PASO en Buenos Aires: el kicillofismo se fue dando un portazo de la comisión que debe evaluar la suspensión

El camino legislativo para suspender las PASO en Buenos Aires comenzó con un traspié por el escándalo en la comisión de Reforma Política y del Estado que se llevó adelante este jueves en Diputados , cuando sus integrantes no pudieron ponerse de acuerdo. Tras una serie de cruces, la diputada de UP Susana González se fue dando un portazo: “Esto es un circo”, reprochó.

Susana Gonzalez.jpeg Susana González, diputada de Unión por la Patria.

La suspensión de las PASO no avanza

La comisión de Reforma Política y del Estado está integrada por Emiliano Balbín (UCR + Cambio federal), Nazarena Mesías (Acuerdo Cívico - UCR+GEN), Susana González (UP), Gustavo Cuervo (URF), Micaela Olivetto (UP), Margarita Recalde (UP) y María Richini (PRO). Según indicaron, fue una reunión informativa en la que no se tomó ninguna definición, y en la que tanto el PRO como la UCR propusieron convocar a especialistas y hasta al juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.