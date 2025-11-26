SUPERMIÉRCOLES BONAERENSE

Más sillas en el Bapro: Manuel Passaglia cruzó a Kicillof y desafía al PRO con peluca

El exintendente de San Nicolás y diputado electo rechazó la posible ampliación del directorio del Banco Provincia. “Escandaloso” y “papelón”.

Desde su cuenta en X (ex-Twitter), Passaglia cuestionó la posibilidad de que se aumenten los cargos en el directorio de la entidad crediticia, de ocho a doce, como parte de las negociaciones por los proyectos de presupuesto, endeudamiento y fiscal e impositiva que el oficialismo mandó a la Legislatura

“Aumentar un 50% la planta de Directores del Banco de la provincia de Buenos Aires es un centro a lo más rancio de la casta política”, disparó el dirigente que a partir de diciembre ocupará una banca en al cámara baja bonaerense.

La posibilidad de que se habilite ese reparto encendió alarmas en sectores de la oposición, que denuncian un intento de “acomodar dirigentes” a cambio de votos claves en la Legislatura.

El texto completo de Manuel Passaglia

EL DOBLE DISCURSO DE KICILLOF Y LOS OPORTUNISTAS DE LA OPOSICIÓN

Lo que está sucediendo por estas horas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires es escandaloso. Un nuevo papelón.

Mientras @Kicillofok pide endeudarse y tomar crédito en dólares porque “la plata no alcanza”, al mismo tiempo no tiene mejor idea que ampliar la planta política creando más cargos, más estructura y más gastos que por supuesto somos los bonaerenses los que los tendremos que afrontar a través de subas a nuestros impuestos.

Aumentar un 50% la planta de Directores del Banco de la provincia de Buenos Aires es un centro a lo más rancio de la casta política, quienes nunca han demostrado otra cosa más que el propio interés por la supervivencia de sus estructuras. La gran mayoría de ellos integrantes de la “ancha avenida del fracaso”.

Habrá que ver quiénes son los que autorizan tamaño daño al pueblo de la provincia de Buenos Aires y dejo aquí planteada una duda: ¿qué van a hacer los integrantes del partido antes conocido como PRO ahora integrado a las filas libertarias? ¿Tendrán el aval de Presidente @jmilei quien siempre se ha jactado de reducir estructuras? Tal vez las respuestas no nos sorprendan!

