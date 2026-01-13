Gustavo Pulti: "Axel Kicillof es el mejor modelo alternativo a Milei"

Gustavo Pulti dejó su banca en la Cámara de Diputados , donde le quedaban dos años, para regresar a Mar del Plata , donde gobernó entre 2007 y 2015. Desde su banca en el Concejo Deliberante advierte que quiere recuperar una ciudad que, en plena temporada, ve “abandonada” y cuestiona fuertemente la política de seguridad del intendente interino, Agustín Neme .

El concejal no descarta la unidad del peronismo que, en Mar del Plata, fue con boletas separadas durante las elecciones provinciales y municipales del año pasado. Considera que no se le puede dar "un nuevo sentido a las cosas" por "una circunstancia" como la de entonces. Pulti agita la bandera de Axel Kicillof presidente, en un frente que contenga a varios sectores, pero que lidere el peronismo.

El exintendente tampoco descartó pelear por el sillón municipal en 2027, pero utiliza una lógica que corre también para la construcción provincial que defina la sucesión de Kicillof: no poner los nombres por encima del proyecto. Cree que eso acortaría las posibilidades en un espacio que, por el contrario, busca expandirse.

¿Cuál va a ser su rol en el Concejo Deliberante de Mar del Plata?

Tratar de ampliar una propuesta de proyectos de ciudad que vuelva a generar canales de respuestas para todas las necesidades postergadas de los vecinos. Pensar proyectos y soluciones para una ciudad que está abandonada.

¿Cuáles?

Tiene que ver con volver a recuperar el presupuesto en salud pública, del deporte social, la cultura y una política de seguridad que está abandonada. Para eso es imprescindible que el municipio se involucre para prevenir la inseguridad.

Campañas 'antifisuras': "Es un fraude"

¿Cómo ve las campañas de (Guillermo) Montenegro y Neme en cuanto a los “fisuras” y "trapitos"?

Es descalificante confundir lo que es la prevención del delito con el maltrato a las personas en situación de calle. Confunde aspectos de la constitución. Los gobernantes deben atender situaciones de vulnerabilidad y no maltratarlas, hay una transgresión, es una actitud fraudulenta, por desconocimiento, ignorancia o ideología autoritaria, pero en cualquier caso es un fraude: ningún barrio está más seguro maltratando personas, violentando o lastimando a alguien que a veces no se puede sostener en pie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmontenegro_ok/status/1953821114578145590?s=20&partner=&hide_thread=false Exige plata, extorsiona. Se quiere pelear cuando lo ven. Discute. Bien de termo.



Cuánto daño le hicieron a la gente estas mafias. Cuánto aguantaron los vecinos. Es enorme la lastimadura que le hicieron a la sociedad, porque el kirchnerismo los protegió 20 años diciéndoles que… pic.twitter.com/tq9Zz6QycU — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 8, 2025

¿Cómo debe atenderse la inseguridad?

Para que haya más seguridad debe tomarse en cuenta lo que propone Kicillof, que pide llevar un diálogo por el control de la droga en el ingreso a la frontera. La municipalidad, asegurando el alumbrado y la presencia preventiva para evitar situaciones de violencia. Se debe trabajar en forma conjunta.

pulti-raverta.jpg Gustavo Pulti y Fernanda Raverta.

La división del peronismo en Mar del Plata

¿Cómo van a trabajar los diferentes espacios del peronismo en la ciudad?

Tenemos un solo adversario que es Javier Milei y la ideología libertaria. Lo haremos con naturalidad, como hemos procedido en las elecciones en las que no compartimos lista. Tenemos diferencias, pero no somos enemigos.

¿Puede unificarse?

No tenemos que descartar ni garantizar ninguna hipótesis y ver qué nos dicta el camino, qué cosas nos aconseja la realidad haciendo una lectura serena. Trabajamos con actitud inclusiva y la voluntad de que Argentina tenga un gobierno opuesto al de Milei. En el campo nacional hay distintas miradas y una voluntad compartida de dar un gobierno distinto. No podemos darle, de una circunstancia, un nuevo sentido a las cosas.

¿Kicillof es el líder del peronismo nacional?

Argentina necesita un liderazgo renovado y pleno para la nueva etapa. Lo de las nuevas canciones que ha dicho Axel, para ganarle a Milei y disfrutar una etapa mejor de la nación. Axel se presenta como el mejor ejemplo alternativo, un modelo distinto: Milei no hace obra pública, Kicillof sí; Milei recorta en salud y la asistencia en discapacidad, Kicillof la refuerza; Milei toma deuda, Kicillof cancela deuda; Milei entrega la industria, Kicillof la defiende.

Pulti-Kicillof Gustavo Pulti y Axel Kicillof.

Gobernación 2027 y la ¿pelea por la intendencia?

¿Quién debe gobernar la provincia en 2027?

Es fundamental alumbrar una etapa frentista con fuerza estructurante en el peronismo. Debemos convocar personas y sectores sociales que quieran confluir en un proyecto superador de la Argentina. Esta provincia es parte de esa Argentina. Hay aliados que no han estado con el campo nacional que también desean una nueva oportunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPulti/status/2010793259300216847?s=20&partner=&hide_thread=false En la Inauguración de las Escuelas de Verano – CEF N° 75, General Alvarado



Acompañamos al gobernador Kicillof en el acto de inauguración de las Escuelas Abiertas en Verano.



Se trata de una iniciativa que abre más de 1.700 establecimientos en toda la Provincia de Buenos Aires,… pic.twitter.com/4YFz2X2e4W — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) January 12, 2026

¿Tiene un candidato a sucesor de Kicillof?

Hay mujeres y hombres muy importantes en el peronismo y en los aliados radicales, socialistas, independientes. Poner un nombre propio ahora es achicar posibilidades y hay que ensancharlas para tener el 51% que se necesita para que Axel sea presidente y lo mismo para la Gobernación y los municipios.

¿Quiere volver a ser intendente en 2027?

Lo enmarco en lo mismo: poner nombres es poner el carro delante. Volví a Mar del Plata para cumplir con la palabra empeñada. Lo acordamos con Axel y resolvimos cumplir con lo que prometimos en la campaña.