Legislatura bonaerense: Diputados vuelve a sesionar con un temario light y cambios en La Libertad Avanza

La Cámara de Diputados bonaerense volverá a sesionar este jueves tras un mes y medio sin actividad en el recinto, con un temario acotado que incluye proyectos sobre discapacidad, educación y convivencia digital. La jornada también tendrá como eje el reacomodamiento de autoridades de La Libertad Avanza (LLA) .

La sesión será la cuarta ordinaria del año y fue convocada para las 14. La última reunión del cuerpo que preside Alejandro Dichiara se produjo el pasado 13 de julio. Entre las iniciativas que quedaron listas para el debate se encuentra la adhesión al régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.

También llegará al recinto un proyecto vinculado con las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación destinadas a ese mismo universo. Ambas iniciativas forman parte de los expedientes que avanzaron en comisiones durante los últimos días y quedaron en condiciones de ser considerados por el pleno de la cámara.

Entre los asuntos previstos figura además una iniciativa de la diputada Luciana Padulo , que establece regulaciones sobre el contenido de los formularios destinados a autorizar el uso de imágenes de niños y jóvenes en el ámbito escolar.

A su vez, se tratará una propuesta del diputado massista Alexis Guerrera , orientada a promover el principio de no discriminación. El temario también contempla un proyecto de Mayra Mendoza para garantizar el derecho de los estudiantes a una convivencia digital segura. La agenda de la jornada quedó conformada por expedientes que habían permanecido pendientes y que lograron avanzar en las comisiones en los últimos días. De ese modo, la Legislatura bonaerense retomará su actividad.

No obstante, varios debates que forman parte de la conversación política continuarán fuera del recinto. Entre ellos se encuentran los proyectos presentados por La Libertad Avanza para implementar la Boleta Única de Papel (BUP) y modificar el sistema legislativo de la provincia.

Los debates que seguirán postergados

Las iniciativas para establecer la BUP y transformar la Legislatura bonaerense en unicameral no cuentan con los apoyos necesarios para avanzar en la cámara, como tampoco avanza el debate sobre las reelecciones indefinidas para intendentes. El proyecto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que permanece en el Senado bonaerense, se discute puertas afuera del recinto.

El contraste entre los expedientes que sí avanzaron y aquellos que permanecen pendientes muestra el alcance limitado de la agenda prevista para la jornada. La Cámara retomará así su actividad después de un período prolongado sin sesiones, pero dejará afuera algunos de los asuntos que generan mayor discusión política.

Juan Osaba y Agustín Romo

El enroque de La Libertad Avanza

El otro movimiento previsto para la sesión estará dentro del bloque de LLA. El vicepresidente de la Cámara, Juan Osaba, pasará a ocupar el lugar de Agustín Romo como jefe de bloque, mientras que este último asumirá el puesto de autoridad de la Cámara.

El cambio de funciones dentro de LLA se encontraba postergado desde hacía meses y, según el escenario planteado para la sesión, se concretaría durante la jornada. La modificación representará un nuevo reacomodamiento interno dentro del espacio libertario.

De esta manera, el recinto retomará su actividad con una agenda que priorizará proyectos vinculados con cuestiones sociales y educativas, mientras que los principales debates electorales y legislativos continuarán sin tratamiento.