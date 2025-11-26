SUPERMIÉRCOLES

Endeudamiento, ¡afuera!: vía libre para los proyectos de presupuesto y fiscal e impositiva de Axel Kicillof

Con seis horas de retraso, a las 20 sesionará Diputados. Aún no hay acuerdo por el fondo para municipios. Patean al viernes la discusión por la toma de deuda.

Por Juan Rubinacci
La legislatura se encamina a votar el presupuesto de Kicillof

Manuel Passaglia, diputado electo por Hechos 
Más sillas en el Bapro: Manuel Passaglia cruzó a Kicillof y desafía al PRO con peluca

Por  Letra P | Periodismo Político

Este miércoles sólo saldrán las dos primeras leyes que tuvieron despacho de comisión la semana pasada. Además, también tendrá luz verde el presupuesto de la cámara baja y se pedirá un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 de la mañana para continuar con el debate por el endeudamiento. Si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo antes del fin de semana podría salir el paquete completo. No obstante, en la reunión de labor parlamentaria ya se firmó la auto convocatoria a sesiones extraordinarias por si esta semana no prospera.

Rosca en la Cámara de Diputados.

Cuando todo parecía encaminarse a que Kicillof obtuviera las tres leyes, la disputa sobre cómo el Ejecutivo desembolsará el fondo designado a los municipios trabó las negociaciones y asoma un panorama indescifrable para el super miércoles en la Legislatura bonaerense. El desembolso del fondo para los municipios y el trámite para la designación de los nombres en el directorio del Banco Provincia hicieron caer el tratamiento completo.

