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Jorge Macri, ante el empresariado: "Donde hay orden, hay libertad y solo donde hay orden puede haber progreso"

El alcalde porteño respaldó el rumbo económico del gobierno nacional y destacó su gestión al frente de la Ciudad. "Volver atrás no es una opción", afirmó.

Por Letra P | Periodismo Político
Jorge Macri, ante el empresariado: Donde hay orden, hay libertad y solo donde hay orden puede haber progreso

Jorge Macri, ante el empresariado: "Donde hay orden, hay libertad y solo donde hay orden puede haber progreso"

El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, inauguró este jueves el Council of the Americas 2026, realizado este jueves en el Hotel Alvear, donde respaldó el rumbo económico del gobierno nacional. En su discurso destacó el orden como condición para el crecimiento, defendió el papel del sector privado como motor de la economía y aseguró que “volver atrás no es una opción”.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

Ante la mirada del empresariado, aseguró que "libertad económica y progreso vienen de la mano y ambas realidades se vinculan a su vez a un concepto que para el gobierno de la Ciudad es fundamental: el orden".

Jorge Macri destacó "el orden" como la "base del crecimiento”

Durante su intervención, sostuvo que “donde hay orden, hay libertad, y solo donde hay orden puede haber progreso”, y vinculó ese concepto con el modelo económico que impulsa el gobierno nacional.

“Libertad económica y progreso van de la mano. Y ambas realidades se vinculan a su vez con un concepto que para nosotros en el Gobierno de la Ciudad es fundamental: el orden”, afirmó el jefe de Gobierno, quien compartió el panel de apertura con la presidenta del COA, Susan Segal, y el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman.

En ese marco, destacó que la Ciudad acompaña “el rumbo económico claro” que, según dijo, comenzó a consolidarse “después de años de decadencia”.

Respaldo al rumbo económico y al sector privado

En su discurso, Jorge Macri aseguró que la Ciudad de Buenos Aires apoya las transformaciones económicas impulsadas por la Nación y sostuvo que el crecimiento depende de la iniciativa privada. “El motor de la Ciudad es el privado. Parte del cambio cultural que vivimos en este momento es volver a celebrar el éxito del privado”, expresó.

Además, valoró la estabilidad macroeconómica, las metas de inflación y la apertura de nuevos mercados para los bienes y servicios argentinos. “Si al país le va bien, a la Ciudad también le irá mejor”, señaló.

También insistió en la necesidad de reducir impuestos para fomentar la inversión y avanzar hacia un Estado “más chico y eficiente”. Como ejemplo, mencionó las desregulaciones que impulsa la administración porteña, entre ellas cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), los puestos de diarios y la instalación de cafés en parques y plazas.

Jorge Macri y las elecciones 2027

En uno de los pasajes más políticos de su exposición, el jefe de Gobierno afirmó que la Argentina debe sostener el camino iniciado y evitar un regreso a modelos anteriores. “Quisiera ser bien claro en esto: volver atrás no es una opción. El futuro está en esa luz al final del camino, no en la oscuridad del populismo que nos llevó al borde del abismo”, afirmó.

Macri recordó además que la Ciudad representa el 21% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y sostuvo que el distrito tiene el desafío de crecer al ritmo de las transformaciones que vive el país.

Hacia el cierre de su discurso, defendió la propiedad privada y aseguró que durante su gestión ya fueron restituidas 931 viviendas a sus dueños legítimos, un patrimonio que estimó en 500 millones de dólares. También destacó que la Ciudad avanza con medidas para combatir el robo de celulares y otras actividades delictivas.

La conferencia se realizó en el Alvear Palace Hotel, en el barrio de Recoleta, y contó con la presencia de funcionarios del Gobierno porteño, empresarios y representantes de distintos sectores del ámbito público y privado.

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