Los movimientos de Sergio Massa para ganar peso en la pulseada bonaerense

Sergio Massa activó su estructura en la Legislatura bonaerense junto al trabajo territorial con una serie de actividades que vuelven a instalarlo en el escenario electoral con proyección al 2027. En busca de fortalecer su músculo político, el espacio prepara a sus dirigentes para una eventual disputa interna del peronismo.

Los movimientos se vienen dando en las últimas semanas y combinan iniciativas legislativas sobre temas sensibles con encuentros seccionales y actividades partidarias. Son señales que, según pudo saber Letra P , se producen en espejo con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Axel Kicillof , en un escenario donde ambos sectores exhiben voluntad de construir una alternativa propia y llegar fortalecidos a una eventual PASO.

Esta semana, el Frente Renovador llevó al Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense un debate sobre el sobreendeudamiento familiar. La actividad fue encabezada por el diputado nacional Guillermo Michel y la diputada provincial Sofía Vannelli , y contó también con la participación del legislador porteño Francisco Caporiccio y representantes de la Justicia bonaerense.

El encuentro fue organizado por la Fundación de Estudios para la Justicia (FundeJus), que preside el exministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal , y la Fundación Encuentro. El eje fue una problemática que el massismo busca colocar entre las prioridades de la agenda social: el endeudamiento de las familias.

Durante el conversatorio se señaló que el sobreendeudamiento alcanza a unos 20 millones de argentinos y que cerca de siete millones se encuentran en situación de mora o cesación de pagos. Expusieron el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren , el juez de Cámara de San Martín Claudio Fede , Michel, Caporiccio y Vannelli, con proyectos que abarcan los niveles nacional, bonaerense y porteño.

La elección del tema no es casual. El Frente Renovador busca mostrar iniciativa sobre cuestiones sociales y económicas que afectan directamente a los sectores medios y populares, al tiempo que les da a sus legisladores un rol activo en la construcción de agenda.

Ayelén Rasquetti.

Género, educación y obra pública en la agenda massista

La misma lógica aparece en otra iniciativa impulsada por las legisladoras massistas Sofía Vannelli y Ayelén Rasquetti, vinculada con la modificación del artículo 245 del Código Penal y las denuncias en contextos de violencia de género. En rigor, se trata de dos proyectos, uno en Diputados y otro en el Senado, para repudiar la ley que promueve el Gobierno nacional respecto a las supuestas falsas denuncias de mujeres. A esos textos se sumaron firmas y adhesiones de otros sectores.

De hecho, este miércoles, diputadas y senadoras bonaerenses participaron de un conversatorio bajo la consigna "No son falsas denuncias, faltan denuncias". La actividad reunió a legisladoras de distintos bloques y puso el foco en el impacto que podrían tener las iniciativas que buscan endurecer las penas frente a supuestas falsas denuncias. Allí hubo representación renovadora, que vuelve a ocupar espacios en debates sensibles de la agenda social y de género, con dirigentes que buscan consolidar un perfil propio dentro del peronismo bonaerense.

Además, el massismo participó el viernes pasado de una presentación sobre las nuevas formas de educación, llevó al Congreso un pedido sobre los recursos que se deben asignar a rutas y a la situación hídrica en el marco del fenómeno El Niño.

El Frente Renovador, clave en el debate por las reelecciones

Como contó este medio, Massa es un actor clave en la conversación por la modificación a la ley de reelección de intendentes que empuja Kicillof. El FR es el autor de esa norma y no modificará su postura. Tiene una posición intransigente, que rompe con las intenciones del gobernador para proyectar su carrera presidencial. Por eso el tigrense es un actor clave en la Legislatura, escenario en el que debe discutirse esa modificación.

Si sucede como el año pasado, Massa será, otra vez, uno de los actores centrales en la discusión por el calendario electoral y la continuidad de las PASO. Hace tiempo que el exministro de Economía ya no actúa sólo como un conciliador, sino que también impone condiciones. Tiene una virtud: sus bloques legislativos no tienen fisuras: creció en número en el Senado y se mantuvo en Diputados.

Malena Galmarini, clave en el armado de Sergio Massa en la Legislatura bonaerense.

El kicillofismo considera que a quien le interese ganar la provincia y la nación, deberá apoyar las reelecciónes de los intendentes. Allí creen que la elección, sea desdoblada o no, no es lo mismo con los apellidos de los jefes comunales en la boleta que sin ellos. En la reunión que Carlos Bianco mantuvo con Malena Galmarini este lunes, la senadora sostuvo que también se puede hacer política desde el llano.

El armado territorial, en paralelo

A la actividad legislativa se suma el despliegue territorial. Como contó Letra P, el último fin de semana, el Frente Renovador reunió en Maipú a referentes de las 27 ciudades de la Quinta Sección Electoral. El encuentro tuvo como objetivo comenzar a ordenar las estructuras locales y fortalecer la presencia del espacio en una sección clave del mapa electoral bonaerense. Uno de los principales puntos planteados fue construir alternativas competitivas para disputar 14 municipios.

La cumbre del Frente Renovador en la Quinta sección electoral.

La estrategia se completa con nuevas actividades partidarias. El Frente Renovador prepara una jornada de Jóvenes FR para el 19 de septiembre, en otro intento por ampliar su estructura y darle volumen a la organización territorial. La secuencia de encuentros, reuniones y actividades legislativas apunta a un mismo objetivo: fortalecer el músculo massista antes de que comience a definirse el escenario electoral.