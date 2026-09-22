Fuga en La Libertad Avanza de Buenos Aires: un diputado rompió con la conducción de Sebastián Pareja

La Libertad Avanza registró una nueva ruptura en la Cámara de Diputados bonaerense. El diputado marplatense Gastón Abonjo dejó el bloque por diferencias con la conducción que responde al presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja , y pasó a integrar la bancada de Derecha Popular.

Según pudo saber Letra P , el legislador atravesaba diferencias con el sector mayoritario de la bancada, que quedó bajo la conducción del diputado parejista Juan Osaba luego de la última sesión de la cámara baja. No obstante, la salida de Abonjo cayó con sorpresa en el resto de los integrantes del espacio libertario.

El alejamiento del diputado se conoció a última hora del lunes pero la decisión estaba tomada desde la semana pasada. Abonjo fue uno de los armadores del parejismo en Mar del Plata y en la Quinta sección electoral , junto con el diputado Alejandro Carrancio . Cerca suyo explican que pese a haber hecho un buen trabajo en el cierre de listas y otro buen trabajo territorial, a principios de año empezó a quedar marginado de esa mesa.

Fuentes legislativas señalaron a Letra P que la situación quedó marcada por un “destrato” hacia el legislador. Según esas fuentes, Abonjo se fue enojado y ofendido por quedar afuera de las mesas de toma de decisiones y relegado en el esquema provincial. En la cámara tuvo problemas por negociaciones menores, de índole legislativa, por lo que el principal argumento de su ruptura es el destrato de la conduccion provincial de LLA.

Otro de los motivos de la disputa estuvo relacionado con los recursos que se le asignaban desde principios de año, que no se modificó con la nueva jefatura de bloque. La salida se produjo después del cambio en la conducción de la bancada, surgida del enroque entre Agustín Romo y Osaba . De acuerdo con el planteo de las fuentes consultadas, la modificación no terminó de resolver las diferencias internas.

Sebastián Pareja

El nuevo bloque de Gastón Abonjo

Este lunes al mediodía Abonjo firmó el pase al bloque Derecha Popular, conducido por el también exintegrante de la bancada libertaria Juan Esper. Se trata del espacio conducido por el dirigente bonaerense Joaquín de la Torre. La incorporación de Abonjo modifica nuevamente el mapa interno de la cámara baja y profundiza la fragmentación del sector libertario, que ahora quedó con 19 bancas en la cámara baja.

Abonjo construyó una muy buena relación con Esper en el tiempo que compartieron bancada. El diputado pensó también la alternativa de armar un monobloque, aunque terminó inclinándose por sumarse a Derecha Popular. Es un espacio que también se abrió de LLA por diferencias con el parejismo, pero no por cuestionar el rumbo del Gobierno nacional.

La salida del diputado se produjo después de formar parte del armado político de Pareja en Mar del Plata y la Quinta sección electoral. Su incorporación a una bancada vinculada con otro sector de la política bonaerense marca un nuevo movimiento dentro de la oposición al oficialismo provincial.

La ruptura expone, además, las diferencias que persisten dentro de la bancada de LLA después del cambio en la jefatura. La conducción de Osaba no logró evitar el alejamiento de uno de los legisladores que había formado parte del armado territorial del espacio.