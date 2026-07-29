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GESTOS DE PAZ EN LA GUERRA

Los intendentes del peronismo tienden puentes para organizar el 2027

Otermín recibió a Ferraresi en Lomas de Zamora. Ambos podrían pelear por la sucesión de Axel Kicillof. Diálogos cruzados y las fotos que se vienen.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Los intendentes tienden puentes para organizar el 2027.

Los intendentes tienden puentes para organizar el 2027.

Luego del debut de La Liga de Intendentes peronistas con una reunión con Axel Kicillof en La Plata, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recibió en su despacho a Jorge Ferraresi, quien ya está lanzado a la carrera por la gobernación bonaerense 2027.

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Ambos dirigentes, de buen vínculo, vienen conversando desde hace un tiempo con la premisa de generar puentes entre los distintos sectores del peronismo. Es un gesto más que exhibe el acuerdo entre jefes y jefas territoriales de diferentes sectores del peronismo para competir por la gobernación sin golpes bajos, evitando la imagen de la interna grande que encarnan el gobernador y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La reunión entre Fedrico Otermín y Jorge Ferraresi

El encuentro entre los dirigentes que integran dos espacios diferentes dentro del peronismo bonaerense -Otermín, entre los fundadores de La Liga de Intendentes, y Ferraresi, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado de Kicillof- fue un gesto más de la intención mayoritaria que reina en la provincia de Buenos Aires de caminar hacia el 2027 con la mayor paz interna posible. En medio de la guerra interna, el jefe comunal anfitrión ha hecho un culto del diálogo, tendiendo puentes entre las partes, entre otros momentos en la discusión por la conducción del PJ bonaerense, del que el lomense es vicepresidente.

En el despacho de Otermín en Lomas de Zamora, los dirigentes hablaron de la estrategia político electoral, la situación actual de la Provincia y cómo impacta en cada uno de los distritos el ajuste del Gobierno nacional, un tema que preocupa fuertemente a los intendentes que ven cómo la crisis golpea no solo las arcas municipales sino también los bolsillos de sus habitantes.

Otermín destacó que Ferraresi ya viene recorriendo la provincia y consideró "fundamental el diálogo entre intendentes peronistas para intercambiar iniciativas de gestión y partir de las coincidencias para construir lo que viene". Por su parte, el dirigente de Avellaneda remarcó que la construcción de la unidad es a partir de las propuestas.

Los gestos que se vienen

La foto entre Otermín y Ferraresi no será una imagen aislada. Con el correr de las semanas habrá otras imágenes intrasectoriales. En el caso de Ferraresi, a sus recorridas por la provincia -arrancó por seis municipios gobernados por la oposición- sumará visitas con otros intendentes del peronismo, tanto del MDF como de otros espacios. Es parte de la agenda de campaña que se trazó junto con plenarios, reuniones con dirigentes y recorridas por el interior y el conurbano de la provincia.

La Liga de Intendentes también mantendrá diálogos con otros espacios. Ya tuvo la reunión con Kicillof y se esperan encuentros similares tanto con el Frente Renovador como con La Cámpora, además de los contactos que individualmente irán teniando los miembros de este espacio que reconfirguró el mapa del peronismo bonaerense.

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