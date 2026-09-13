Maximiliano Abad trazó su visión de futuro para Mar del Plata: "La mejor ciudad está por venir"

El senador de la UCR Maximiliano Abad encabezó un acto en Mar del Plata , ante más de 1.500 personas, donde se renovaron las autoridades del partido local, y aseguró que “la mejor ciudad está por venir”.

Entre dirigentes, afiliados y vecinos que se reunieron en el Club River, el legislador nacional estuvo a cargo del cierre, y planteó los principales desafíos de la ciudad. Abad aseguró que “lo verdaderamente movilizante es pensar y trabajar para proyectar a Mar del Plata, mi ciudad”.

Abad definió a Mar del Plata como “una capital sin provincia” y convocó a profundizar un modelo de ciudad abierta, integrada y equilibrada, que contemple el desarrollo del norte, el sur, los barrios y el centro, y avance también en una mayor integración de Batán y Sierra de los Padres. “Necesitamos una Mar del Plata abierta, donde haya más inversiones, se multipliquen los eventos y crezca el deporte; y equilibrada, para que las oportunidades lleguen a cada rincón de la ciudad”, sostuvo.

El referente del radicalismo bonaerense ubicó al empleo y la seguridad entre las principales preocupaciones de los marplatenses y remarcó la necesidad de abordarlas “con liderazgo y gestión". También puso a la educación como una herramienta central para generar oportunidades: “Tenemos que construir la Mar del Plata ciudad educativa. A mayor nivel educativo, mejor empleo, y nosotros tenemos todo para avanzar en esa dirección”.

En ese marco, Abad volvió a reclamar que Punta Mogotes sea “definitivamente de los marplatenses" y destacó el proyecto para que la histórica Canchita de los Bomberos pase al municipio y quede preservada como espacio público. “ Punta Mogotes es de Mar del Plata y (Axel) Kicillof la tiene que devolverlo a los marplatenses”, afirmó, y sostuvo que la ciudad debe recuperar y poner en valor sus espacios públicos como lugares de encuentro para los vecinos.

“Mar del Plata no se construye desde un escritorio ni con el esfuerzo de una sola persona: se construye entre todos. Tenemos por delante una enorme oportunidad y también una responsabilidad, transformar la esperanza en futuro”, expresó Abad.

Renovación de autoridades de la UCR

Por su parte, el flamante presidente del comité local, Ricardo Liceaga Viñas señaló que la nueva conducción trabajará sobre cuatro ejes: fortalecer la infraestructura partidaria, mantener un comité abierto y activo, profundizar la presencia radical en los barrios y trabajar codo a codo con la Juventud Radical.

En ese sentido, el jefe del radicalismo local afirmó: “Tenemos un pasado del que estamos orgullosos, tenemos presente y, por sobre todas las cosas, tenemos futuro”. También reivindicó las transformaciones impulsadas en la ciudad durante las gestiones de Ángel Roig, Elio Aprile y Daniel Katz.

A su vez, el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, remarcó la importancia estratégica de la cohesión interna y la vocación de poder de la UCR en todo el territorio bonaerense. "La unidad del radicalismo no es una mera consigna electoral, sino la condición indispensable para ofrecerle a la provincia de Buenos Aires una alternativa seria, sólida y con verdadero arraigo territorial”, dijo y agregó: “Estamos consolidando un partido protagonista, organizado en cada uno de los 135 municipios y preparado para asumir el desafío de gobernar”.

En tanto, Rocío Tedesco, flamante presidenta de la Juventud Radical, agradeció “el trabajo en equipo con el equipo de juventud de Mar del Plata”. Participaron del acto, además, la diputada nacional Karina Banfi, el legislador provincial Matias Civale, concejales de distintos distritos que le dieron vida en Mar del Plata al Primer Foro de Concejales radicales, desarrollado todo en la facultad de Derecho, jefes comunales, legisladores y dirigentes políticos partidarios, convencionales y referentes radicales de la ciudad y la región.