte de la diputada de UCR + Cambio federal Silvina Vaccarezza.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara

El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara

Los ejes del proyecto sobre endeudamiento

De avanzar en el Senado, la propuesta modificaría la Ley de Defensa del Consumidor provincial N° 13.133, para incorporar el concepto de sobreendeudamiento y prohibir amenazas, persecuciones o tratos vejatorios durante las cobranzas extrajudiciales. También establece una instancia prejudicial gratuita ante la Defensoría del Pueblo, con mediación obligatoria.

El mecanismo permite consolidar los pasivos de los usuarios y negociar planes de pago antes de una eventual instancia judicial. Otro de los puntos establece un registro provincial de prestamistas para auditar y fiscalizar operaciones de billeteras virtuales, plataformas fintech y entidades de crédito no bancarias. La iniciativa también contempla una protección especial para los sectores considerados más vulnerables frente a prácticas usurarias. Entre ellos quedan incluidos jubilados, menores de edad y personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados.

El debate entre los bloques

El paquete sancionado en la cámara baja recibió el acompañamiento de bloques dialoguistas y -en parte- de la bancada del FIT, mientras que La Libertad Avanza y el PRO lo rechazaron. La posición de la UCR incluyó abstenciones durante el tratamiento en comisión y también en el recinto. El proyecto del jefe del bloque de Fuerza Patria había sido presentado junto con Lorenzino como un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.

El paquete también toma elementos de propuestas vinculadas con el acceso al crédito, la información para los consumidores, las nuevas modalidades digitales de financiamiento y las prácticas de cobranza. Durante la misma jornada, la cámara baja también aprobó un proyecto de financiamiento para el Tribunal Fiscal de Apelación mediante una nueva Tasa de Actuación.

La Libertad Avanza rechazó el proyecto de protección a familias sobreendeudadas.

La Libertad Avanza rechazó el proyecto de protección a familias sobreendeudadas.

La alícuota quedó establecida en 0,75% sobre los impuestos o multas en discusión y su pago resultó obligatorio para acceder a la apelación. La recaudación será destinada al Fondo de Jerarquización, creado para sostener las remuneraciones de los integrantes del Tribunal. El texto también contempla un suplemento mensual del 10% para quien ejerciera la Presidencia del organismo.

Fondo para municipios, afuera

Por otro lado, volvió a postergarse la iniciativa del radical Diego Garciarena para modificar la Ley N° 15561, que establece que los fondos de emergencia y fortalecimiento municipal sean transferidos a los municipios en carácter de libre disponibilidad. Es una demanda por la que vienen presionando los intendentes desde principios de año.

Según pudo saber Letra P, ya hay en agenda una nueva sesión prevista para el 20 de octubre en la que buscarán abordar un mega proyecto que se trabajará en la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Algo de eso se conversó en la reunión de labor parlamentaria que se llevó adelante en la previa de la sesión de este martes. Hay varios proyectos de diversos bloques que podrían empezar a debetirse en los próximos días para poder tratarlos en la próxima sesión.

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